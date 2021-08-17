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Лавров рассказал о словах бывшего моджахеда в адрес советских солдат
Лавров рассказал о словах бывшего моджахеда в адрес советских солдат - РИА Новости, 17.08.2021
Лавров рассказал о словах бывшего моджахеда в адрес советских солдат
Глава МИД Сергей Лавров вспомнил, как один из бывших моджахедов, ставший впоследствии председателем афганского парламента, с уважением отзывался о советских... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T16:05
2021-08-17T17:35
в мире
кабул (город)
ссср
талибан
афганистан
сергей лавров
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КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров вспомнил, как один из бывших моджахедов, ставший впоследствии председателем афганского парламента, с уважением отзывался о советских солдатах.Дипломат отметил, что беседа состоялась в 2004 году, когда он впервые приехал в республику в качестве министра иностранных дел. Его собеседник участвовал в войне.По словам главы ведомства, войска "предельно организованно" уходили из Афганистана.На фоне вывода американского контингента в августе талибы стремительно захватили крупные города и пограничные переходы. Последним мятежники взяли Кабул, президент Ашраф Гани бежал из страны. Политический офис "Талибана"* объявил, что война окончена, форму правления определят позже.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210817/priznanie-1746089570.html
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в мире, кабул (город), ссср, талибан, афганистан, сергей лавров, балтийский федеральный университет
16:05 17.08.2021 (обновлено: 17:35 17.08.2021)
 
Лавров рассказал о словах бывшего моджахеда в адрес советских солдат

Глава МИД Лавров рассказал об уважении бывшего афганского моджахеда к советским солдатам

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров вспомнил, как один из бывших моджахедов, ставший впоследствии председателем афганского парламента, с уважением отзывался о советских солдатах.
Дипломат отметил, что беседа состоялась в 2004 году, когда он впервые приехал в республику в качестве министра иностранных дел. Его собеседник участвовал в войне.

"Он начал с того, что выразил искреннее уважение советским воинам. И сказал, что по сравнению с некоторыми другими, которые к нам (в Афганистан. — Прим. ред.) в гости приходят с оружием, ваши вели себя как мужчины, достойно, и никогда просто из страха не стреляли по кустам. Это так, просто в скобках наблюдение", — сказал Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта.

По словам главы ведомства, войска "предельно организованно" уходили из Афганистана.
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Политический офис "Талибана"* объявил, что война окончена, форму правления определят позже.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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