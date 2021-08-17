https://ria.ru/20210817/lavrov-1746089172.html
Лавров рассказал о "неистребимом менталитете" европейских коллег
Лавров рассказал о "неистребимом менталитете" европейских коллег - РИА Новости, 17.08.2021
Лавров рассказал о "неистребимом менталитете" европейских коллег
Брюссель подходит утилитарно к сотрудничеству с Москвой, и в целом в Европе бал правит агрессивное русофобское меньшинство, заявил во вторник глава российского... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:48
2021-08-17T14:48
2021-08-17T14:48
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брюссель
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
иммануил кант
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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Брюссель подходит утилитарно к сотрудничеству с Москвой, и в целом в Европе бал правит агрессивное русофобское меньшинство, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров."Там, где мне выгодно, я утилитарно буду тебя вовлекать, а где ты сам был бы готов поучаствовать, но я этого не хочу, там ты, пожалуйста, знай свой шесток - вот это неистребимая логика, неистребимый менталитет наших европейских коллег", - сказал Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта."Там есть здравые политики, которые понимают тупиковость подобного рода линии, но все-таки бал там правит русофобское меньшинство, очень агрессивное", - добавил министр.
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в мире, европа, москва, брюссель, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, иммануил кант
Лавров рассказал о "неистребимом менталитете" европейских коллег
Глава МИД России Лавров: Брюссель подходит утилитарно к сотрудничеству с Москвой