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Лавров рассказал о "неистребимом менталитете" европейских коллег
Лавров рассказал о "неистребимом менталитете" европейских коллег - РИА Новости, 17.08.2021
Лавров рассказал о "неистребимом менталитете" европейских коллег
Брюссель подходит утилитарно к сотрудничеству с Москвой, и в целом в Европе бал правит агрессивное русофобское меньшинство, заявил во вторник глава российского... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:48
2021-08-17T14:48
в мире
европа
москва
брюссель
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
иммануил кант
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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Брюссель подходит утилитарно к сотрудничеству с Москвой, и в целом в Европе бал правит агрессивное русофобское меньшинство, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров."Там, где мне выгодно, я утилитарно буду тебя вовлекать, а где ты сам был бы готов поучаствовать, но я этого не хочу, там ты, пожалуйста, знай свой шесток - вот это неистребимая логика, неистребимый менталитет наших европейских коллег", - сказал Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта."Там есть здравые политики, которые понимают тупиковость подобного рода линии, но все-таки бал там правит русофобское меньшинство, очень агрессивное", - добавил министр.
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в мире, европа, москва, брюссель, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, иммануил кант
14:48 17.08.2021
 
Лавров рассказал о "неистребимом менталитете" европейских коллег

Глава МИД России Лавров: Брюссель подходит утилитарно к сотрудничеству с Москвой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Брюссель подходит утилитарно к сотрудничеству с Москвой, и в целом в Европе бал правит агрессивное русофобское меньшинство, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.
"Там, где мне выгодно, я утилитарно буду тебя вовлекать, а где ты сам был бы готов поучаствовать, но я этого не хочу, там ты, пожалуйста, знай свой шесток - вот это неистребимая логика, неистребимый менталитет наших европейских коллег", - сказал Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта.
"Там есть здравые политики, которые понимают тупиковость подобного рода линии, но все-таки бал там правит русофобское меньшинство, очень агрессивное", - добавил министр.
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В миреЕвропаМоскваБрюссельМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровИммануил Кант
 
 
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