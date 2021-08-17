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Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20210817/perekhod-1746126526.html
До конца года в Оренбуржье планируют открыть 4 надземных перехода
До конца года в Оренбуржье планируют открыть 4 надземных перехода - РИА Новости, 17.08.2021
До конца года в Оренбуржье планируют открыть 4 надземных перехода
Вопрос безопасности является приоритетным, в Оренбуржье до конца года планируется открыть четыре надземных перехода в тех местах трассы, где наиболее часто... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:14
2021-08-17T18:14
оренбургская область
оренбургский район
денис паслер
жкх
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ОРЕНБУРГ, 17 авг — РИА Новости. Вопрос безопасности является приоритетным, в Оренбуржье до конца года планируется открыть четыре надземных перехода в тех местах трассы, где наиболее часто происходят аварии, сказал губернатор области Денис Паслер , отвечая на вопрос жительницы поселка Пригородный во время прямой линии.Пресс-служба регионального правительства сообщает, что во время прямой линии жительница небольшого поселка Пригородный Оренбургского района позвонила в эфир и поблагодарила главу региона за новую школу, пригласила на линейку 1 сентября.Она отметила, что в поселке построили модернизированный надземный пешеходный переход с лифтом, который необходим не только инвалидам, но и жителям с маленькими детьми.Через сайт вопроспаслеру.рф поступил вопрос о том, что в Жилгородке (Нежинский сельсовет) хотят перекрыть дорогу на Пригородный, где ближайшие магазины, аптека, школа, амбулатория и автобусный маршрут. Житель попросил не закрывать дорогу на Пригородный, а также - сделать разворот между Пригородным и Жилгородком.Губернатор сказал, что на прошлой неделе дал поручение главе Оренбургского района приостановить работы по перекрытию дороги.Пресс-служба передает, что в ходе прямой линии Паслер связался с главой района Василием Шмариным, который подтвердил, что все работы, которые касаются ограничения проезда, сейчас остановлены. Вопрос по прямому выезду на трассу будет решаться совместно с Минстроем региона.
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оренбургский район, денис паслер, жкх
18:14 17.08.2021
 

До конца года в Оренбуржье планируют открыть 4 надземных перехода

© Официальны портал Правительства Оренбургской областиНа Нежинском шоссе завершено устройство четырех надземных пешеходных переходов
На Нежинском шоссе завершено устройство четырех надземных пешеходных переходов
© Официальны портал Правительства Оренбургской области
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 17 авг — РИА Новости. Вопрос безопасности является приоритетным, в Оренбуржье до конца года планируется открыть четыре надземных перехода в тех местах трассы, где наиболее часто происходят аварии, сказал губернатор области Денис Паслер , отвечая на вопрос жительницы поселка Пригородный во время прямой линии.
Пресс-служба регионального правительства сообщает, что во время прямой линии жительница небольшого поселка Пригородный Оренбургского района позвонила в эфир и поблагодарила главу региона за новую школу, пригласила на линейку 1 сентября.
Она отметила, что в поселке построили модернизированный надземный пешеходный переход с лифтом, который необходим не только инвалидам, но и жителям с маленькими детьми.
"Таких надземных переходов в Оренбуржье будет открыто четыре. Это вопрос безопасности - на этом участке трассы были аварии. Конечно, лифтами можно пользоваться всем. Там есть диспетчерская, есть видеосвязь. Я сам их проверил с исполнителем и с родителями района", - сказал Паслер.
Через сайт вопроспаслеру.рф поступил вопрос о том, что в Жилгородке (Нежинский сельсовет) хотят перекрыть дорогу на Пригородный, где ближайшие магазины, аптека, школа, амбулатория и автобусный маршрут. Житель попросил не закрывать дорогу на Пригородный, а также - сделать разворот между Пригородным и Жилгородком.
Губернатор сказал, что на прошлой неделе дал поручение главе Оренбургского района приостановить работы по перекрытию дороги.
Пресс-служба передает, что в ходе прямой линии Паслер связался с главой района Василием Шмариным, который подтвердил, что все работы, которые касаются ограничения проезда, сейчас остановлены. Вопрос по прямому выезду на трассу будет решаться совместно с Минстроем региона.
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