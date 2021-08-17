https://ria.ru/20210817/moshenniki-1746021231.html
Эксперт рассказал о мошеннической схеме со звонком бухгалтеру
Эксперт рассказал о мошеннической схеме со звонком бухгалтеру - РИА Новости, 17.08.2021
Эксперт рассказал о мошеннической схеме со звонком бухгалтеру
Мошенники используют схему со звонком бухгалтеру компании под видом генерального директора и просят срочно перевести ему деньги фирмы, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T05:25
2021-08-17T05:25
2021-08-17T05:30
общество
лаборатория касперского
сергей голованов
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мошенники используют схему со звонком бухгалтеру компании под видом генерального директора и просят срочно перевести ему деньги фирмы, рассказал в интервью РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов."Есть схема звонка бухгалтеру под видом генерального директора. Мошенник пытается убедить жертву срочно перевести ему деньги", - сообщил эксперт.По его словам, подделать телефонный номер не проблема, но есть трудности с голосом.По его словам, есть также схемы, когда мошенники совершают видео-звонок, анимируя лицо человека. В режиме реального времени это сделать сложно, так как все зависит от оборудования, а оно довольно дорогое. "Чтобы скрыть огрехи и признаки подделки, изображение будет транслироваться с низким качеством, а "гендиректор" будет убеждать бухгалтера, что он якобы на острове, где очень плохой интернет", - отметил эксперт.По его словам, такие истории встречаются в основном в Западной Европе. Но осенью 2020 года они перекинулись на Азию. "Мы считаем, что эта штука докатится и до России", - заключил он.
https://ria.ru/20210816/moshenniki-1745858476.html
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общество, лаборатория касперского, сергей голованов , россия
05:25 17.08.2021 (обновлено: 05:30 17.08.2021)
Эксперт рассказал о мошеннической схеме со звонком бухгалтеру
В "Лаборатории Касперского" рассказали о схеме мошенников со звонком бухгалтеру от лица гендиректора
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Мошенники используют схему со звонком бухгалтеру компании под видом генерального директора и просят срочно перевести ему деньги фирмы, рассказал в интервью РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского
" Сергей Голованов
.
"Есть схема звонка бухгалтеру под видом генерального директора. Мошенник пытается убедить жертву срочно перевести ему деньги", - сообщил эксперт.
По его словам, подделать телефонный номер не проблема, но есть трудности с голосом.
"Как его сделать? Есть два варианта. Первый – это смонтировать нарезки реального голоса, но нужно большое количество образцов, и это не так просто делается. Второй способ – это использование как раз технологии дипфейков, когда загружаются несколько образцов голоса в специальную программу, накладывается нужный текст и создается поддельная запись", - указал Голованов.
По его словам, есть также схемы, когда мошенники совершают видео-звонок, анимируя лицо человека. В режиме реального времени это сделать сложно, так как все зависит от оборудования, а оно довольно дорогое. "Чтобы скрыть огрехи и признаки подделки, изображение будет транслироваться с низким качеством, а "гендиректор" будет убеждать бухгалтера, что он якобы на острове, где очень плохой интернет", - отметил эксперт.
По его словам, такие истории встречаются в основном в Западной Европе
. Но осенью 2020 года они перекинулись на Азию
. "Мы считаем, что эта штука докатится и до России", - заключил он.