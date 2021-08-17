https://ria.ru/20210817/koronavirus-1746051353.html

В России выявили 20 958 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 20 958 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 17.08.2021

В России выявили 20 958 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 20 958 новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:32

2021-08-17T11:32

2021-08-17T12:37

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084286_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_2dce8000fa63a520ec01e3949d2cce06.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. За сутки в России выявили 20 958 новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 20 765 заразившихся. Темп прироста увеличился на 0,01 до 0,32%. Умерли 805 человек, днем ранее — 806. На прошлой неделе зафиксировали максимальный показатель смертей — 819. Выписали после лечения 18 407 человек.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2006 (накануне было 1489), Подмосковье — 1328, Санкт-Петербурге — 1156, Нижегородской области — 526, Свердловской области — 522, Ростовской — 484.Меньше всего заболевших на Чукотке — семь и в Ненецком автономном округе — восемь.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 642 559 человек, из них 172 110 умерли, 5 918 324 пациента вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 207,1 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 207,8 миллиона. Более 4,3 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210817/koronavirus-1746044720.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии