https://ria.ru/20210817/kiev-1746090188.html

В Киеве задержали несколько человек, разломавших советские инсталляции

В Киеве задержали несколько человек, разломавших советские инсталляции - РИА Новости, 17.08.2021

В Киеве задержали несколько человек, разломавших советские инсталляции

Полиция задержала в центре Киева несколько человек, поломавших инсталляции для праздничной постановки в честь Дня независимости Украины, выполненные в советской РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T14:56

2021-08-17T14:56

2021-08-17T14:56

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день независимости украины

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КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Полиция задержала в центре Киева несколько человек, поломавших инсталляции для праздничной постановки в честь Дня независимости Украины, выполненные в советской стилистике, следует из трансляции телеканала "Украина 24" во вторник.Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни ко Дню независимости решили установить декорации для праздничной постановки посреди мемориала погибшим участникам "евромайдана" - так называемой Революции Достоинства. В частности, там уже установили советские автоматы с водой, холодильник с мороженым и импровизированные стены квартир с бытом СССР. Позднее мэр города Виталий Кличко поручил демонтировать эти объекты.Несколько человек пришли на аллею в центре украинской столицы, где была установлена инсталляция, некоторые из них скрывали свои лица масками. Они выразили свое недовольство инсталляцией, в частности, ее принадлежностью к СССР, и разломали эти декорации.Полицейские, которые присутствовали на месте происшествия, пытались препятствовать нарушителям, но безуспешно.К месту происшествия пришли спецназовцы. Они задержали несколько человек, которые поломали декорации, и увезли их. В ходе задержания возникла небольшая потасовка между полицией и людьми, которые разрушили инсталляции.Несколько десятков правоохранителей оцепили место, где остались поломанные объекты. Недовольные инсталляцией граждане разошлись. Обстановка в центре украинской столицы сейчас спокойна. "По данным корреспондента телеканала "Украина 24", полиция задержала трех человек, одному поломали руку", - отмечает "Украина 24".С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746036466.html

https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746036101.html

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в мире, украина, киев, ссср, виталий кличко, день независимости украины