https://ria.ru/20210817/lavrov-1746089172.html

Лавров рассказал о "неистребимом менталитете" европейских коллег

Лавров рассказал о "неистребимом менталитете" европейских коллег - РИА Новости, 17.08.2021

Лавров рассказал о "неистребимом менталитете" европейских коллег

Брюссель подходит утилитарно к сотрудничеству с Москвой, и в целом в Европе бал правит агрессивное русофобское меньшинство, заявил во вторник глава российского... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T14:48

2021-08-17T14:48

2021-08-17T14:48

в мире

европа

москва

брюссель

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

иммануил кант

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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Брюссель подходит утилитарно к сотрудничеству с Москвой, и в целом в Европе бал правит агрессивное русофобское меньшинство, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров."Там, где мне выгодно, я утилитарно буду тебя вовлекать, а где ты сам был бы готов поучаствовать, но я этого не хочу, там ты, пожалуйста, знай свой шесток - вот это неистребимая логика, неистребимый менталитет наших европейских коллег", - сказал Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта."Там есть здравые политики, которые понимают тупиковость подобного рода линии, но все-таки бал там правит русофобское меньшинство, очень агрессивное", - добавил министр.

https://ria.ru/20210817/lavrov-1746087548.html

европа

москва

брюссель

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в мире, европа, москва, брюссель, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, иммануил кант