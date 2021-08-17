19:49 17.08.2021 (обновлено: 19:51 17.08.2021)
Боррель призвал контактировать с властями в Кабуле, кем бы они ни были
Глава дипломатии ЕС Боррель призвал как можно скорее начать контактировать с властями в Кабуле
© AP Photo / Olivier Hoslet, Pool Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Hoslet, Pool
БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. ЕС должен контактировать с властями в Кабуле, кем бы они ни были, и как можно скорее, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса, заявил на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам видеоконференции глав МИД Евросоюза по ситуации в Афганистане.
"Мы должны контактировать с властями в Кабуле, кем бы они ни являлись. Как можно скорее, чтобы избежать гуманитарной катастрофы, а также миграционного кризиса", - указал он.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.
*Террористическая организация, запрещенная в России.