https://ria.ru/20210817/perekhod-1746126526.html

До конца года в Оренбуржье планируют открыть 4 надземных перехода

До конца года в Оренбуржье планируют открыть 4 надземных перехода - РИА Новости, 17.08.2021

До конца года в Оренбуржье планируют открыть 4 надземных перехода

Вопрос безопасности является приоритетным, в Оренбуржье до конца года планируется открыть четыре надземных перехода в тех местах трассы, где наиболее часто... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T18:14

2021-08-17T18:14

2021-08-17T18:14

оренбургская область

оренбургский район

денис паслер

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746127027_0:101:1024:677_1920x0_80_0_0_52eb6e7509688747e49047ad65e8abfa.jpg

ОРЕНБУРГ, 17 авг — РИА Новости. Вопрос безопасности является приоритетным, в Оренбуржье до конца года планируется открыть четыре надземных перехода в тех местах трассы, где наиболее часто происходят аварии, сказал губернатор области Денис Паслер , отвечая на вопрос жительницы поселка Пригородный во время прямой линии.Пресс-служба регионального правительства сообщает, что во время прямой линии жительница небольшого поселка Пригородный Оренбургского района позвонила в эфир и поблагодарила главу региона за новую школу, пригласила на линейку 1 сентября.Она отметила, что в поселке построили модернизированный надземный пешеходный переход с лифтом, который необходим не только инвалидам, но и жителям с маленькими детьми.Через сайт вопроспаслеру.рф поступил вопрос о том, что в Жилгородке (Нежинский сельсовет) хотят перекрыть дорогу на Пригородный, где ближайшие магазины, аптека, школа, амбулатория и автобусный маршрут. Житель попросил не закрывать дорогу на Пригородный, а также - сделать разворот между Пригородным и Жилгородком.Губернатор сказал, что на прошлой неделе дал поручение главе Оренбургского района приостановить работы по перекрытию дороги.Пресс-служба передает, что в ходе прямой линии Паслер связался с главой района Василием Шмариным, который подтвердил, что все работы, которые касаются ограничения проезда, сейчас остановлены. Вопрос по прямому выезду на трассу будет решаться совместно с Минстроем региона.

https://ria.ru/20210806/stroitelstvo-1744680317.html

оренбургский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургский район, денис паслер, жкх