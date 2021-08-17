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Глава Камчатки поддержал идею уравнять дальневосточные надбавки
Глава Камчатки поддержал идею уравнять дальневосточные надбавки - РИА Новости, 17.08.2021
Глава Камчатки поддержал идею уравнять дальневосточные надбавки
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поддержал предложение врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева уравнять дальневосточные надбавки для... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T15:11
2021-08-17T15:11
общество
москва
дальний восток
владимир солодов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поддержал предложение врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева уравнять дальневосточные надбавки для жителей Дальнего Востока и приезжающих в регион специалистов, и отметил, что в первую очередь это нужно распространить на врачей и учителей.Ранее Дегтярев предложил уравнять дальневосточные надбавки для жителей ДФО и приезжающих в регион специалистов, тем самым увеличив приток кадров, так как новые специалисты на Дальнем Востоке нужны в том числе для реализации новых масштабных проектов."Также важно распространить такое решение на узких специалистов, которых сейчас трудно найти для работы на Дальнем Востоке. В первую очередь, это врачи и учителя. С такой инициативой вышла недавно Ирина Анатольевна Яровая, сегодня она прозвучала от Михаила Дегтярева. Я, конечно, всецело такую постановку вопроса поддерживаю", — добавил он.Солодов также прокомментировал предложение Дегтярева федеральным ведомствам по утрам работать только на Дальний Восток, отметив, что из-за пандемии все больше совещаний проводится в формате видеоконференцсвязи."Сами телеконференции, конечно, ставятся всегда на утро, поэтому мы, дальневосточники, можем спокойно в конце рабочего дня принять участие в федеральных мероприятиях, получить задачи. А есть у этого даже преимущества: у нас есть целый день, например, на Камчатке, до 6 вечера, до 9 утра по Москве, когда можно подготовить необходимые материалы, документы, задачи, постановочные вопросы, и уже в московское время вместе с федеральными коллегами их отработать", - рассказал Солодов."В последние годы реально произошел поворот страны на Дальний Восток. И я ощущаю приоритетное внимание федеральных руководителей каждый день. Более того, мы каждый день работаем, по большому счету, в единой команде", - добавил он.
https://ria.ru/20210817/dfo-1746091743.html
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общество, москва, дальний восток, владимир солодов
15:11 17.08.2021
 
Глава Камчатки поддержал идею уравнять дальневосточные надбавки

Губернатор Камчатского края Солодов: предложение уравнять дальневосточные надбавки очень актуально

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поддержал предложение врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева уравнять дальневосточные надбавки для жителей Дальнего Востока и приезжающих в регион специалистов, и отметил, что в первую очередь это нужно распространить на врачей и учителей.
Ранее Дегтярев предложил уравнять дальневосточные надбавки для жителей ДФО и приезжающих в регион специалистов, тем самым увеличив приток кадров, так как новые специалисты на Дальнем Востоке нужны в том числе для реализации новых масштабных проектов.
"Задача наращивания преференций связана с работой и жизнью на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера. Очень актуально применение такого решения к тем, кто родился, вырос на Дальнем Востоке, а затем, например, уехал получать образование в центральные регионы России, но готов вернуться развивать свой родной регион. Конечно, если ребята сразу при трудоустройстве будут получать полый объем северных надбавок, это послужит для них дополнительным и очень важным стимулом", — сказал Солодов РИА Новости.
"Также важно распространить такое решение на узких специалистов, которых сейчас трудно найти для работы на Дальнем Востоке. В первую очередь, это врачи и учителя. С такой инициативой вышла недавно Ирина Анатольевна Яровая, сегодня она прозвучала от Михаила Дегтярева. Я, конечно, всецело такую постановку вопроса поддерживаю", — добавил он.
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Дегтярев предложил федеральным ведомствам утром работать только на ДФО
Солодов также прокомментировал предложение Дегтярева федеральным ведомствам по утрам работать только на Дальний Восток, отметив, что из-за пандемии все больше совещаний проводится в формате видеоконференцсвязи.
"Сами телеконференции, конечно, ставятся всегда на утро, поэтому мы, дальневосточники, можем спокойно в конце рабочего дня принять участие в федеральных мероприятиях, получить задачи. А есть у этого даже преимущества: у нас есть целый день, например, на Камчатке, до 6 вечера, до 9 утра по Москве, когда можно подготовить необходимые материалы, документы, задачи, постановочные вопросы, и уже в московское время вместе с федеральными коллегами их отработать", - рассказал Солодов.
"В последние годы реально произошел поворот страны на Дальний Восток. И я ощущаю приоритетное внимание федеральных руководителей каждый день. Более того, мы каждый день работаем, по большому счету, в единой команде", - добавил он.
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ОбществоМоскваДальний ВостокВладимир Солодов
 
 
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