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Зеленский представит Украину на сессии Генассамблеи ООН 25 сентября
Зеленский представит Украину на сессии Генассамблеи ООН 25 сентября - РИА Новости, 17.08.2021
Зеленский представит Украину на сессии Генассамблеи ООН 25 сентября
Украину на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в сентябре представит президент страны, следует из предварительного списка выступающих, который имеется в... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T01:18
2021-08-17T01:18
в мире
оон
владимир зеленский
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ООН, 17 авг – РИА Новости. Украину на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в сентябре представит президент страны, следует из предварительного списка выступающих, который имеется в распоряжении РИА Новости.Владимир Зеленский, как ожидается, выступит 22 сентября.Семьдесят шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 14 сентября. При этом важнейшее внешнеполитическое событие года – неделя высокого уровня сессии ГА ООН – пройдет с 21 по 27 сентября.
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в мире, оон, владимир зеленский
01:18 17.08.2021
 
Зеленский представит Украину на сессии Генассамблеи ООН 25 сентября

Президент Украины Зеленский представит страну на сессии Генассамблеи ООН 25 сентября

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : Офис Президента Украины
Читать ria.ru в
ООН, 17 авг – РИА Новости. Украину на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в сентябре представит президент страны, следует из предварительного списка выступающих, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Владимир Зеленский, как ожидается, выступит 22 сентября.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
01:02
Афганистан на сессии ГА ООН представит неназванный "глава" государства
Семьдесят шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 14 сентября. При этом важнейшее внешнеполитическое событие года – неделя высокого уровня сессии ГА ООН – пройдет с 21 по 27 сентября.
 
В миреООНВладимир Зеленский
 
 
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