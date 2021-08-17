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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
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52 дня под водой. Как живет женщина-испытательница атомных подлодок
52 дня под водой. Как живет женщина-испытательница атомных подлодок - РИА Новости, 17.08.2021
52 дня под водой. Как живет женщина-испытательница атомных подлодок
Яна Смирнова – одна из редких женщин в истории военно-морского флота, которая чинит и испытывает атомные подводные подлодки. Как ей удалось попасть в этот сугубо “мужской” мир? С какими трудностями приходится сталкиваться? И каково это – на протяжении 52 дней находиться на подводной лодке в море, проводя испытания?
2021-08-17T14:00
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истории.doc
общество
история
вмф рф
северный флот вмф россии
подкаст
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52 дня под водой. Как живет женщина-испытательница атомных подлодок
Яна Смирнова – одна из редких женщин в истории военно-морского флота, которая чинит и испытывает атомные подводные подлодки. Как ей удалось попасть в этот сугубо “мужской” мир? С какими трудностями приходится сталкиваться? И каково это - на протяжении 52 дней находиться на подводной лодке в море, проводя испытания?
audio/mpeg
52 дня под водой. Как живет женщина-испытательница атомных подлодок
Яна Смирнова – одна из редких женщин в истории военно-морского флота, которая чинит и испытывает атомные подводные подлодки. Как ей удалось попасть в этот сугубо “мужской” мир? С какими трудностями приходится сталкиваться? И каково это - на протяжении 52 дней находиться на подводной лодке в море, проводя испытания?
audio/mpeg
Корреспондент РИА Новости Мария Марикян встретилась с женщиной, которая лично отправилась в море на испытания подводного ракетного атомохода. Как проходит день испытательницы субмарины, и как она сумела отвоевать себе место в мужском коллективе?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовила Юлия МирейГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Юлия МирейМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, история, вмф рф, северный флот вмф россии, подкаст, аудио
14:00 17.08.2021 (обновлено: 14:01 17.08.2021)
 

52 дня под водой. Как живет женщина-испытательница атомных подлодок

Истории.doc
52 дня под водой. Как живет женщина-испытательница атомных подлодок
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Яна Смирнова – одна из редких женщин в истории военно-морского флота, которая чинит и испытывает атомные подводные подлодки. Как ей удалось попасть в этот сугубо “мужской” мир? С какими трудностями приходится сталкиваться? И каково это – на протяжении 52 дней находиться на подводной лодке в море, проводя испытания?
Корреспондент РИА Новости Мария Марикян встретилась с женщиной, которая лично отправилась в море на испытания подводного ракетного атомохода. Как проходит день испытательницы субмарины, и как она сумела отвоевать себе место в мужском коллективе?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовила Юлия Мирей
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Юлия Мирей
Монтаж: Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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