https://ria.ru/20210817/oon-1746014944.html

Зеленский представит Украину на сессии Генассамблеи ООН 25 сентября

Зеленский представит Украину на сессии Генассамблеи ООН 25 сентября - РИА Новости, 17.08.2021

Зеленский представит Украину на сессии Генассамблеи ООН 25 сентября

Украину на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в сентябре представит президент страны, следует из предварительного списка выступающих, который имеется в... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T01:18

2021-08-17T01:18

2021-08-17T01:18

в мире

оон

владимир зеленский

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ООН, 17 авг – РИА Новости. Украину на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в сентябре представит президент страны, следует из предварительного списка выступающих, который имеется в распоряжении РИА Новости.Владимир Зеленский, как ожидается, выступит 22 сентября.Семьдесят шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 14 сентября. При этом важнейшее внешнеполитическое событие года – неделя высокого уровня сессии ГА ООН – пройдет с 21 по 27 сентября.

https://ria.ru/20210817/oon-1746013972.html

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2021

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в мире, оон, владимир зеленский