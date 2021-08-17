https://ria.ru/20210817/kazakhstan-1746055166.html

Казахстан формирует делегацию для участия в ВЭФ–2021

Казахстан формирует делегацию для участия в ВЭФ–2021 - РИА Новости, 17.08.2021

Казахстан формирует делегацию для участия в ВЭФ–2021

В настоящее время формируется состав делегации Республики Казахстан для участия в VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:51

2021-08-17T11:51

2021-08-17T12:05

владивосток

касым-жомарт токаев

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746057619_228:819:2412:2047_1920x0_80_0_0_9f7b4fce9319c9d5f21c8a815de769ec.jpg

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. В настоящее время формируется состав делегации Республики Казахстан для участия в VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-офис ВЭФ.Ожидается, что в пленарном заседании в формате онлайн примет участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.В Москве состоялась встреча советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова и посла Республики Казахстан в РФ Ермека Кошербаева. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также участие делегации Казахстана в работе форума."Двусторонние отношения между нашими государствами находятся на высоком уровне устойчивого стратегического партнерства и развиваются в духе добрососедства как на высшем политическом уровне, так и на уровне министерств, ведомств и парламентов. В условиях пандемии Россия продолжает оставаться ключевым внешнеэкономическим партнером Республики Казахстан, а страны продолжают создавать новые совместные инвестиционные проекты. Отмечу перспективы формата встреч в рамках приграничного сотрудничества. При этом важно развивать не только политические, но и экономические партнерские отношения, что будет способствовать увеличению количества предприятий МСП и их комфортной работе в наших странах", – подчеркнул Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.Стороны обсудили необходимость налаживания взаимодействия России и Казахстана в области права с целью реализации совместных инвестиционных проектов на пространстве Большого евразийского партнерства, рассмотрели взаимодействие государств в рамках международных деловых мероприятий, таких как Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который является эффективной диалоговой площадкой для обеих стран."Восточный экономический форум дает возможность ближе познакомиться с регионами Дальнего Востока и проектами, которые реализуются на их территории. Мы рассчитываем на практический результат, поэтому максимально заинтересованы в организации встреч с официальными лицами, бизнес-сообществом и иностранными делегатами. В состав делегации Республики Казахстан войдут представители правительства и бизнес-сообщества. Ожидается, что в пленарном заседании в формате онлайн примет участие президент Касым-Жомарт Токаев", – отметил Кошербаев.Участники встречи также обсудили возможность подписания соглашения о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и партнерской организацией из Казахстана с целью углубления отношений между деловыми кругами двух стран, сообщает пресс-офис.

https://ria.ru/20210817/vef-1746026277.html

https://ria.ru/20210817/vef-1746026158.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, касым-жомарт токаев, восточный экономический форум — 2021 (вэф)