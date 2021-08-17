https://ria.ru/20210817/koronavirus-1746051353.html
В России выявили 20 958 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 20 958 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 17.08.2021
В России выявили 20 958 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 20 958 новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:32
2021-08-17T11:32
2021-08-17T12:37
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. За сутки в России выявили 20 958 новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 20 765 заразившихся. Темп прироста увеличился на 0,01 до 0,32%. Умерли 805 человек, днем ранее — 806. На прошлой неделе зафиксировали максимальный показатель смертей — 819. Выписали после лечения 18 407 человек.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2006 (накануне было 1489), Подмосковье — 1328, Санкт-Петербурге — 1156, Нижегородской области — 526, Свердловской области — 522, Ростовской — 484.Меньше всего заболевших на Чукотке — семь и в Ненецком автономном округе — восемь.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 642 559 человек, из них 172 110 умерли, 5 918 324 пациента вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 207,1 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 207,8 миллиона. Более 4,3 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
https://ria.ru/20210817/koronavirus-1746044720.html
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 17.08.2021 (обновлено: 12:37 17.08.2021)
В России выявили 20 958 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 20 958 новых случаев заражения коронавирусом