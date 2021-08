https://ria.ru/20210817/mneskin-1746043107.html

Победители Евровидения-2021 исполнили рок-версию песни Билли Айлиш

Победители Евровидения-2021, участники итальянской рок-группы Måneskin, исполнили кавер песни Билли Айлиш "Bury a friend" на бельгийском фестивале Ronquières,... РИА Новости, 17.08.2021

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Победители Евровидения-2021, участники итальянской рок-группы Måneskin, исполнили кавер песни Билли Айлиш "Bury a friend" на бельгийском фестивале Ronquières, сообщает NME со ссылкой на видео с выступления, опубликованное на YouTube. Музыканты из Måneskin превратили мрачную песню американской суперзвезды из ее дебютного альбома "When we all fall asleep, where do we go?" (2019) в зажигательную рок-композицию. Итальянцы дополнили трек сильным битом, мощными гитарными партиями и, конечно же, узнаваемым хриплым вокалом Дамиано Давида, солиста Måneskin. Это не первый раз, когда рокеры из Италии радуют поклонников каверами на известные мелодии. Например, их версия хита "Beggin", выпущенная еще в 2017 году, в этом стала вирусной в Сети. На нее свои видео наложили девять миллионов пользователей в TikTok. В начале августа музыканты представили обновленную собственную песню "I wanna be your slave". В записи трека принял участие Игги Поп. Американский рокер оказался поклонником творчества итальянцев. Оригинальная версия композиции вошла во второй альбом группы "Teatro d’ira: Vol. I", релиз которого состоялся в марте этого года.

