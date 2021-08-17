Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210817/oae-1746047612.html
В ОАЭ начали чаще проверять туристов на соблюдение антиковидных мер
В ОАЭ начали чаще проверять туристов на соблюдение антиковидных мер - РИА Новости, 17.08.2021
В ОАЭ начали чаще проверять туристов на соблюдение антиковидных мер
В городах ОАЭ активизировались полицейские проверки местных жителей и туристов: власти смотрят, насколько добросовестно они соблюдают меры... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:34
2021-08-17T11:34
туризм
оаэ
новости - туризм
туристы
абу-даби
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732982195_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9e1f20df3b6f4431b49481d868d08dd2.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В городах ОАЭ активизировались полицейские проверки местных жителей и туристов: власти смотрят, насколько добросовестно они соблюдают меры противоэпидемиологической безопасности, сообщает "Турпром".Директор департамента общественной полиции Абу-Даби Хаммуд Саид Аль Афари заявил, что кампания "Здоровье и безопасное лето" запущена в связи с увеличением числа иностранных гостей в ОАЭ и направлена "на повышение осведомленности туристов и жителей о мерах предосторожности против COVID-19"."Такие меры, как физическое дистанцирование, постоянная стерилизация, ношение масок, следование инструкциям на пляжах или в туристических и рекреационных местах, направлены на предотвращение распространения коронавируса", — пояснил он.Уточняется, что кампания продлится до конца августа. Помимо проверок соблюдения антиковидных мер, она включает в себя повышение осведомленности населения о защите частной собственности и других ценностей. Официальные лица заявили, что патрули местной полиции совершают поездки в районы, чтобы держать злоумышленников в страхе.
https://ria.ru/20210817/plyazhi-1746005502.html
оаэ
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732982195_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_3e44ef88fc4993c7af51b9634d2f3624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оаэ, новости - туризм, туристы, абу-даби, коронавирус covid-19
11:34 17.08.2021
 

В ОАЭ начали чаще проверять туристов на соблюдение антиковидных мер

© AP Photo / Kamran JebreiliЛюди отдыхают в ресторане Дубая
Люди отдыхают в ресторане Дубая - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Kamran Jebreili
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В городах ОАЭ активизировались полицейские проверки местных жителей и туристов: власти смотрят, насколько добросовестно они соблюдают меры противоэпидемиологической безопасности, сообщает "Турпром".
Директор департамента общественной полиции Абу-Даби Хаммуд Саид Аль Афари заявил, что кампания "Здоровье и безопасное лето" запущена в связи с увеличением числа иностранных гостей в ОАЭ и направлена "на повышение осведомленности туристов и жителей о мерах предосторожности против COVID-19".
"Такие меры, как физическое дистанцирование, постоянная стерилизация, ношение масок, следование инструкциям на пляжах или в туристических и рекреационных местах, направлены на предотвращение распространения коронавируса", — пояснил он.
Уточняется, что кампания продлится до конца августа. Помимо проверок соблюдения антиковидных мер, она включает в себя повышение осведомленности населения о защите частной собственности и других ценностей. Официальные лица заявили, что патрули местной полиции совершают поездки в районы, чтобы держать злоумышленников в страхе.
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 10:59Туризм
Эксперты назвали самые дешевые направления для пляжного отдыха в августе
 
ТуризмОАЭНовости - ТуризмтуристыАбу-ДабиКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Палеонтологи обнаружили три новых вида ранних млекопитающих
06:59Сын погибшего члена экипажа Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом
06:46В Сети появились первые отзывы на фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец"
06:28На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
06:26В Челябинске зафиксировали выброс сероводорода у очистных сооружений
06:19Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
06:11Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии
05:59Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ
05:53На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8
05:50Трамп пообещал порадовать американцев на выборах в 2024 году
05:45Внука экс-президента Мексики объявили в международный розыск
05:41Пенс назвал крупнейшее унижение США на международной арене за 40 лет
05:35Трамп считает, что армия Афганистана воевала не за республику, а за доллары
05:28Эксперт назвал смартфон рудиментом, которым люди перестанут пользоваться
05:16В ГИБДД не слышали о новых камерах, выявляющих опасное вождение
05:12Водители рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах
05:06Трамп: переданные Афганистану американские вертолеты попадут в руки России
05:00На Украине назвали бессмысленным построение демократического государства
04:50Постпред США при ООН: "наши друзья и союзники не виснут на самолетах"
04:34Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет девочки отреагировал на ее незачисление в МГУ
Лента новостейМолния