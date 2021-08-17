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Площадь пожара на юго-востоке Франции достигла пяти тысяч гектаров

Площадь пожара на юго-востоке Франции достигла пяти тысяч гектаров - РИА Новости, 17.08.2021

Площадь пожара на юго-востоке Франции достигла пяти тысяч гектаров

Крупный пожар, вспыхнувший накануне в департаменте Вар на юго-востоке Франции, охватил уже 5 тысяч гектаров леса, передает во вторник телеканал BFM TV со... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:02

2021-08-17T11:02

2021-08-17T12:15

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франция

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ПАРИЖ, 17 авг - РИА Новости. Крупный пожар, вспыхнувший накануне в департаменте Вар на юго-востоке Франции, охватил уже 5 тысяч гектаров леса, передает во вторник телеканал BFM TV со ссылкой на префектуру.Сообщается, что пожар продолжает распространяться по горному массиву Мор. В результате ЧП повреждены сотни домов, три человека пострадали, еще 19 получили отравление.С утра более 700 пожарных продолжают тушить возгорание.Ранее несколько тысяч человек были эвакуированы из-за крупного лесного пожара в департаменте Вар. Также были эвакуированы 12 кемпингов.Огонь вспыхнул в понедельник во второй половине дня в коммуне Гонфарон. За несколько часов он успел охватить несколько сотен гектаров. Как отмечала префектура департамента Вар, распространению пожара способствовали засуха и ветер, "несмотря на все принятые меры".

https://ria.ru/20210812/pozhary-1745537528.html

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в мире, франция