https://ria.ru/20210817/moskva-1746118851.html

Новые памп-треки построят в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы

Новые памп-треки построят в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 17.08.2021

Новые памп-треки построят в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы

Два памп-трека появятся в пойме реки Чермянки на северо-востоке столицы в ходе работ по благоустройству, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T17:39

2021-08-17T17:39

2021-08-17T17:39

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Два памп-трека появятся в пойме реки Чермянки на северо-востоке столицы в ходе работ по благоустройству, сообщается на сайте мэра Москвы."Два памп-трека появятся в пойме реки Чермянки - притока Яузы. Работы являются частью программы комплексного благоустройства этой территории", - говорится в сообщении.Сергей Мельников, замруководитель Департамента капитального ремонта Москвы, чьи слова приводятся на сайте, отметил, что для малого трека подготовлено песчаное основание, в котором смонтирована дренажная система, уже начались работы по укладке асфальтового покрытия. Кроме того, на большом памп-треке ведется устройство основания, после чего начнут формировать элементы трека.Отмечается, что площадь большого и малого памп-треков составит 612 и 210 квадратных метров, для местных жителей и спортсменов по периметру установят лавочки и сделают смотровые площадки. Уточняется, что площадка предназначена не только для велосипедистов, но и для скейтеров и роллеров.Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в пойме реки Чермянки, появится новый спортивный кластер, в котором планируется обустроить разные площадки.

https://realty.ria.ru/20210817/prud-1746033839.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков