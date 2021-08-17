https://ria.ru/20210817/les-1746048330.html
Путин поручил правительству усилить лесную охрану
Путин поручил правительству усилить лесную охрану - РИА Новости, 17.08.2021
Путин поручил правительству усилить лесную охрану
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 декабря увеличить количество лиц, осуществляющих лесную охрану, соответствующие поручения... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:15
2021-08-17T11:15
2021-08-17T11:15
политика
владимир путин
дальний восток
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 декабря увеличить количество лиц, осуществляющих лесную охрану, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ ... принять меры, направленные на увеличение количества лиц, осуществляющих лесную охрану (в том числе патрулирование лесов)", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 1 декабря 2021 года.Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ увеличить количество сотрудников парашютно-десантной службы "Авиалесоохраны" для работы на Дальнем Востоке, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ ... обеспечить увеличение количества сотрудников парашютно-десантной службы федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана" для дислоцирования на территории Дальневосточного федерального округа, а также представить при необходимости предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство РФ", - говорится в тексте поручений.Добавляется, что срок исполнения поручения – октябрь 2021 года.
https://ria.ru/20210815/yakutiya-1745790515.html
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политика, владимир путин, дальний восток, россия, природные пожары в россии
Путин поручил правительству усилить лесную охрану
Президент Путин поручил правительству увеличить количество лиц, осуществляющих лесную охрану