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В ОАЭ начали чаще проверять туристов на соблюдение антиковидных мер
В ОАЭ начали чаще проверять туристов на соблюдение антиковидных мер - РИА Новости, 17.08.2021
В ОАЭ начали чаще проверять туристов на соблюдение антиковидных мер
В городах ОАЭ активизировались полицейские проверки местных жителей и туристов: власти смотрят, насколько добросовестно они соблюдают меры... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:34
2021-08-17T11:34
2021-08-17T11:34
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В городах ОАЭ активизировались полицейские проверки местных жителей и туристов: власти смотрят, насколько добросовестно они соблюдают меры противоэпидемиологической безопасности, сообщает "Турпром".Директор департамента общественной полиции Абу-Даби Хаммуд Саид Аль Афари заявил, что кампания "Здоровье и безопасное лето" запущена в связи с увеличением числа иностранных гостей в ОАЭ и направлена "на повышение осведомленности туристов и жителей о мерах предосторожности против COVID-19"."Такие меры, как физическое дистанцирование, постоянная стерилизация, ношение масок, следование инструкциям на пляжах или в туристических и рекреационных местах, направлены на предотвращение распространения коронавируса", — пояснил он.Уточняется, что кампания продлится до конца августа. Помимо проверок соблюдения антиковидных мер, она включает в себя повышение осведомленности населения о защите частной собственности и других ценностей. Официальные лица заявили, что патрули местной полиции совершают поездки в районы, чтобы держать злоумышленников в страхе.
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оаэ, новости - туризм, туристы, абу-даби, коронавирус covid-19
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
В городах ОАЭ активизировались полицейские проверки местных жителей и туристов: власти смотрят, насколько добросовестно они соблюдают меры противоэпидемиологической безопасности, сообщает
"Турпром".
Директор департамента общественной полиции Абу-Даби Хаммуд Саид Аль Афари заявил, что кампания "Здоровье и безопасное лето" запущена в связи с увеличением числа иностранных гостей в ОАЭ и направлена "на повышение осведомленности туристов и жителей о мерах предосторожности против COVID-19".
"Такие меры, как физическое дистанцирование, постоянная стерилизация, ношение масок, следование инструкциям на пляжах или в туристических и рекреационных местах, направлены на предотвращение распространения коронавируса", — пояснил он.
Уточняется, что кампания продлится до конца августа. Помимо проверок соблюдения антиковидных мер, она включает в себя повышение осведомленности населения о защите частной собственности и других ценностей. Официальные лица заявили, что патрули местной полиции совершают поездки в районы, чтобы держать злоумышленников в страхе.