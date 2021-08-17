https://ria.ru/20210817/koronavirus-1746106764.html

Дым от пожаров повлиял на заболеваемость COVID-19

Дым от пожаров повлиял на заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2021

Дым от пожаров повлиял на заболеваемость COVID-19

Лесные пожары повлияли на заболеваемость COVID-19, заявили ученые из Гарвардского университета. Их исследование опубликовано в издании Science Advances. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T16:28

2021-08-17T16:28

2021-08-17T16:30

распространение коронавируса

в мире

вашингтон (штат)

калифорния

гарвардский университет

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Лесные пожары повлияли на заболеваемость COVID-19, заявили ученые из Гарвардского университета. Их исследование опубликовано в издании Science Advances.Авторы работы изучили спутниковые данные Национального управления океанических и атмосферных исследований по дымовым шлейфам и сравнили их с показаниями, полученными с наземных мониторов качества воздуха в каждом из округов США. Также учитывали статистическую информацию о случаях заражения коронавирусом и смертности.Высокие уровни PM 2,5 (твердые микрочастицы и мелкие капли жидкостей) в воздухе, образованные во время лесных пожаров в 2020 году, усугубили эпидемиологическую ситуацию, считают исследователи. В частности, загрязнение повлияло на рост заболеваемости COVID-19 в округах Бьютти, Калаверас (Калифорния) и Уитмен (штат Вашингтон) и число летальных исходов.Это объяснили тем, что химический состав дыма негативно воздействует на клетки дыхательных путей и легких, также он ухудшает функцию белых кровяных телец в легких. Когда вирус проникает в организм, иммунный ответ замедляется, и зачастую это приводит к более серьезному течению болезни.

https://ria.ru/20210817/vaktsina-1746094558.html

https://ria.ru/20210817/pozhar-1746046122.html

вашингтон (штат)

калифорния

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в мире, вашингтон (штат), калифорния, гарвардский университет, здоровье - общество, коронавирус covid-19