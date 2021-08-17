https://ria.ru/20210817/komissiya-1746061724.html
"Ростех" создаст комиссию для расследования катастрофы Ил-112В
"Ростех" создаст комиссию для расследования катастрофы Ил-112В - РИА Новости, 17.08.2021
"Ростех" создаст комиссию для расследования катастрофы Ил-112В
"Ростех" создает комиссию с привлечением авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин катастрофы в Подмосковье опытного образца военно-транспортного... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:23
2021-08-17T12:23
2021-08-17T12:23
происшествия
московская область (подмосковье)
ростех
ил-112
крушение ил-112в в подмосковье
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. "Ростех" создает комиссию с привлечением авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин катастрофы в Подмосковье опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В, сообщили РИА Новости в корпорации."Ростех" создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолета Ил-112В, который разбился сегодня в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке", - сказал собеседник.Он уточнил, что самолет является опытным и находится в стадии испытаний.Экипаж Ил-112В, по предварительным данным, погиб, заявил ранее источник РИА Новости в авиастроительной отрасли. Причина трагедии – возгорание двигателя.
https://ria.ru/20210817/samolet-1746060628.html
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происшествия, московская область (подмосковье), ростех, ил-112, крушение ил-112в в подмосковье
"Ростех" создаст комиссию для расследования катастрофы Ил-112В
"Ростех" создаст комиссию для расследования причин катастрофы Ил-112В в Подмосковье