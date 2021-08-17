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"Золотая лихорадка" на Клондайке

"Золотая лихорадка" на Клондайке - РИА Новости, 17.08.2021

"Золотая лихорадка" на Клондайке

"Золотая лихорадка" на Клондайке – неорганизованная массовая добыча золота на северо-западе Канады, у границы со штатом Аляска (США) в конце 1890-х годов. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T01:31

2021-08-17T01:31

2021-08-17T01:31

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"Золотая лихорадка" на Клондайке – неорганизованная массовая добыча золота на северо-западе Канады, у границы со штатом Аляска (США) в конце 1890-х годов. Начиная с 1870-х годов, старатели устремились в Юкон (территория на северо-западе Канады) в поисках золота. К 1896 году около 1500 человек занимались поиском золота в бассейне реки Юкон.16 августа 1896 года американец Джордж Кармак вместе с Джимом Мэйсоном (Кхееш) и Чарли Доусоном (Кхаа Куух) – оба принадлежали к коренным народам тагиш –обнаружили большой самородок в русле Рэббит-Крик (позже переименованном в Бонанза-Крик), притоке реки Клондайк, протекавшей через территорию Аляски и Юкон. На следующий день, 17 августа 1896 года, они заявили о своих претензиях на открытие. При дальнейшем исследовании было обнаружено, что окрестности полны залежей золота. Новости о находке в Рэббит-Крик быстро распространились по Юкону, к концу августа местные горняки заявили о своих претензиях на золото по всей ее 20-мильной длине. В дальнейшем еще больше золота было обнаружено в другом притоке Клондайка, получившем название Эльдорадо. Благодаря отдаленности Юкона слухи об открытии золота в Клондайке распространялись медленно. В июле 1897 года два парохода прибыли с Юкона в Сан-Франциско и Сиэтл (США), доставив в общей сложности более двух тонн золота. Эта новость произвела ошеломляющий эффект. В считанные дни тысячи людей бросили работу, чтобы отправится в поисках счастья на Крайний Север.В течение шести месяцев около ста тысяч золотоискателей устремились в Юкон, только 30 тысяч удалось достичь цели. Поездка была долгой и трудной. Большую часть пути клондайкерам приходилось идти пешком, используя либо вьючных животных, либо санки, чтобы перевезти сотни фунтов припасов. Полиция Канады требовала, чтобы все золотоискатели приносили с собой припасы на год. Но даже в этом случае голод и недоедание были серьезными проблемами. Еще одной сложностью был холод. Зимние температуры в горах северной Британской Колумбии и Юкона достигали -50 градусов по Фаренгейту (-45,56 градусов по Цельсию). Палатки были самым теплым укрытием, на которое можно было надеяться.Еще большей проблемой были сами трассы. Смельчакам необходимо было пройти два горных перевала – Белый и Чилкут. Перевал Чилкут был очень крутой. Достигнув его, путешественникам приходилось бросать животных и нести груз самостоятельно. Обычно для этого требовалось несколько раз подняться и спуститься по замерзшему склону, который включал 1500 ступенек, вырезанных из снега и льда, названных "золотая лестница".Белый перевал не был таким крутым и труднопроходимым, как Чилкут, но он был узким и скользким. Перевал был назван "Тропа мертвой лошади", поскольку старатели перегружали своих вьючных животных. По оценкам, на Белом перевале погибло три тысячи лошадей. На последнем этапе пути старателям приходилось строить или арендовать лодки, чтобы пройти сотни миль по извилистым порогам реки Юкон и добраться до Доусон-сити (поселение, где жили золотоискатели).Путешествие по суше и реке часто занимало больше года, и десятки горняков погибали в пути от холода, голода, сходов лавин и утопления. Многие золотоискатели, потеряв энтузиазм, либо останавливались на середине пути, либо возвращались обратно.Благоприятный для добычи золота сезон продолжался всего 110-140 дней. В таких условиях добыча золота требовала больших издержек и усилий. Чтобы находить несущий золото гравий, золотоискатели должны были рыть шахты рядом с существующими ручьями, на бывших руслах, которые были закрыты 10-20 футами ила, грязи и мерзлоты. Делать это приходилось зимой, когда ручьи были заморожены. Чтобы разморозить грязь, золотоискатели использовали огонь и горячие камни. Роя, таким образом, глубокие шахты, они накапливали грязь и гравий на поверхности, и ждали весны. Весной на вытащенную из шахт грязь направлялась вода, или грязь промывалась в ковшах, откуда затем извлекалось золото. Чтобы оценить месторождение, образцы грязи проверялись на наличие золота еще зимой, но это было очень ненадежно. Таким образом, люди могли всю зиму выполнять изнурительную работу, и в итоге ничего не получить. Кроме того, доходность индивидуального золотого прииска была небольшой и быстро исчерпывала себя.К середине лета 1898 года в Доусоне было 18 тысяч человек, из которых более пяти тысяч работали на раскопках. К этому времени местные старатели уже зафиксировали все самые богатые прииски. Вновь прибывших вынуждали либо возвращаться домой, либо устраиваться на работу в качестве разнорабочих у устоявшихся горняков.Часть золотоискателей, воспользовавшись быстро развивающейся инфраструктурой Доусона, открывали салоны, магазины, банки, рестораны. Большинство городских торговцев нажили состояние на нескончаемом притоке горняков, охваченных "золотой лихорадкой"."Золотая лихорадка" на Клондайке закончилась почти так же быстро, как и началось. Летом 1899 года пришло известие о том, что на пляжах Нома (штат Аляска, США) было обнаружено золото. Новость немедленно спровоцировала массовый исход из Юкона.Многие золотодобытчики Клондайка в конечном итоге продали свои доли горнодобывающим компаниям, у которых были ресурсы и оборудование для доступа к большему количеству золота. Крупномасштабная золотодобыча на территории Юкон не прекращалась до 1960-х годов. Сегодня в регионе все еще работает около 200 небольших золотых приисков. Было подсчитано, что с момента начала "лихорадки" в Юконе было добыто от 13 до 20 миллионов унций золота."Золотая лихорадка" оказала колоссальное влияние на регион. Доусон стал городом, центром золотодобычи. На пути в Доусон возник город Скагуэй – американский порт, расположенный на Аляске. "Золотая лихорадка" также привела к значительному росту населения на территории штата Юкон, в Альберте, Британской Колумбии и Ванкувере. Клондайкская "золотая лихорадка" помогла Соединенным Штатам выйти из депрессии. Добытое золото также способствовало и развитию финансовой системы Канады.Однако "лихорадка" оказала негативное воздействие на местную окружающую среду, вызвав, среди прочего, эрозию почвы, загрязнение воды, обезлесение."Золотая лихорадка" также сильно ударила по коренным народам: они стали жертвами новых болезней, таких как оспа. Население некоторых коренных жителей быстро сокращалось, поскольку их охотничьи и рыболовные угодья были разрушены.Одним из самых известных неудачников на Клондайке был писатель Джек Лондон. В 1897 году 21-летний мужчина взял деньги у своей семьи и отправился на золотые прииски, но уже в первую зиму на Юконе заболел цингой и вернулся домой без денег. Его опыт на Клондайке лег в основу его первой книги "Сын волка" (1900).Материал подготовлен на основе открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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