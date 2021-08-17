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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210817/mneskin-1746043107.html
Победители Евровидения-2021 исполнили рок-версию песни Билли Айлиш
Победители Евровидения-2021 исполнили рок-версию песни Билли Айлиш - РИА Новости, 17.08.2021
Победители Евровидения-2021 исполнили рок-версию песни Билли Айлиш
Победители Евровидения-2021, участники итальянской рок-группы Måneskin, исполнили кавер песни Билли Айлиш "Bury a friend" на бельгийском фестивале Ronquières,... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:44
2021-08-17T11:44
культура
евровидение
новости культуры
билли айлиш
måneskin
игги поп
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Победители Евровидения-2021, участники итальянской рок-группы Måneskin, исполнили кавер песни Билли Айлиш "Bury a friend" на бельгийском фестивале Ronquières, сообщает NME со ссылкой на видео с выступления, опубликованное на YouTube. Музыканты из Måneskin превратили мрачную песню американской суперзвезды из ее дебютного альбома "When we all fall asleep, where do we go?" (2019) в зажигательную рок-композицию. Итальянцы дополнили трек сильным битом, мощными гитарными партиями и, конечно же, узнаваемым хриплым вокалом Дамиано Давида, солиста Måneskin. Это не первый раз, когда рокеры из Италии радуют поклонников каверами на известные мелодии. Например, их версия хита "Beggin", выпущенная еще в 2017 году, в этом стала вирусной в Сети. На нее свои видео наложили девять миллионов пользователей в TikTok. В начале августа музыканты представили обновленную собственную песню "I wanna be your slave". В записи трека принял участие Игги Поп. Американский рокер оказался поклонником творчества итальянцев. Оригинальная версия композиции вошла во второй альбом группы "Teatro d’ira: Vol. I", релиз которого состоялся в марте этого года.
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евровидение, новости культуры, билли айлиш, måneskin, игги поп, youtube
11:44 17.08.2021
 

Победители Евровидения-2021 исполнили рок-версию песни Билли Айлиш

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Победители Евровидения-2021, участники итальянской рок-группы Måneskin, исполнили кавер песни Билли Айлиш "Bury a friend" на бельгийском фестивале Ronquières, сообщает NME со ссылкой на видео с выступления, опубликованное на YouTube.
Музыканты из Måneskin превратили мрачную песню американской суперзвезды из ее дебютного альбома "When we all fall asleep, where do we go?" (2019) в зажигательную рок-композицию.
Итальянцы дополнили трек сильным битом, мощными гитарными партиями и, конечно же, узнаваемым хриплым вокалом Дамиано Давида, солиста Måneskin.
Это не первый раз, когда рокеры из Италии радуют поклонников каверами на известные мелодии. Например, их версия хита "Beggin", выпущенная еще в 2017 году, в этом стала вирусной в Сети. На нее свои видео наложили девять миллионов пользователей в TikTok.
В начале августа музыканты представили обновленную собственную песню "I wanna be your slave". В записи трека принял участие Игги Поп. Американский рокер оказался поклонником творчества итальянцев.
Оригинальная версия композиции вошла во второй альбом группы "Teatro d’ira: Vol. I", релиз которого состоялся в марте этого года.
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КультураЕвровидениеНовости культурыБилли АйлишMåneskinИгги ПопYouTube
 
 
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