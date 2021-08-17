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Чехия исключит Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19

Чехия исключит Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2021

Чехия исключит Россию из списка стран с экстремальным риском по COVID-19

Чешское правительство через неделю исключит Россию из списка стран с экстремальным риском по коронавирусу, сообщил на пресс-конференции глава минздрава Адам... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T00:33

2021-08-17T00:33

2021-08-17T02:39

распространение коронавируса

в мире

чехия

россия

коронавирус covid-19

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ПРАГА, 17 авг – РИА Новости. Чешское правительство через неделю исключит Россию из списка стран с экстремальным риском по коронавирусу, сообщил на пресс-конференции глава минздрава Адам Войтех.Из списка, помимо России, с 23 августа уберут Тунис и Индию. Список был составлен в конце июня и был распространен сначала на весь июль, а затем продлен на август. Всем гражданам Чехии запретили поездки в страны, перечисленные в нем, причиной назывались резкий рост заболеваемости COVID-19 и появление новых мутаций вируса.В списке по-прежнему находятся такие популярные у чешских туристов страны, как Бразилия, Непал, Парагвай, Перу и ряд других.Ранее в понедельник стало известно, что Россия с 27 августа снимет ограничения на полеты в Чехию, а также в Доминикану и Южную Корею.

чехия

россия

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в мире, чехия, россия, коронавирус covid-19