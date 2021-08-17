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Зеленский представит Украину на сессии Генассамблеи ООН 25 сентября
Зеленский представит Украину на сессии Генассамблеи ООН 25 сентября - РИА Новости, 17.08.2021
Зеленский представит Украину на сессии Генассамблеи ООН 25 сентября
Украину на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в сентябре представит президент страны, следует из предварительного списка выступающих, который имеется в... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T01:18
2021-08-17T01:18
2021-08-17T01:18
в мире
оон
владимир зеленский
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ООН, 17 авг – РИА Новости. Украину на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в сентябре представит президент страны, следует из предварительного списка выступающих, который имеется в распоряжении РИА Новости.Владимир Зеленский, как ожидается, выступит 22 сентября.Семьдесят шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 14 сентября. При этом важнейшее внешнеполитическое событие года – неделя высокого уровня сессии ГА ООН – пройдет с 21 по 27 сентября.
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в мире, оон, владимир зеленский
Зеленский представит Украину на сессии Генассамблеи ООН 25 сентября
Президент Украины Зеленский представит страну на сессии Генассамблеи ООН 25 сентября