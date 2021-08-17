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Новые памп-треки построят в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы
Новые памп-треки построят в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 17.08.2021
Новые памп-треки построят в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы
Два памп-трека появятся в пойме реки Чермянки на северо-востоке столицы в ходе работ по благоустройству, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T17:39
2021-08-17T17:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два памп-трека появятся в пойме реки Чермянки на северо-востоке столицы в ходе работ по благоустройству, сообщается на сайте мэра Москвы."Два памп-трека появятся в пойме реки Чермянки - притока Яузы. Работы являются частью программы комплексного благоустройства этой территории", - говорится в сообщении.Сергей Мельников, замруководитель Департамента капитального ремонта Москвы, чьи слова приводятся на сайте, отметил, что для малого трека подготовлено песчаное основание, в котором смонтирована дренажная система, уже начались работы по укладке асфальтового покрытия. Кроме того, на большом памп-треке ведется устройство основания, после чего начнут формировать элементы трека.Отмечается, что площадь большого и малого памп-треков составит 612 и 210 квадратных метров, для местных жителей и спортсменов по периметру установят лавочки и сделают смотровые площадки. Уточняется, что площадка предназначена не только для велосипедистов, но и для скейтеров и роллеров.Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в пойме реки Чермянки, появится новый спортивный кластер, в котором планируется обустроить разные площадки.
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москва, петр бирюков
17:39 17.08.2021
 

Новые памп-треки построят в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы

© Официальный сайт Мэра МосквыПроектное решение памп-трека в пойме реки Чермянки
Проектное решение памп-трека в пойме реки Чермянки
© Официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два памп-трека появятся в пойме реки Чермянки на северо-востоке столицы в ходе работ по благоустройству, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Два памп-трека появятся в пойме реки Чермянки - притока Яузы. Работы являются частью программы комплексного благоустройства этой территории", - говорится в сообщении.
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Сергей Мельников, замруководитель Департамента капитального ремонта Москвы, чьи слова приводятся на сайте, отметил, что для малого трека подготовлено песчаное основание, в котором смонтирована дренажная система, уже начались работы по укладке асфальтового покрытия. Кроме того, на большом памп-треке ведется устройство основания, после чего начнут формировать элементы трека.
"Длина трассы большого трека составит почти 180 метров, на ней будет девять поворотных углов для изменения направления движения и более скоростного прохождения трассы, им смогут воспользоваться профессионалы. Второй памп-трек меньше, но не менее интересен, ведь он предназначен для начинающих. Длина всех секций трассы составит 47 метров, а поворотных угла - три", - добавил Мельников.
Отмечается, что площадь большого и малого памп-треков составит 612 и 210 квадратных метров, для местных жителей и спортсменов по периметру установят лавочки и сделают смотровые площадки. Уточняется, что площадка предназначена не только для велосипедистов, но и для скейтеров и роллеров.
Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в пойме реки Чермянки, появится новый спортивный кластер, в котором планируется обустроить разные площадки.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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