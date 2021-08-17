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Мосгорсуд оставил в силе статус Навального как склонного к побегу
Мосгорсуд оставил в силе статус Навального как склонного к побегу - РИА Новости, 17.08.2021
Мосгорсуд оставил в силе статус Навального как склонного к побегу
Мосгорсуд во вторник отказался отменять решение СИЗО №1 ("Матросская тишина") о постановке Алексея Навального на учет как склонного к побегу, сообщили РИА... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T13:14
2021-08-17T13:14
происшествия
покров
москва
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
алексей навальный
ив роше
бруно лепру
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник отказался отменять решение СИЗО №1 ("Матросская тишина") о постановке Алексея Навального на учет как склонного к побегу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката", - сказали в пресс-службе.В конце июня аналогичное решение приняла нижестоящая инстанция, Преображенский суд Москвы. Из материалов суда стало известно, что он дважды высказывался в "Матросской тишине" о намерении сбежать, сам блогер объяснил свои слова шуткой при общении с сотрудниками изолятора. ФСИН же указывала, что такое решение не нарушает его права и не ухудшает положение.В начале же июня Петушинский районный суд Владимирской области отклонил аналогичный иск Навального к исправительной колонии №2 в Покрове, где блогер отбывает заключение. На это решение тоже подана апелляция.Из-за статуса склонного к побегу охрана СИЗО и колонии тщательнее следит за заключенным и проверяет его ночью. Ранее защита указывала, что такой статус может помешать условно-досрочному освобождению.Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210816/yarmysh-1745931241.html
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происшествия, покров, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный, ив роше, бруно лепру, россия
13:14 17.08.2021
 
Мосгорсуд оставил в силе статус Навального как склонного к побегу

Мосгорсуд отказался отменить решение о постановке Навального на учет как склонного к побегу

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник отказался отменять решение СИЗО №1 ("Матросская тишина") о постановке Алексея Навального на учет как склонного к побегу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката", - сказали в пресс-службе.
В конце июня аналогичное решение приняла нижестоящая инстанция, Преображенский суд Москвы. Из материалов суда стало известно, что он дважды высказывался в "Матросской тишине" о намерении сбежать, сам блогер объяснил свои слова шуткой при общении с сотрудниками изолятора. ФСИН же указывала, что такое решение не нарушает его права и не ухудшает положение.
В начале же июня Петушинский районный суд Владимирской области отклонил аналогичный иск Навального к исправительной колонии №2 в Покрове, где блогер отбывает заключение. На это решение тоже подана апелляция.
Кира Ярмыш возле здания Преображенского суда в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 14:52
Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
Из-за статуса склонного к побегу охрана СИЗО и колонии тщательнее следит за заключенным и проверяет его ночью. Ранее защита указывала, что такой статус может помешать условно-досрочному освобождению.
Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Алексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 16:30
СК предъявил Навальному новое обвинение
 
ПроисшествияПокровМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Алексей НавальныйИв РошеБруно ЛепруРоссия
 
 
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