Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210817/plenka-1746049943.html
Эколог объяснил исчезновение нефтяной пленки на Черном море
Эколог объяснил исчезновение нефтяной пленки на Черном море - РИА Новости, 17.08.2021
Эколог объяснил исчезновение нефтяной пленки на Черном море
Шторм разнес нефтяную пленку по поверхности Черного моря, поэтому она более не определяется с космических снимков, заявил РИА Новости директор по проектам... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:23
2021-08-17T18:06
происшествия
greenpeace
всемирный фонд дикой природы
институт космических исследований
черное море
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745442536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59c04d6e5a7c7b19b3006df03e0e3c5a.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Шторм разнес нефтяную пленку по поверхности Черного моря, поэтому она более не определяется с космических снимков, заявил РИА Новости директор по проектам российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском в нескольких километрах от берега при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). Спутниковые снимки Института космических исследований РАН тогда показали, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров. Снимки из космоса за 12 августа пятен уже не выявили."Пленку шторм разносит, и все ушло. Считается, что загрязнение распределилось в море равномерно по всему объему водного объекта. Дальше все зависит от концентрации. Для локальной экосистемы — это хорошая новость, концентрации упали, но в других местах они приподнялись. Вопрос — насколько, учитывая разбавительную способность Черного моря", — сказал Чупров.Эколог отметил, что этот разлив вносит вклад в снижение уровня кислорода в Черном море, где и так ощущается его нехватка, что, в свою очередь, провоцирует рост сине-зеленых водорослей, которые уничтожают остатки кислорода и производят сероводород.По оценкам WWF России, в воду попало 100 тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20210812/obyski-1745524845.html
https://ria.ru/20210812/novorossiysk-1745522222.html
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745442536_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_3cce3ea20ec65ac8973d0855d5ad1b7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, greenpeace, всемирный фонд дикой природы, институт космических исследований, черное море, россия
11:23 17.08.2021 (обновлено: 18:06 17.08.2021)
 
Эколог объяснил исчезновение нефтяной пленки на Черном море

Эколог Чупров: шторм разнес нефтяную пленку по поверхности Черного моря

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРазлив нефти рядом с Новороссийском
Разлив нефти рядом с Новороссийском - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Шторм разнес нефтяную пленку по поверхности Черного моря, поэтому она более не определяется с космических снимков, заявил РИА Новости директор по проектам российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.
Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском в нескольких километрах от берега при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). Спутниковые снимки Института космических исследований РАН тогда показали, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров. Снимки из космоса за 12 августа пятен уже не выявили.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 18:16
В КТК начались обыски по делу о разливе нефти под Новороссийском
"Пленку шторм разносит, и все ушло. Считается, что загрязнение распределилось в море равномерно по всему объему водного объекта. Дальше все зависит от концентрации. Для локальной экосистемы — это хорошая новость, концентрации упали, но в других местах они приподнялись. Вопрос — насколько, учитывая разбавительную способность Черного моря", — сказал Чупров.
Эколог отметил, что этот разлив вносит вклад в снижение уровня кислорода в Черном море, где и так ощущается его нехватка, что, в свою очередь, провоцирует рост сине-зеленых водорослей, которые уничтожают остатки кислорода и производят сероводород.
По оценкам WWF России, в воду попало 100 тонн нефтепродуктов.
Разлив нефти у Новороссийска. Спутниковая съемка Института космических исследований РАН
12 августа, 17:57
СК ужесточил квалификацию дела о разливе нефти под Новороссийском
 
ПроисшествияGreenpeaceВсемирный фонд дикой природыИнститут космических исследованийЧерное мореРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Палеонтологи обнаружили три новых вида ранних млекопитающих
06:59Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом
06:46В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
Лента новостейМолния