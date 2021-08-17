https://ria.ru/20210817/lagerya-1746037730.html

Дети из охваченной пожарами Якутии смогут отдохнуть в летних лагерях

Дети из охваченной пожарами Якутии смогут отдохнуть в летних лагерях - РИА Новости, 17.08.2021

Дети из охваченной пожарами Якутии смогут отдохнуть в летних лагерях

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить отдых детей из охваченной природными пожарами Якутии в детских лагерях "Орлёнок" и "Океан",... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T10:12

2021-08-17T10:12

2021-08-17T10:12

общество

владимир путин

правительство рф

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить отдых детей из охваченной природными пожарами Якутии в детских лагерях "Орлёнок" и "Океан", соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с правительством Республики Саха (Якутия) обеспечить ... направление на отдых в летние лагеря "Орленок" и "Океан" детей, проживающих в селе Бэс-Кюель Горного улуса Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.Добавляется, что срок исполнения поручения - 20 августа.Кроме того, Путин поручил кабмину до 20 августа направить в санатории граждан из Якутии с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания.

https://ria.ru/20210817/vosstanovlenie-1746031228.html

республика саха (якутия)

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общество, владимир путин, правительство рф, республика саха (якутия)