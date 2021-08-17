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Боррель призвал контактировать с властями в Кабуле, кем бы они ни были

Боррель призвал контактировать с властями в Кабуле, кем бы они ни были - РИА Новости, 17.08.2021

Боррель призвал контактировать с властями в Кабуле, кем бы они ни были

ЕС должен контактировать с властями в Кабуле, кем бы они ни были, и как можно скорее, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса, заявил на... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T19:49

2021-08-17T19:49

2021-08-17T19:51

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

евросоюз

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. ЕС должен контактировать с властями в Кабуле, кем бы они ни были, и как можно скорее, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса, заявил на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам видеоконференции глав МИД Евросоюза по ситуации в Афганистане.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210817/taliban-1745948736.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), афганистан, евросоюз, жозеп боррель