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Дым от пожаров повлиял на заболеваемость COVID-19
Дым от пожаров повлиял на заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2021
Дым от пожаров повлиял на заболеваемость COVID-19
Лесные пожары повлияли на заболеваемость COVID-19, заявили ученые из Гарвардского университета. Их исследование опубликовано в издании Science Advances. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T16:28
2021-08-17T16:28
2021-08-17T16:30
распространение коронавируса
в мире
вашингтон (штат)
калифорния
гарвардский университет
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Лесные пожары повлияли на заболеваемость COVID-19, заявили ученые из Гарвардского университета. Их исследование опубликовано в издании Science Advances.Авторы работы изучили спутниковые данные Национального управления океанических и атмосферных исследований по дымовым шлейфам и сравнили их с показаниями, полученными с наземных мониторов качества воздуха в каждом из округов США. Также учитывали статистическую информацию о случаях заражения коронавирусом и смертности.Высокие уровни PM 2,5 (твердые микрочастицы и мелкие капли жидкостей) в воздухе, образованные во время лесных пожаров в 2020 году, усугубили эпидемиологическую ситуацию, считают исследователи. В частности, загрязнение повлияло на рост заболеваемости COVID-19 в округах Бьютти, Калаверас (Калифорния) и Уитмен (штат Вашингтон) и число летальных исходов.Это объяснили тем, что химический состав дыма негативно воздействует на клетки дыхательных путей и легких, также он ухудшает функцию белых кровяных телец в легких. Когда вирус проникает в организм, иммунный ответ замедляется, и зачастую это приводит к более серьезному течению болезни.
https://ria.ru/20210817/vaktsina-1746094558.html
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в мире, вашингтон (штат), калифорния, гарвардский университет, здоровье - общество, коронавирус covid-19
16:28 17.08.2021 (обновлено: 16:30 17.08.2021)
Дым от пожаров повлиял на заболеваемость COVID-19
Ученые Гарвардского университета: дым от пожаров повлиял на рост заболеваемости COVID-19 в 2020 году