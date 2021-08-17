https://ria.ru/20210817/podlodka-1745941600.html

52 дня под водой. Как живет женщина-испытательница атомных подлодок

52 дня под водой. Как живет женщина-испытательница атомных подлодок - РИА Новости, 17.08.2021

52 дня под водой. Как живет женщина-испытательница атомных подлодок

Яна Смирнова – одна из редких женщин в истории военно-морского флота, которая чинит и испытывает атомные подводные подлодки. Как ей удалось попасть в этот сугубо “мужской” мир? С какими трудностями приходится сталкиваться? И каково это – на протяжении 52 дней находиться на подводной лодке в море, проводя испытания?

2021-08-17T14:00

2021-08-17T14:00

2021-08-17T14:01

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52 дня под водой. Как живет женщина-испытательница атомных подлодок Яна Смирнова – одна из редких женщин в истории военно-морского флота, которая чинит и испытывает атомные подводные подлодки. Как ей удалось попасть в этот сугубо “мужской” мир? С какими трудностями приходится сталкиваться? И каково это - на протяжении 52 дней находиться на подводной лодке в море, проводя испытания? audio/mpeg

52 дня под водой. Как живет женщина-испытательница атомных подлодок Яна Смирнова – одна из редких женщин в истории военно-морского флота, которая чинит и испытывает атомные подводные подлодки. Как ей удалось попасть в этот сугубо “мужской” мир? С какими трудностями приходится сталкиваться? И каково это - на протяжении 52 дней находиться на подводной лодке в море, проводя испытания? audio/mpeg

Корреспондент РИА Новости Мария Марикян встретилась с женщиной, которая лично отправилась в море на испытания подводного ракетного атомохода. Как проходит день испытательницы субмарины, и как она сумела отвоевать себе место в мужском коллективе?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовила Юлия МирейГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Юлия МирейМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, история, вмф рф, северный флот вмф россии, подкаст, аудио