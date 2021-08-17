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Пензенская область
https://ria.ru/20210817/nagrada-1746145927.html
Мельниченко поручил учредить награду имени пензенского тренера Пахалина
Мельниченко поручил учредить награду имени пензенского тренера Пахалина - РИА Новости, 17.08.2021
Мельниченко поручил учредить награду имени пензенского тренера Пахалина
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил региональному минспорта разработать дизайн и положение о награждении новой медалью имени... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T20:57
2021-08-17T20:57
пензенская область
общество
олимпийские игры
пензенская область
пенза
олег мельниченко
россия
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ПЕНЗА, 17 авг - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил региональному минспорта разработать дизайн и положение о награждении новой медалью имени заслуженного тренера РФ по прыжкам в воду Владимира Пахалина, с которым простились в Пензе во вторник, сообщила пресс-служба правительства региона.Пахалин, отец и тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в воду 2000 года, призера Олимпийских игр 2004 и 2008 годов Юлии Пахалиной, скончался на 75-м году жизни в воскресенье. Пенза во вторник простилась с выдающимся тренером, его похоронили на Аллее славы на Новозападном кладбище."Считаю, что награда имени Владимира Пахалина позволит увековечить память этого талантливого тренера и замечательного человека. С именем Владимира Васильевича Пахалина связан важнейший период развития такого вида спорта, как прыжки в воду. Он усовершенствовал систему тренировок, создал уникальные приспособления, внедрил собственные инженерные находки и технологии подготовки спортсменов. Это позволило выйти на новый уровень, создать сложнейшие программы, усилить безопасность прыжков, привести к победам наших прыгунов в воду", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.Врио губернатора поручил областному министерству физической культуры и спорта разработать дизайн медали имени Пахалина, а также положение о награждении. Эту работу планируется завершить до конца текущего года."Предполагается, что медаль имени Владимира Пахалина за особые заслуги в области спорта будет вручаться, в первую очередь, тренерскому составу, а также спортсменам и ветеранам спорта, достигшим высоких результатов", - говорится в сообщении.Владимир Васильевич Пахалин родился 5 марта 1947 года в Пензе. С 1982 года работал в пензенской школе по прыжкам в воду, с 1993 года – в школе высшего спортивного мастерства, а с 2005 года – в пензенской областной специализированной школе олимпийского резерва водных видов спорта. Заслуженный тренер России. Был награжден орденами Почета и Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.
https://ria.ru/20210813/nagrada-1745637394.html
https://ria.ru/20210716/penza-1741623655.html
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общество, олимпийские игры, пензенская область, пенза, олег мельниченко, россия
20:57 17.08.2021
 
Мельниченко поручил учредить награду имени пензенского тренера Пахалина

Врио губернатора Пензенской области Мельниченко поручил учредить награду имени тренера Пахалина

© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской областиВрио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской области
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ПЕНЗА, 17 авг - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил региональному минспорта разработать дизайн и положение о награждении новой медалью имени заслуженного тренера РФ по прыжкам в воду Владимира Пахалина, с которым простились в Пензе во вторник, сообщила пресс-служба правительства региона.
Пахалин, отец и тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в воду 2000 года, призера Олимпийских игр 2004 и 2008 годов Юлии Пахалиной, скончался на 75-м году жизни в воскресенье. Пенза во вторник простилась с выдающимся тренером, его похоронили на Аллее славы на Новозападном кладбище.
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"Считаю, что награда имени Владимира Пахалина позволит увековечить память этого талантливого тренера и замечательного человека. С именем Владимира Васильевича Пахалина связан важнейший период развития такого вида спорта, как прыжки в воду. Он усовершенствовал систему тренировок, создал уникальные приспособления, внедрил собственные инженерные находки и технологии подготовки спортсменов. Это позволило выйти на новый уровень, создать сложнейшие программы, усилить безопасность прыжков, привести к победам наших прыгунов в воду", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Врио губернатора поручил областному министерству физической культуры и спорта разработать дизайн медали имени Пахалина, а также положение о награждении. Эту работу планируется завершить до конца текущего года.
"Предполагается, что медаль имени Владимира Пахалина за особые заслуги в области спорта будет вручаться, в первую очередь, тренерскому составу, а также спортсменам и ветеранам спорта, достигшим высоких результатов", - говорится в сообщении.
Владимир Васильевич Пахалин родился 5 марта 1947 года в Пензе. С 1982 года работал в пензенской школе по прыжкам в воду, с 1993 года – в школе высшего спортивного мастерства, а с 2005 года – в пензенской областной специализированной школе олимпийского резерва водных видов спорта. Заслуженный тренер России. Был награжден орденами Почета и Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.
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Пензенская областьОбществоОлимпийские игрыПензенская областьПензаОлег МельниченкоРоссия
 
 
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