Глава Камчатки поддержал идею уравнять дальневосточные надбавки
Губернатор Камчатского края Солодов: предложение уравнять дальневосточные надбавки очень актуально
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поддержал предложение врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева уравнять дальневосточные надбавки для жителей Дальнего Востока и приезжающих в регион специалистов, и отметил, что в первую очередь это нужно распространить на врачей и учителей.
Ранее Дегтярев предложил уравнять дальневосточные надбавки для жителей ДФО и приезжающих в регион специалистов, тем самым увеличив приток кадров, так как новые специалисты на Дальнем Востоке нужны в том числе для реализации новых масштабных проектов.
"Задача наращивания преференций связана с работой и жизнью на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера. Очень актуально применение такого решения к тем, кто родился, вырос на Дальнем Востоке, а затем, например, уехал получать образование в центральные регионы России, но готов вернуться развивать свой родной регион. Конечно, если ребята сразу при трудоустройстве будут получать полый объем северных надбавок, это послужит для них дополнительным и очень важным стимулом", — сказал Солодов РИА Новости.
"Также важно распространить такое решение на узких специалистов, которых сейчас трудно найти для работы на Дальнем Востоке. В первую очередь, это врачи и учителя. С такой инициативой вышла недавно Ирина Анатольевна Яровая, сегодня она прозвучала от Михаила Дегтярева. Я, конечно, всецело такую постановку вопроса поддерживаю", — добавил он.
Солодов также прокомментировал предложение Дегтярева федеральным ведомствам по утрам работать только на Дальний Восток, отметив, что из-за пандемии все больше совещаний проводится в формате видеоконференцсвязи.
"Сами телеконференции, конечно, ставятся всегда на утро, поэтому мы, дальневосточники, можем спокойно в конце рабочего дня принять участие в федеральных мероприятиях, получить задачи. А есть у этого даже преимущества: у нас есть целый день, например, на Камчатке, до 6 вечера, до 9 утра по Москве, когда можно подготовить необходимые материалы, документы, задачи, постановочные вопросы, и уже в московское время вместе с федеральными коллегами их отработать", - рассказал Солодов.
"В последние годы реально произошел поворот страны на Дальний Восток. И я ощущаю приоритетное внимание федеральных руководителей каждый день. Более того, мы каждый день работаем, по большому счету, в единой команде", - добавил он.