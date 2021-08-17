https://ria.ru/20210817/krushenie-1746070382.html

В МЧС рассказали о последствиях крушения самолета Ил-112В

В МЧС рассказали о последствиях крушения самолета Ил-112В - РИА Новости, 17.08.2021

В МЧС рассказали о последствиях крушения самолета Ил-112В

На месте падения легкого военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье на земле разрушений нет, угроза населению отсутствует, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:18

2021-08-17T13:18

2021-08-17T13:18

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение ил-112в в подмосковье

происшествия

кубинка

юрий борисов (вице-премьер)

ил-112

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На месте падения легкого военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье на земле разрушений нет, угроза населению отсутствует, сообщила пресс-служба МЧС России."На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось очаговое горение самолёта. Разрушений на земле нет, угроза населению отсутствует", - говорится в сообщении.На месте крушения работают 27 спасателей и девять единиц техники.Самолет, базирующийся на аэродроме Кубинка, упал при заходе на посадку в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Экипаж Ил-112В, по предварительным данным, погиб, заявил ранее источник РИА Новости в авиастроительной отрасли.Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.В июле вице-премьер Юрий Борисов говорил, что проблемы с созданием Ил-112В постепенно удается решать. Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым.

https://ria.ru/20210817/samolet-1746060628.html

https://ria.ru/20210817/komandir-1746059189.html

московская область (подмосковье)

кубинка

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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение ил-112в в подмосковье, происшествия, кубинка, юрий борисов (вице-премьер), ил-112