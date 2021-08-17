https://ria.ru/20210817/krushenie-1746101564.html
Опубликовано видео с места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
Опубликовано видео с места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье - РИА Новости, 17.08.2021
Опубликовано видео с места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
Следственный комитет России обнародовал кадры с места крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье, соответствующее видео опубликовано в... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T16:00
2021-08-17T16:00
2021-08-17T16:01
происшествия
кубинка
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ил-112
россия
крушение ил-112в в подмосковье
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Следственный комитет России обнародовал кадры с места крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье, соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале ведомства.На кадрах показаны обломки самолета, а также работа специалистов на месте крушения.Во вторник в 11.18 мск опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В, выполнявший перелет из подмосковной Кубинки на аэродром в ЛИИ им. Громова в Жуковском, потерпел крушение в районе села Никольское. Предварительная причина катастрофы – возгорание правого двигателя. Погибли три члена экипажа.СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
https://ria.ru/20210817/samolet-1746078457.html
кубинка
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происшествия, кубинка, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ил-112, россия, крушение ил-112в в подмосковье
16:00 17.08.2021 (обновлено: 16:01 17.08.2021)
Опубликовано видео с места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
СК опубликовал видео с места крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Кубинке