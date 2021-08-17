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Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о строительстве станции метро "Физтех"
Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о строительстве станции метро "Физтех" - РИА Новости, 17.08.2021
Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о строительстве станции метро "Физтех"
Строители на четверть возвели ограждающие конструкции котлована станции метро "Физтех" на северо-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:30
2021-08-17T12:30
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андрей бочкарев
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МОСКВА, 17 авг — РИА Недвижимость. Строители на четверть возвели ограждающие конструкции котлована станции метро "Физтех" на северо-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарёв."На Люблинско-Дмитровской линии методом "стена в грунте" на четверть выполнены ограждающие конструкции станционного котлована "Физтех", - рассказал он.По словам заммэра подчеркнул, что при проектировании нового участка ветки учли пожелания жителей, которые хотели, чтобы строительство велось подземным способом. "Поэтому был утвержден именно такой вариант строительства", - сказал Бочкарёв.На новом участке Люблинско-Дмитровской линии метро расположатся три станции - "Яхромская", "Лианозово", "Физтех". Станция "Физтех" разместится вдоль Дмитровского шоссе севернее бульвара Академика Ландау. Проектом станции предусмотрен один вестибюль с выходами к Дмитровскому шоссе, остановочным пунктам наземного пассажирского городского и пригородного транспорта.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, городское хозяйство москвы
12:30 17.08.2021
 

Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о строительстве станции метро "Физтех"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочие во время реконструкции станции метро "Фили" в Москве.
Рабочие во время реконструкции станции метро Фили в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 авг — РИА Недвижимость. Строители на четверть возвели ограждающие конструкции котлована станции метро "Физтех" на северо-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарёв.
"На Люблинско-Дмитровской линии методом "стена в грунте" на четверть выполнены ограждающие конструкции станционного котлована "Физтех", - рассказал он.
По словам заммэра подчеркнул, что при проектировании нового участка ветки учли пожелания жителей, которые хотели, чтобы строительство велось подземным способом. "Поэтому был утвержден именно такой вариант строительства", - сказал Бочкарёв.
На новом участке Люблинско-Дмитровской линии метро расположатся три станции - "Яхромская", "Лианозово", "Физтех". Станция "Физтех" разместится вдоль Дмитровского шоссе севернее бульвара Академика Ландау. Проектом станции предусмотрен один вестибюль с выходами к Дмитровскому шоссе, остановочным пунктам наземного пассажирского городского и пригородного транспорта.
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