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Дети из охваченной пожарами Якутии смогут отдохнуть в летних лагерях
Дети из охваченной пожарами Якутии смогут отдохнуть в летних лагерях - РИА Новости, 17.08.2021
Дети из охваченной пожарами Якутии смогут отдохнуть в летних лагерях
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить отдых детей из охваченной природными пожарами Якутии в детских лагерях "Орлёнок" и "Океан",... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T10:12
2021-08-17T10:12
общество
владимир путин
правительство рф
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить отдых детей из охваченной природными пожарами Якутии в детских лагерях "Орлёнок" и "Океан", соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с правительством Республики Саха (Якутия) обеспечить ... направление на отдых в летние лагеря "Орленок" и "Океан" детей, проживающих в селе Бэс-Кюель Горного улуса Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.Добавляется, что срок исполнения поручения - 20 августа.Кроме того, Путин поручил кабмину до 20 августа направить в санатории граждан из Якутии с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания.
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общество, владимир путин, правительство рф, республика саха (якутия)
10:12 17.08.2021
 
Дети из охваченной пожарами Якутии смогут отдохнуть в летних лагерях

Президент России Путин поручил обеспечить отдых детей из Якутии в лагерях "Орленок" и "Океан"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОткрытие летней смены в детском центре "Орлёнок"
Открытие летней смены в детском центре Орлёнок - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить отдых детей из охваченной природными пожарами Якутии в детских лагерях "Орлёнок" и "Океан", соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Республики Саха (Якутия) обеспечить ... направление на отдых в летние лагеря "Орленок" и "Океан" детей, проживающих в селе Бэс-Кюель Горного улуса Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что срок исполнения поручения - 20 августа.
Кроме того, Путин поручил кабмину до 20 августа направить в санатории граждан из Якутии с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания.
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ОбществоВладимир ПутинПравительство РФРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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