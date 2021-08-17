Снимая слои истории: хроники ремонта Большого Каменного моста

Работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста стартовали в июле 2020 года. Масштабная реконструкция стала первой для сооружения, построенного в 1938 году. Перед началом работ на объекте провели комплексное обследование, итоги которого легли в основу проекта капремонта.

Большой Каменный мост – сооружение само по себе уникальное, со своими конструктивными и архитектурными особенностями. Соответственно, и проект для него создавался полностью индивидуальный.