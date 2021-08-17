https://ria.ru/20210817/koronavirus-1746012903.html
Чехия исключит Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19
Чехия исключит Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2021
Чехия исключит Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19
Чешское правительство через неделю исключит Россию из списка стран с экстремальным риском по коронавирусу, сообщил на пресс-конференции глава минздрава Адам... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T00:33
2021-08-17T00:33
2021-08-17T02:39
распространение коронавируса
в мире
чехия
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155155/95/1551559530_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_78c9e247a9f1d5522d836c7f6199c083.jpg
ПРАГА, 17 авг – РИА Новости. Чешское правительство через неделю исключит Россию из списка стран с экстремальным риском по коронавирусу, сообщил на пресс-конференции глава минздрава Адам Войтех.Из списка, помимо России, с 23 августа уберут Тунис и Индию. Список был составлен в конце июня и был распространен сначала на весь июль, а затем продлен на август. Всем гражданам Чехии запретили поездки в страны, перечисленные в нем, причиной назывались резкий рост заболеваемости COVID-19 и появление новых мутаций вируса.В списке по-прежнему находятся такие популярные у чешских туристов страны, как Бразилия, Непал, Парагвай, Перу и ряд других.Ранее в понедельник стало известно, что Россия с 27 августа снимет ограничения на полеты в Чехию, а также в Доминикану и Южную Корею.
чехия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155155/95/1551559530_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ac28b29e92cd27b9ae3c7b76ae56d515.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, россия, коронавирус covid-19
00:33 17.08.2021 (обновлено: 02:39 17.08.2021)
Чехия исключит Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19
Чехия с 23 августа исключит Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19