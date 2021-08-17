https://ria.ru/20210817/moskva-1746056117.html
Москва поднялась на четыре позиции в рейтинге инновационных городов Европы
Москва поднялась на четыре позиции в рейтинге инновационных городов Европы - РИА Новости, 17.08.2021
Москва поднялась на четыре позиции в рейтинге инновационных городов Европы
Москва поднялась на четыре позиции в международном рейтинге инновационных городов Tech Cities of the Future и заняла 14-е место среди 76 городов Европы, следует РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:57
2021-08-17T11:57
2021-08-17T11:57
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Москва поднялась на четыре позиции в международном рейтинге инновационных городов Tech Cities of the Future и заняла 14-е место среди 76 городов Европы, следует из отчета аналитического агентства fDi Intelligence.Таким образом, российская столица по уровню инновационного развития обошла Милан, Копенгаген, Прагу и Франкфурт-на-Майне. Первые три строчки рейтинга заняли Лондон, Париж и Дублин.Рейтинг оценивает города, которые создали наиболее благоприятные условия для развития стартапов и инвестиций в технологии и инновации.По данным доклада, российская столица вошла в топ-10 по показателю "Экосистема стартапов", заняв шестое место в этом разделе. Кроме того, эксперты рассматривали такие показатели, как "Инновации и привлекательность", "Экономический потенциал", "Эффективность прямых иностранных инвестиций" и "Экономическая эффективность"."Технологическое предпринимательство — перспективное направление для Москвы. Уже сейчас оно вносит большой вклад в экономику, и его доля будет расти. Политика города в этой сфере направлена на реализацию имеющегося у нас потенциала, поддержку состоявшихся инновационных проектов и стартапов. Бизнес может использовать разные ресурсы для развития — возможности Московского инновационного кластера и технопарков, гранты и субсидии, акселераторы, технологические конкурсы и образовательные программы", - прокомментировала заммэра Наталья Сергунина на официальном сайте мэра Москвы.Отдельно по всем городам оценивается стратегия привлечения инвестиций. По данным столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), за последние 10 лет инвестиции в основной капитал в столице выросли в сопоставимых ценах почти в 2,7 раза. Всего же на долю Москвы приходится почти 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России.Аналитическое агентство fDi Intelligence и TNW (The Next Web — медиапроект по технологиям и инновациям) публикуют рейтинг технологических городов будущего с 2020 года. В нем европейские города оценивают с точки зрения инвестиционных возможностей, наличия квалифицированной рабочей силы и развитости инфраструктуры.
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москва, александр прохоров
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости
. Москва поднялась на четыре позиции в международном рейтинге инновационных городов Tech Cities of the Future и заняла 14-е место среди 76 городов Европы
, следует из отчета аналитического агентства fDi Intelligence.
Таким образом, российская столица по уровню инновационного развития обошла Милан, Копенгаген, Прагу и Франкфурт-на-Майне. Первые три строчки рейтинга заняли Лондон, Париж и Дублин.
Рейтинг оценивает города, которые создали наиболее благоприятные условия для развития стартапов и инвестиций в технологии и инновации.
По данным доклада, российская столица вошла в топ-10 по показателю "Экосистема стартапов", заняв шестое место в этом разделе. Кроме того, эксперты рассматривали такие показатели, как "Инновации и привлекательность", "Экономический потенциал", "Эффективность прямых иностранных инвестиций" и "Экономическая эффективность".
"Технологическое предпринимательство — перспективное направление для Москвы. Уже сейчас оно вносит большой вклад в экономику, и его доля будет расти. Политика города в этой сфере направлена на реализацию имеющегося у нас потенциала, поддержку состоявшихся инновационных проектов и стартапов. Бизнес может использовать разные ресурсы для развития — возможности Московского инновационного кластера и технопарков, гранты и субсидии, акселераторы, технологические конкурсы и образовательные программы", - прокомментировала заммэра Наталья Сергунина на официальном сайте мэра Москвы.
Отдельно по всем городам оценивается стратегия привлечения инвестиций. По данным столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), за последние 10 лет инвестиции в основной капитал в столице выросли в сопоставимых ценах почти в 2,7 раза. Всего же на долю Москвы приходится почти 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России.
"Москва вошла в топ-10 по стратегии привлечения инвестиций и заняла шестое место. Иностранные инвесторы приходят в Москву из стран Европы и Азии, а также из США. Их привлекают благоприятный бизнес-климат в городе, развитая инфраструктура, наличие высококвалифицированных кадров. Кроме того, иностранные инвесторы могут получить от Москвы поддержку наряду с российскими предпринимателями. Так, по последним данным, на 1 января 2021 года объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Германии составил 7,4 миллиарда долларов, из Франции — 4,6 миллиарда долларов, из Финляндии — 4,1 миллиарда долларов", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, слова которого приводит пресс-служба департамента.
Аналитическое агентство fDi Intelligence и TNW (The Next Web — медиапроект по технологиям и инновациям) публикуют рейтинг технологических городов будущего с 2020 года. В нем европейские города оценивают с точки зрения инвестиционных возможностей, наличия квалифицированной рабочей силы и развитости инфраструктуры.