11:23 17.08.2021 (обновлено: 18:06 17.08.2021)
Эколог объяснил исчезновение нефтяной пленки на Черном море
Эколог Чупров: шторм разнес нефтяную пленку по поверхности Черного моря
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Шторм разнес нефтяную пленку по поверхности Черного моря, поэтому она более не определяется с космических снимков, заявил РИА Новости директор по проектам российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.
Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском в нескольких километрах от берега при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). Спутниковые снимки Института космических исследований РАН тогда показали, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров. Снимки из космоса за 12 августа пятен уже не выявили.
12 августа, 18:16В КТК начались обыски по делу о разливе нефти под Новороссийском
"Пленку шторм разносит, и все ушло. Считается, что загрязнение распределилось в море равномерно по всему объему водного объекта. Дальше все зависит от концентрации. Для локальной экосистемы — это хорошая новость, концентрации упали, но в других местах они приподнялись. Вопрос — насколько, учитывая разбавительную способность Черного моря", — сказал Чупров.
Эколог отметил, что этот разлив вносит вклад в снижение уровня кислорода в Черном море, где и так ощущается его нехватка, что, в свою очередь, провоцирует рост сине-зеленых водорослей, которые уничтожают остатки кислорода и производят сероводород.
По оценкам WWF России, в воду попало 100 тонн нефтепродуктов.
12 августа, 17:57СК ужесточил квалификацию дела о разливе нефти под Новороссийском