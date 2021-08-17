https://ria.ru/20210817/metro-1746063436.html

Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о строительстве станции метро "Физтех"

Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о строительстве станции метро "Физтех" - РИА Новости, 17.08.2021

Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о строительстве станции метро "Физтех"

Строители на четверть возвели ограждающие конструкции котлована станции метро "Физтех" на северо-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:30

2021-08-17T12:30

2021-08-17T12:30

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 17 авг — РИА Недвижимость. Строители на четверть возвели ограждающие конструкции котлована станции метро "Физтех" на северо-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарёв."На Люблинско-Дмитровской линии методом "стена в грунте" на четверть выполнены ограждающие конструкции станционного котлована "Физтех", - рассказал он.По словам заммэра подчеркнул, что при проектировании нового участка ветки учли пожелания жителей, которые хотели, чтобы строительство велось подземным способом. "Поэтому был утвержден именно такой вариант строительства", - сказал Бочкарёв.На новом участке Люблинско-Дмитровской линии метро расположатся три станции - "Яхромская", "Лианозово", "Физтех". Станция "Физтех" разместится вдоль Дмитровского шоссе севернее бульвара Академика Ландау. Проектом станции предусмотрен один вестибюль с выходами к Дмитровскому шоссе, остановочным пунктам наземного пассажирского городского и пригородного транспорта.

https://ria.ru/20210812/bochkarev-1745437675.html

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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, городское хозяйство москвы