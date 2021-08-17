https://ria.ru/20210817/plenka-1746049943.html

Эколог объяснил исчезновение нефтяной пленки на Черном море

Эколог объяснил исчезновение нефтяной пленки на Черном море - РИА Новости, 17.08.2021

Эколог объяснил исчезновение нефтяной пленки на Черном море

Шторм разнес нефтяную пленку по поверхности Черного моря, поэтому она более не определяется с космических снимков, заявил РИА Новости директор по проектам... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:23

2021-08-17T11:23

2021-08-17T18:06

происшествия

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институт космических исследований

черное море

россия

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Шторм разнес нефтяную пленку по поверхности Черного моря, поэтому она более не определяется с космических снимков, заявил РИА Новости директор по проектам российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском в нескольких километрах от берега при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). Спутниковые снимки Института космических исследований РАН тогда показали, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров. Снимки из космоса за 12 августа пятен уже не выявили."Пленку шторм разносит, и все ушло. Считается, что загрязнение распределилось в море равномерно по всему объему водного объекта. Дальше все зависит от концентрации. Для локальной экосистемы — это хорошая новость, концентрации упали, но в других местах они приподнялись. Вопрос — насколько, учитывая разбавительную способность Черного моря", — сказал Чупров.Эколог отметил, что этот разлив вносит вклад в снижение уровня кислорода в Черном море, где и так ощущается его нехватка, что, в свою очередь, провоцирует рост сине-зеленых водорослей, которые уничтожают остатки кислорода и производят сероводород.По оценкам WWF России, в воду попало 100 тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20210812/obyski-1745524845.html

https://ria.ru/20210812/novorossiysk-1745522222.html

черное море

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, greenpeace, всемирный фонд дикой природы, институт космических исследований, черное море, россия