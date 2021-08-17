https://ria.ru/20210817/nagrada-1746145927.html

Мельниченко поручил учредить награду имени пензенского тренера Пахалина

Мельниченко поручил учредить награду имени пензенского тренера Пахалина - РИА Новости, 17.08.2021

Мельниченко поручил учредить награду имени пензенского тренера Пахалина

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил региональному минспорта разработать дизайн и положение о награждении новой медалью имени... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T20:57

2021-08-17T20:57

2021-08-17T20:57

пензенская область

общество

олимпийские игры

пензенская область

пенза

олег мельниченко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740614037_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_8929606ee703c85484a6582cb4bbff9b.jpg

ПЕНЗА, 17 авг - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил региональному минспорта разработать дизайн и положение о награждении новой медалью имени заслуженного тренера РФ по прыжкам в воду Владимира Пахалина, с которым простились в Пензе во вторник, сообщила пресс-служба правительства региона.Пахалин, отец и тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в воду 2000 года, призера Олимпийских игр 2004 и 2008 годов Юлии Пахалиной, скончался на 75-м году жизни в воскресенье. Пенза во вторник простилась с выдающимся тренером, его похоронили на Аллее славы на Новозападном кладбище."Считаю, что награда имени Владимира Пахалина позволит увековечить память этого талантливого тренера и замечательного человека. С именем Владимира Васильевича Пахалина связан важнейший период развития такого вида спорта, как прыжки в воду. Он усовершенствовал систему тренировок, создал уникальные приспособления, внедрил собственные инженерные находки и технологии подготовки спортсменов. Это позволило выйти на новый уровень, создать сложнейшие программы, усилить безопасность прыжков, привести к победам наших прыгунов в воду", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.Врио губернатора поручил областному министерству физической культуры и спорта разработать дизайн медали имени Пахалина, а также положение о награждении. Эту работу планируется завершить до конца текущего года."Предполагается, что медаль имени Владимира Пахалина за особые заслуги в области спорта будет вручаться, в первую очередь, тренерскому составу, а также спортсменам и ветеранам спорта, достигшим высоких результатов", - говорится в сообщении.Владимир Васильевич Пахалин родился 5 марта 1947 года в Пензе. С 1982 года работал в пензенской школе по прыжкам в воду, с 1993 года – в школе высшего спортивного мастерства, а с 2005 года – в пензенской областной специализированной школе олимпийского резерва водных видов спорта. Заслуженный тренер России. Был награжден орденами Почета и Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.

https://ria.ru/20210813/nagrada-1745637394.html

https://ria.ru/20210716/penza-1741623655.html

пензенская область

пенза

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, олимпийские игры, пензенская область, пенза, олег мельниченко, россия