16:05 17.08.2021 (обновлено: 17:35 17.08.2021)
Лавров рассказал о словах бывшего моджахеда в адрес советских солдат
Глава МИД Лавров рассказал об уважении бывшего афганского моджахеда к советским солдатам
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Москве
КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров вспомнил, как один из бывших моджахедов, ставший впоследствии председателем афганского парламента, с уважением отзывался о советских солдатах.
Дипломат отметил, что беседа состоялась в 2004 году, когда он впервые приехал в республику в качестве министра иностранных дел. Его собеседник участвовал в войне.
"Он начал с того, что выразил искреннее уважение советским воинам. И сказал, что по сравнению с некоторыми другими, которые к нам (в Афганистан. — Прим. ред.) в гости приходят с оружием, ваши вели себя как мужчины, достойно, и никогда просто из страха не стреляли по кустам. Это так, просто в скобках наблюдение", — сказал Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта.
По словам главы ведомства, войска "предельно организованно" уходили из Афганистана.
На фоне вывода американского контингента в августе талибы стремительно захватили крупные города и пограничные переходы. Последним мятежники взяли Кабул, президент Ашраф Гани бежал из страны.
Политический офис "Талибана"* объявил, что война окончена, форму правления определят позже.
*Террористическая организация, запрещенная в России.