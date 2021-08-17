https://ria.ru/20210817/oshibka-1746056264.html

Эксперт оценил заявление Януковича о главной ошибке Украины

Эксперт оценил заявление Януковича о главной ошибке Украины - РИА Новости, 17.08.2021

Эксперт оценил заявление Януковича о главной ошибке Украины

Утраченное "добрососедство" с Россией не спасло бы Украину от кризиса государственности, а привело бы ее к модели иждивенчества, так как эта страна изначально... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:58

2021-08-17T11:58

2021-08-17T11:58

в мире

украина

ссср

белоруссия

виктор янукович

высшая школа экономики (вшэ)

андрей суздальцев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743687582_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_2aa70522af18d8fa73bf27c4eb00d04a.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Утраченное "добрососедство" с Россией не спасло бы Украину от кризиса государственности, а привело бы ее к модели иждивенчества, так как эта страна изначально раздробленная, сказал бывший замдекана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, комментируя РИА Новости слова бывшего президента страны Виктора Януковича о том, что Украина совершила ошибку, отказавшись от добрососедства с Россией.Ранее Янукович заявил, что главной ошибкой Украины за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией."Янукович выдергивает один фактор из целого букета, потому что добрососедство с Россией, конечно, в какой-то степени содействовало бы стабилизации ситуации на Украине, тормозило бы экономические проблемы, которые Россия тоже очень тяжело переживала, но не спасла бы от кризиса украинскую государственность", - считает эксперт.По его словам, причиной такого расклада является разобщенность, раздробленность самой Украины. "Это очень разношерстная страна, где каждый регион живет собственной жизнью, люди живут даже в разных экономических форматах, вплоть до натурального хозяйства, говорят на разных языках, это многонациональная страна, (у людей) разные взгляды политические, причем они носят региональный характер. Еще при СССР Восточная Украина Западную не видела даже, а Западная не считала Украиной Восток. Это очень раздробленное, расколотое государство", - пояснил Суздальцев.Он отметил, что Украина пока может называться только государственным образованием, но не государством. "Рано или поздно антироссийские воззрения в Украине бы возобладали, это государство-лимитроф, где правящие круги всегда имеют соблазн получить внешнюю поддержку, сделать ее базовой и основной, а во-вторых, все свои проблемы, трудности, с которыми сталкивается государство, списать на соседа. А если этот сосед представляет собой еще бывшую метрополию, хотя, конечно, трудно называть Советский Союз империей, то этот соблазн колоссальный", - добавил эксперт.По его мнению, и Янукович, и сменившие его Порошенко и Зеленский проводили одинаковую политику в том плане, что рассчитывали на внешнюю поддержку, и дружба с Россией в понимании украинских элит означает спонсорство."Всегда был и будет соблазн поменять спонсора. Ведь Россия до 2014 года содействовала государственности Украины огромными средствами, преференциями на газ и т.д. В понимании украинской элиты дружба с Россией означает дотации. Жить за счет России - это уже вариант Лукашенко, белорусский формат, о котором и говорит Янукович. Это не выход ни для России, ни для Украины, ни для Белоруссии. Наверное, корень проблемы в том, что из СССР вообще не надо было выходить. Тогда богатели бы вместе, а не за счет друг друга", - резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20210817/bezpalko-1746044173.html

https://ria.ru/20210817/ukraina-1746038844.html

https://ria.ru/20210817/diplomatiya-1745954627.html

украина

ссср

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, ссср, белоруссия, виктор янукович, высшая школа экономики (вшэ), андрей суздальцев, россия