https://ria.ru/20210817/nadbavki-1746091988.html

Глава Камчатки поддержал идею уравнять дальневосточные надбавки

Глава Камчатки поддержал идею уравнять дальневосточные надбавки - РИА Новости, 17.08.2021

Глава Камчатки поддержал идею уравнять дальневосточные надбавки

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поддержал предложение врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева уравнять дальневосточные надбавки для... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T15:11

2021-08-17T15:11

2021-08-17T15:11

общество

москва

дальний восток

владимир солодов

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поддержал предложение врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева уравнять дальневосточные надбавки для жителей Дальнего Востока и приезжающих в регион специалистов, и отметил, что в первую очередь это нужно распространить на врачей и учителей.Ранее Дегтярев предложил уравнять дальневосточные надбавки для жителей ДФО и приезжающих в регион специалистов, тем самым увеличив приток кадров, так как новые специалисты на Дальнем Востоке нужны в том числе для реализации новых масштабных проектов."Также важно распространить такое решение на узких специалистов, которых сейчас трудно найти для работы на Дальнем Востоке. В первую очередь, это врачи и учителя. С такой инициативой вышла недавно Ирина Анатольевна Яровая, сегодня она прозвучала от Михаила Дегтярева. Я, конечно, всецело такую постановку вопроса поддерживаю", — добавил он.Солодов также прокомментировал предложение Дегтярева федеральным ведомствам по утрам работать только на Дальний Восток, отметив, что из-за пандемии все больше совещаний проводится в формате видеоконференцсвязи."Сами телеконференции, конечно, ставятся всегда на утро, поэтому мы, дальневосточники, можем спокойно в конце рабочего дня принять участие в федеральных мероприятиях, получить задачи. А есть у этого даже преимущества: у нас есть целый день, например, на Камчатке, до 6 вечера, до 9 утра по Москве, когда можно подготовить необходимые материалы, документы, задачи, постановочные вопросы, и уже в московское время вместе с федеральными коллегами их отработать", - рассказал Солодов."В последние годы реально произошел поворот страны на Дальний Восток. И я ощущаю приоритетное внимание федеральных руководителей каждый день. Более того, мы каждый день работаем, по большому счету, в единой команде", - добавил он.

https://ria.ru/20210817/dfo-1746091743.html

https://realty.ria.ru/20210714/pavodok-1741253335.html

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общество, москва, дальний восток, владимир солодов