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В Ульяновской области загорелся склад с мебелью

В Ульяновской области загорелся склад с мебелью - РИА Новости, 17.08.2021

В Ульяновской области загорелся склад с мебелью

Склад с готовой мебельной продукцией горит в Димитровграде Ульяновской области, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:25

2021-08-17T11:25

2021-08-17T11:25

происшествия

димитровград

ульяновская область

россия

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САМАРА, 17 авг - РИА Новости. Склад с готовой мебельной продукцией горит в Димитровграде Ульяновской области, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.По данным ведомства, сообщение о пожаре в здании склада готовой мебельной продукции размером 54 на 18 квадратных метров поступило в 9.47 (8.47 мск)."На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось задымление на втором этаже здания. Погибших и пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что причина пожара устанавливается.В местных СМИ и соцсетях сообщают, что горит здание мебельной фабрики "Европа".

https://ria.ru/20210815/bashkiriya-1745807787.html

https://ria.ru/20210816/bashkiriya-1745946298.html

димитровград

ульяновская область

россия

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происшествия, димитровград, ульяновская область, россия