https://ria.ru/20210817/kiev-1746090188.html
В Киеве задержали несколько человек, разломавших советские инсталляции
В Киеве задержали несколько человек, разломавших советские инсталляции - РИА Новости, 17.08.2021
В Киеве задержали несколько человек, разломавших советские инсталляции
Полиция задержала в центре Киева несколько человек, поломавших инсталляции для праздничной постановки в честь Дня независимости Украины, выполненные в советской РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T14:56
2021-08-17T14:56
2021-08-17T14:56
в мире
украина
киев
ссср
виталий кличко
день независимости украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882702_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc66bcb899736492afbf52bbc5f5d9c5.jpg
КИЕВ, 17 авг - РИА Новости. Полиция задержала в центре Киева несколько человек, поломавших инсталляции для праздничной постановки в честь Дня независимости Украины, выполненные в советской стилистике, следует из трансляции телеканала "Украина 24" во вторник.Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни ко Дню независимости решили установить декорации для праздничной постановки посреди мемориала погибшим участникам "евромайдана" - так называемой Революции Достоинства. В частности, там уже установили советские автоматы с водой, холодильник с мороженым и импровизированные стены квартир с бытом СССР. Позднее мэр города Виталий Кличко поручил демонтировать эти объекты.Несколько человек пришли на аллею в центре украинской столицы, где была установлена инсталляция, некоторые из них скрывали свои лица масками. Они выразили свое недовольство инсталляцией, в частности, ее принадлежностью к СССР, и разломали эти декорации.Полицейские, которые присутствовали на месте происшествия, пытались препятствовать нарушителям, но безуспешно.К месту происшествия пришли спецназовцы. Они задержали несколько человек, которые поломали декорации, и увезли их. В ходе задержания возникла небольшая потасовка между полицией и людьми, которые разрушили инсталляции.Несколько десятков правоохранителей оцепили место, где остались поломанные объекты. Недовольные инсталляцией граждане разошлись. Обстановка в центре украинской столицы сейчас спокойна. "По данным корреспондента телеканала "Украина 24", полиция задержала трех человек, одному поломали руку", - отмечает "Украина 24".С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746036466.html
https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746036101.html
украина
киев
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882702_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_845ae71d18ea0ef1199b8cee2254d184.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, ссср, виталий кличко, день независимости украины
В Киеве задержали несколько человек, разломавших советские инсталляции
В Киеве полиция задержала несколько человек, поломавших советские инсталляции ко Дню независимости
КИЕВ, 17 авг - РИА Новости.
Полиция задержала в центре Киева
несколько человек, поломавших инсталляции для праздничной постановки в честь Дня независимости Украины
, выполненные в советской стилистике, следует из трансляции телеканала "Украина 24
" во вторник.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни ко Дню независимости решили установить декорации для праздничной постановки посреди мемориала погибшим участникам "евромайдана" - так называемой Революции Достоинства. В частности, там уже установили советские автоматы с водой, холодильник с мороженым и импровизированные стены квартир с бытом СССР
. Позднее мэр города Виталий Кличко
поручил демонтировать эти объекты.
Несколько человек пришли на аллею в центре украинской столицы, где была установлена инсталляция, некоторые из них скрывали свои лица масками. Они выразили свое недовольство инсталляцией, в частности, ее принадлежностью к СССР, и разломали эти декорации.
Полицейские, которые присутствовали на месте происшествия, пытались препятствовать нарушителям, но безуспешно.
К месту происшествия пришли спецназовцы. Они задержали несколько человек, которые поломали декорации, и увезли их. В ходе задержания возникла небольшая потасовка между полицией и людьми, которые разрушили инсталляции.
Несколько десятков правоохранителей оцепили место, где остались поломанные объекты. Недовольные инсталляцией граждане разошлись. Обстановка в центре украинской столицы сейчас спокойна. "По данным корреспондента телеканала "Украина 24", полиция задержала трех человек, одному поломали руку", - отмечает "Украина 24".
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.