https://ria.ru/20210817/kontakty-1746079603.html

Россия готова возобновить любые контакты с Евросоюзом, заявил Лавров

Россия готова возобновить любые контакты с Евросоюзом, заявил Лавров - РИА Новости, 17.08.2021

Россия готова возобновить любые контакты с Евросоюзом, заявил Лавров

Россия готова возобновить любые контакты с Евросоюзом, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:53

2021-08-17T13:53

2021-08-17T14:03

политика

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Россия готова возобновить любые контакты с Евросоюзом, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Как отметил глава МИД РФ, Евросоюз после референдума в Крыму в 2014 году перечеркнул график контактов с Москвой."Мы сейчас готовы любые контакты возобновить", - подчеркнул Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.В середине июля главы МИД стран Европейского союза формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение минских соглашений.Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20210814/sanktsii-1745740968.html

https://ria.ru/20210712/peskov-1740909246.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия