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Туризм
https://ria.ru/20210817/otdykh-1746069598.html
Эксперты узнали, как катаклизмы повлияли на спрос на поездки по югу России
Эксперты узнали, как катаклизмы повлияли на спрос на поездки по югу России - РИА Новости, 17.08.2021
Эксперты узнали, как катаклизмы повлияли на спрос на поездки по югу России
Специалисты аналитического центра Туту.ру выяснили, как изменились цены и спрос на перелеты на курорты Краснодарского края с начала августа, сообщили РИА... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:14
2021-08-17T18:14
туризм
краснодарский край
анапа
сочи
геленджик
новости - туризм
туту.ру
россия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Специалисты аналитического центра Туту.ру выяснили, как изменились цены и спрос на перелеты на курорты Краснодарского края с начала августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.Согласно результатам исследования, сильнее всего за последний месяц упал спрос на поездки в Анапу — на 20 процентов. Также туристы стали реже интересоваться авиабилетами в Геленджик, Сочи и Краснодар.По словам руководителя пресс-службы Туту.ру Натальи Анисимовой, норма — это колебания спроса от трех до пяти процентов. Такое падение, как сейчас, можно связать только с природными катаклизмами, которые обрушились на юг России.Уточняется, что по всем направлениям в последнее время также снизился средний чек. В Геленджике это заметно сильнее всего: стоимость билета в одну сторону на прошлой неделе составила 5716 рублей — на 14 процентов меньше, чем в начале месяца.
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краснодарский край, анапа, сочи, геленджик, новости - туризм, туту.ру, россия, отдых в россии 2021 летом
18:14 17.08.2021
 

Эксперты узнали, как катаклизмы повлияли на спрос на поездки по югу России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Специалисты аналитического центра Туту.ру выяснили, как изменились цены и спрос на перелеты на курорты Краснодарского края с начала августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Согласно результатам исследования, сильнее всего за последний месяц упал спрос на поездки в Анапу — на 20 процентов. Также туристы стали реже интересоваться авиабилетами в Геленджик, Сочи и Краснодар.
По словам руководителя пресс-службы Туту.ру Натальи Анисимовой, норма — это колебания спроса от трех до пяти процентов. Такое падение, как сейчас, можно связать только с природными катаклизмами, которые обрушились на юг России.
Уточняется, что по всем направлениям в последнее время также снизился средний чек. В Геленджике это заметно сильнее всего: стоимость билета в одну сторону на прошлой неделе составила 5716 рублей — на 14 процентов меньше, чем в начале месяца.
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