https://ria.ru/20210817/navalnyy-1746072522.html

Мосгорсуд оставил в силе статус Навального как склонного к побегу

Мосгорсуд оставил в силе статус Навального как склонного к побегу - РИА Новости, 17.08.2021

Мосгорсуд оставил в силе статус Навального как склонного к побегу

Мосгорсуд во вторник отказался отменять решение СИЗО №1 ("Матросская тишина") о постановке Алексея Навального на учет как склонного к побегу, сообщили РИА... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:14

2021-08-17T13:14

2021-08-17T13:14

происшествия

покров

москва

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

алексей навальный

ив роше

бруно лепру

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник отказался отменять решение СИЗО №1 ("Матросская тишина") о постановке Алексея Навального на учет как склонного к побегу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката", - сказали в пресс-службе.В конце июня аналогичное решение приняла нижестоящая инстанция, Преображенский суд Москвы. Из материалов суда стало известно, что он дважды высказывался в "Матросской тишине" о намерении сбежать, сам блогер объяснил свои слова шуткой при общении с сотрудниками изолятора. ФСИН же указывала, что такое решение не нарушает его права и не ухудшает положение.В начале же июня Петушинский районный суд Владимирской области отклонил аналогичный иск Навального к исправительной колонии №2 в Покрове, где блогер отбывает заключение. На это решение тоже подана апелляция.Из-за статуса склонного к побегу охрана СИЗО и колонии тщательнее следит за заключенным и проверяет его ночью. Ранее защита указывала, что такой статус может помешать условно-досрочному освобождению.Навальный попал в колонию после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210816/yarmysh-1745931241.html

https://ria.ru/20210811/navalny-1745360510.html

покров

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происшествия, покров, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный, ив роше, бруно лепру, россия