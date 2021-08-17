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Площадь пожара на юго-востоке Франции достигла пяти тысяч гектаров
Площадь пожара на юго-востоке Франции достигла пяти тысяч гектаров - РИА Новости, 17.08.2021
Площадь пожара на юго-востоке Франции достигла пяти тысяч гектаров
Крупный пожар, вспыхнувший накануне в департаменте Вар на юго-востоке Франции, охватил уже 5 тысяч гектаров леса, передает во вторник телеканал BFM TV со... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:02
2021-08-17T11:02
2021-08-17T12:15
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ПАРИЖ, 17 авг - РИА Новости. Крупный пожар, вспыхнувший накануне в департаменте Вар на юго-востоке Франции, охватил уже 5 тысяч гектаров леса, передает во вторник телеканал BFM TV со ссылкой на префектуру.Сообщается, что пожар продолжает распространяться по горному массиву Мор. В результате ЧП повреждены сотни домов, три человека пострадали, еще 19 получили отравление.С утра более 700 пожарных продолжают тушить возгорание.Ранее несколько тысяч человек были эвакуированы из-за крупного лесного пожара в департаменте Вар. Также были эвакуированы 12 кемпингов.Огонь вспыхнул в понедельник во второй половине дня в коммуне Гонфарон. За несколько часов он успел охватить несколько сотен гектаров. Как отмечала префектура департамента Вар, распространению пожара способствовали засуха и ветер, "несмотря на все принятые меры".
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в мире, франция
11:02 17.08.2021 (обновлено: 12:15 17.08.2021)
Площадь пожара на юго-востоке Франции достигла пяти тысяч гектаров
BFM TV: площадь пожара на юго-востоке Франции достигла пяти тысяч гектаров, есть пострадавшие
ПАРИЖ, 17 авг - РИА Новости.
Крупный пожар, вспыхнувший накануне в департаменте Вар на юго-востоке Франции
, охватил уже 5 тысяч гектаров леса, передает во вторник телеканал BFM TV
со ссылкой на префектуру.
Сообщается, что пожар продолжает распространяться по горному массиву Мор. В результате ЧП повреждены сотни домов, три человека пострадали, еще 19 получили отравление.
С утра более 700 пожарных продолжают тушить возгорание.
Ранее несколько тысяч человек были эвакуированы из-за крупного лесного пожара в департаменте Вар. Также были эвакуированы 12 кемпингов.
Огонь вспыхнул в понедельник во второй половине дня в коммуне Гонфарон. За несколько часов он успел охватить несколько сотен гектаров. Как отмечала префектура департамента Вар, распространению пожара способствовали засуха и ветер, "несмотря на все принятые меры".