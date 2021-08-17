Снимая слои истории: хроники ремонта Большого Каменного моста
Работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста стартовали в июле 2020 года. Масштабная реконструкция стала первой для сооружения, построенного в 1938 году. Перед началом работ на объекте провели комплексное обследование, итоги которого легли в основу проекта капремонта.
Большой Каменный мост – сооружение само по себе уникальное, со своими конструктивными и архитектурными особенностями. Соответственно, и проект для него создавался полностью индивидуальный.
Работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста стартовали в июле 2020 года. Масштабная реконструкция стала первой для сооружения, построенного в 1938 году. Перед началом работ на объекте провели комплексное обследование, итоги которого легли в основу проекта капремонта.
Большой Каменный мост – сооружение само по себе уникальное, со своими конструктивными и архитектурными особенностями. Соответственно, и проект для него создавался полностью индивидуальный.
В процессе ремонта специалисты комплекса городского хозяйства Москвы опирались на опыт реконструкции Большого Москворецкого моста, в рамках которой применялись уникальные технологии, позволяющие вести работы без полного закрытия объекта. Необходимые мероприятия поочередно велись на каждой стороне моста.
"Фактически за год мы полностью пересобрали Большой каменный мост, обновили все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, отреставрировали гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения. При этом мост продолжал функционировать, и ни на одном этапе работ полностью не закрывался", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Большой Каменный мост ремонтировали круглосуточно. В ночное время проводились исключительно бесшумные работы, чтобы не мешать москвичам. Первая часть моста была открыта для движения в декабре 2020 года.
В процессе ремонта специалисты комплекса городского хозяйства Москвы опирались на опыт реконструкции Большого Москворецкого моста, в рамках которой применялись уникальные технологии, позволяющие вести работы без полного закрытия объекта. Необходимые мероприятия поочередно велись на каждой стороне моста.
"Фактически за год мы полностью пересобрали Большой каменный мост, обновили все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, отреставрировали гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения. При этом мост продолжал функционировать, и ни на одном этапе работ полностью не закрывался", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Большой Каменный мост ремонтировали круглосуточно. В ночное время проводились исключительно бесшумные работы, чтобы не мешать москвичам. Первая часть моста была открыта для движения в декабре 2020 года.
Ремонт Большого Каменного моста велся не только с суши, но и с воды. В обновлении конструкций руслового пролета были задействованы баржи и понтоны, с которых специалисты комплекса городского хозяйства осуществляют необходимые работы.
Ремонт Большого Каменного моста велся не только с суши, но и с воды. В обновлении конструкций руслового пролета были задействованы баржи и понтоны, с которых специалисты комплекса городского хозяйства осуществляют необходимые работы.
Реконструкция проводилась постоянно, несмотря на погодные условия. Даже в сильные морозы работы не останавливались ни на минуту. Более того, в холодное время года для рабочих были организованы так называемые тепляки – своеобразные ангары, внутри которых поддерживалась комфортная температура.
Реконструкция проводилась постоянно, несмотря на погодные условия. Даже в сильные морозы работы не останавливались ни на минуту. Более того, в холодное время года для рабочих были организованы так называемые тепляки – своеобразные ангары, внутри которых поддерживалась комфортная температура.
В начале декабря 2020 года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к монтажу чугунного ограждения, которое было снято и отправлено на реставрацию на первом этапе капитального ремонта.
Кроме того, по историческим образцам были восстановлены дверные проемы в опорах моста и наружные исторические дубовые витражи – 14 конструкций.
В начале декабря 2020 года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к монтажу чугунного ограждения, которое было снято и отправлено на реставрацию на первом этапе капитального ремонта.
Кроме того, по историческим образцам были восстановлены дверные проемы в опорах моста и наружные исторические дубовые витражи – 14 конструкций.
Ограждение Большого Каменного моста – особенное произведение литейного искусства, его сохранение стало важным мероприятием в рамках работ. Перила представляют собой секции, на которых изображен довоенный советский герб Москвы в обрамлении знамен с колосьями пшеницы, а также элементы индустриальной тематики с молотом и наковальней, которые были скрыты под многочисленными слоями краски.
Ограждение Большого Каменного моста – особенное произведение литейного искусства, его сохранение стало важным мероприятием в рамках работ. Перила представляют собой секции, на которых изображен довоенный советский герб Москвы в обрамлении знамен с колосьями пшеницы, а также элементы индустриальной тематики с молотом и наковальней, которые были скрыты под многочисленными слоями краски.
В реставрационном цеху с каждой деталью и элементом ограды специалисты работали по четкому регламенту. Сначала части секций фиксировали на фото со всех сторон и под разными углами, снимая дефекты. После очищали их с помощью пескоструйного оборудования, убирая въевшиеся загрязнения и ржавчину.
Затем художники-реставраторы приступали к удалению дефектов литья: недоливов, проливов и других искажений формы. Для этого, в частности, применяли метод газодинамического напыления, когда с помощью специального оборудования в элементы под сильным напором подают недостающие частицы материала, фактически "вбивая" их в поверхность для заполнения каверн. После этого специалисты доводили отдельные детали до совершенства вручную, придавая элементам завершенный вид.
В реставрационном цеху с каждой деталью и элементом ограды специалисты работали по четкому регламенту. Сначала части секций фиксировали на фото со всех сторон и под разными углами, снимая дефекты. После очищали их с помощью пескоструйного оборудования, убирая въевшиеся загрязнения и ржавчину.
Затем художники-реставраторы приступали к удалению дефектов литья: недоливов, проливов и других искажений формы. Для этого, в частности, применяли метод газодинамического напыления, когда с помощью специального оборудования в элементы под сильным напором подают недостающие частицы материала, фактически "вбивая" их в поверхность для заполнения каверн. После этого специалисты доводили отдельные детали до совершенства вручную, придавая элементам завершенный вид.
Гранитная облицовка Большого Каменного моста проходила практически аналогичный процесс восстановления. После демонтажа плиты отвозили на территорию специализированного цеха. Первый этап восстановительных работ проводили снаружи: промаркированный гранит сгружали в отдельную зону и удаляли из него старые металлические закладные, большинство из которых уже проржавели и износились.
Гранитная облицовка Большого Каменного моста проходила практически аналогичный процесс восстановления. После демонтажа плиты отвозили на территорию специализированного цеха. Первый этап восстановительных работ проводили снаружи: промаркированный гранит сгружали в отдельную зону и удаляли из него старые металлические закладные, большинство из которых уже проржавели и износились.
Затем специалисты проводили струйно-вихревую обработку плит, чтобы удалить следы атмосферных и химических загрязнений. Гранит таким образом принимает свой первоначальный вид, восстанавливается природный цвет, который под влиянием техногенных факторов с течением времени меняется. После такой обработки плиты смотрятся как новые, будто только что со своего исторического месторождения.
Затем специалисты проводили струйно-вихревую обработку плит, чтобы удалить следы атмосферных и химических загрязнений. Гранит таким образом принимает свой первоначальный вид, восстанавливается природный цвет, который под влиянием техногенных факторов с течением времени меняется. После такой обработки плиты смотрятся как новые, будто только что со своего исторического месторождения.
Все работы на Большом Каменном мосту шли с опережением графика. Изначально окончание работ было запланировано на четвертый квартал 2021 года, но завершилось уже в августе.
Все работы на Большом Каменном мосту шли с опережением графика. Изначально окончание работ было запланировано на четвертый квартал 2021 года, но завершилось уже в августе.
И вот в начале текущей недели мост полностью открылся после капитального ремонта. Конструкция и облик моста соответствуют всем необходимым транспортным, эксплуатационным и архитектурным нормам.
"За время реконструкции было заменено около 100 тонн металлоконструкций, были уложены примерно 7,5 тысяч кубометров бетона... Работа велась в круглосуточном режиме", – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе осмотра Большого каменного моста перед запуском движения.
Он добавил, что, благодаря проведенной реконструкции, мосту около 100 лет не потребуется масштабного ремонта.
И вот в начале текущей недели мост полностью открылся после капитального ремонта. Конструкция и облик моста соответствуют всем необходимым транспортным, эксплуатационным и архитектурным нормам.
"За время реконструкции было заменено около 100 тонн металлоконструкций, были уложены примерно 7,5 тысяч кубометров бетона... Работа велась в круглосуточном режиме", – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе осмотра Большого каменного моста перед запуском движения.
Он добавил, что, благодаря проведенной реконструкции, мосту около 100 лет не потребуется масштабного ремонта.