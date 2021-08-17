https://ria.ru/20210817/otdykh-1746069598.html

Эксперты узнали, как катаклизмы повлияли на спрос на поездки по югу России

Эксперты узнали, как катаклизмы повлияли на спрос на поездки по югу России - РИА Новости, 17.08.2021

Эксперты узнали, как катаклизмы повлияли на спрос на поездки по югу России

Специалисты аналитического центра Туту.ру выяснили, как изменились цены и спрос на перелеты на курорты Краснодарского края с начала августа, сообщили РИА... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T18:14

2021-08-17T18:14

2021-08-17T18:14

туризм

краснодарский край

анапа

сочи

геленджик

новости - туризм

туту.ру

россия

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Специалисты аналитического центра Туту.ру выяснили, как изменились цены и спрос на перелеты на курорты Краснодарского края с начала августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.Согласно результатам исследования, сильнее всего за последний месяц упал спрос на поездки в Анапу — на 20 процентов. Также туристы стали реже интересоваться авиабилетами в Геленджик, Сочи и Краснодар.По словам руководителя пресс-службы Туту.ру Натальи Анисимовой, норма — это колебания спроса от трех до пяти процентов. Такое падение, как сейчас, можно связать только с природными катаклизмами, которые обрушились на юг России.Уточняется, что по всем направлениям в последнее время также снизился средний чек. В Геленджике это заметно сильнее всего: стоимость билета в одну сторону на прошлой неделе составила 5716 рублей — на 14 процентов меньше, чем в начале месяца.

https://ria.ru/20210815/puteshestviya-1745656254.html

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сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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