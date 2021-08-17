https://ria.ru/20210817/les-1746048330.html

Путин поручил правительству усилить лесную охрану

Путин поручил правительству усилить лесную охрану - РИА Новости, 17.08.2021

Путин поручил правительству усилить лесную охрану

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 декабря увеличить количество лиц, осуществляющих лесную охрану, соответствующие поручения... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:15

2021-08-17T11:15

2021-08-17T11:15

политика

владимир путин

дальний восток

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 декабря увеличить количество лиц, осуществляющих лесную охрану, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ ... принять меры, направленные на увеличение количества лиц, осуществляющих лесную охрану (в том числе патрулирование лесов)", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 1 декабря 2021 года.Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ увеличить количество сотрудников парашютно-десантной службы "Авиалесоохраны" для работы на Дальнем Востоке, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ ... обеспечить увеличение количества сотрудников парашютно-десантной службы федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана" для дислоцирования на территории Дальневосточного федерального округа, а также представить при необходимости предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство РФ", - говорится в тексте поручений.Добавляется, что срок исполнения поручения – октябрь 2021 года.

https://ria.ru/20210815/yakutiya-1745790515.html

https://ria.ru/20210817/vosstanovlenie-1746031228.html

дальний восток

россия

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политика, владимир путин, дальний восток, россия, природные пожары в россии