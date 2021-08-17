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https://ria.ru/20210817/krushenie-1746070382.html
В МЧС рассказали о последствиях крушения самолета Ил-112В
В МЧС рассказали о последствиях крушения самолета Ил-112В - РИА Новости, 17.08.2021
В МЧС рассказали о последствиях крушения самолета Ил-112В
На месте падения легкого военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье на земле разрушений нет, угроза населению отсутствует, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T13:18
2021-08-17T13:18
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение ил-112в в подмосковье
происшествия
кубинка
юрий борисов (вице-премьер)
ил-112
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На месте падения легкого военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье на земле разрушений нет, угроза населению отсутствует, сообщила пресс-служба МЧС России."На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось очаговое горение самолёта. Разрушений на земле нет, угроза населению отсутствует", - говорится в сообщении.На месте крушения работают 27 спасателей и девять единиц техники.Самолет, базирующийся на аэродроме Кубинка, упал при заходе на посадку в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Экипаж Ил-112В, по предварительным данным, погиб, заявил ранее источник РИА Новости в авиастроительной отрасли.Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.В июле вице-премьер Юрий Борисов говорил, что проблемы с созданием Ил-112В постепенно удается решать. Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым.
https://ria.ru/20210817/samolet-1746060628.html
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение ил-112в в подмосковье, происшествия, кубинка, юрий борисов (вице-премьер), ил-112
13:18 17.08.2021
 
В МЧС рассказали о последствиях крушения самолета Ил-112В

МЧС: на месте крушения самолета Ил-112В нет разрушений, угроза населению отсутствует

Место крушения самолета Ил-112В в Кубинке. Кадр видео
Место крушения самолета Ил-112В в Кубинке. Кадр видео
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На месте падения легкого военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье на земле разрушений нет, угроза населению отсутствует, сообщила пресс-служба МЧС России.
"На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось очаговое горение самолёта. Разрушений на земле нет, угроза населению отсутствует", - говорится в сообщении.
На месте крушения работают 27 спасателей и девять единиц техники.
Самолет, базирующийся на аэродроме Кубинка, упал при заходе на посадку в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Экипаж Ил-112В, по предварительным данным, погиб, заявил ранее источник РИА Новости в авиастроительной отрасли.
Самолет Ил-112В разбился в Подмосковье. Кадры из соцсетей
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Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.
В июле вице-премьер Юрий Борисов говорил, что проблемы с созданием Ил-112В постепенно удается решать. Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым.
Летчик-испытатель ПАО Ильюшин, Герой России Николай Куимов после первого испытательного полета новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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Московская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение Ил-112В в ПодмосковьеПроисшествияКубинкаЮрий Борисов (вице-премьер)Ил-112
 
 
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