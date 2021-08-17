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Казахстан формирует делегацию для участия в ВЭФ–2021
Казахстан формирует делегацию для участия в ВЭФ–2021 - РИА Новости, 17.08.2021
Казахстан формирует делегацию для участия в ВЭФ–2021
В настоящее время формируется состав делегации Республики Казахстан для участия в VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:51
2021-08-17T12:05
владивосток
касым-жомарт токаев
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. В настоящее время формируется состав делегации Республики Казахстан для участия в VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-офис ВЭФ.Ожидается, что в пленарном заседании в формате онлайн примет участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.В Москве состоялась встреча советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова и посла Республики Казахстан в РФ Ермека Кошербаева. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также участие делегации Казахстана в работе форума."Двусторонние отношения между нашими государствами находятся на высоком уровне устойчивого стратегического партнерства и развиваются в духе добрососедства как на высшем политическом уровне, так и на уровне министерств, ведомств и парламентов. В условиях пандемии Россия продолжает оставаться ключевым внешнеэкономическим партнером Республики Казахстан, а страны продолжают создавать новые совместные инвестиционные проекты. Отмечу перспективы формата встреч в рамках приграничного сотрудничества. При этом важно развивать не только политические, но и экономические партнерские отношения, что будет способствовать увеличению количества предприятий МСП и их комфортной работе в наших странах", – подчеркнул Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.Стороны обсудили необходимость налаживания взаимодействия России и Казахстана в области права с целью реализации совместных инвестиционных проектов на пространстве Большого евразийского партнерства, рассмотрели взаимодействие государств в рамках международных деловых мероприятий, таких как Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который является эффективной диалоговой площадкой для обеих стран."Восточный экономический форум дает возможность ближе познакомиться с регионами Дальнего Востока и проектами, которые реализуются на их территории. Мы рассчитываем на практический результат, поэтому максимально заинтересованы в организации встреч с официальными лицами, бизнес-сообществом и иностранными делегатами. В состав делегации Республики Казахстан войдут представители правительства и бизнес-сообщества. Ожидается, что в пленарном заседании в формате онлайн примет участие президент Касым-Жомарт Токаев", – отметил Кошербаев.Участники встречи также обсудили возможность подписания соглашения о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и партнерской организацией из Казахстана с целью углубления отношений между деловыми кругами двух стран, сообщает пресс-офис.
https://ria.ru/20210817/vef-1746026277.html
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владивосток, касым-жомарт токаев, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
11:51 17.08.2021 (обновлено: 12:05 17.08.2021)
 

Казахстан формирует делегацию для участия в ВЭФ–2021

© Фото : пресс-офис ВЭФКазахстан формирует делегацию для участия в ВЭФ–2021
Казахстан формирует делегацию для участия в ВЭФ–2021 - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : пресс-офис ВЭФ
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. В настоящее время формируется состав делегации Республики Казахстан для участия в VI Восточном экономическом форуме, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-офис ВЭФ.
Ожидается, что в пленарном заседании в формате онлайн примет участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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В Москве состоялась встреча советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова и посла Республики Казахстан в РФ Ермека Кошербаева. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также участие делегации Казахстана в работе форума.
"Двусторонние отношения между нашими государствами находятся на высоком уровне устойчивого стратегического партнерства и развиваются в духе добрососедства как на высшем политическом уровне, так и на уровне министерств, ведомств и парламентов. В условиях пандемии Россия продолжает оставаться ключевым внешнеэкономическим партнером Республики Казахстан, а страны продолжают создавать новые совместные инвестиционные проекты. Отмечу перспективы формата встреч в рамках приграничного сотрудничества. При этом важно развивать не только политические, но и экономические партнерские отношения, что будет способствовать увеличению количества предприятий МСП и их комфортной работе в наших странах", – подчеркнул Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.
Стороны обсудили необходимость налаживания взаимодействия России и Казахстана в области права с целью реализации совместных инвестиционных проектов на пространстве Большого евразийского партнерства, рассмотрели взаимодействие государств в рамках международных деловых мероприятий, таких как Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который является эффективной диалоговой площадкой для обеих стран.
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"Восточный экономический форум дает возможность ближе познакомиться с регионами Дальнего Востока и проектами, которые реализуются на их территории. Мы рассчитываем на практический результат, поэтому максимально заинтересованы в организации встреч с официальными лицами, бизнес-сообществом и иностранными делегатами. В состав делегации Республики Казахстан войдут представители правительства и бизнес-сообщества. Ожидается, что в пленарном заседании в формате онлайн примет участие президент Касым-Жомарт Токаев", – отметил Кошербаев.
Участники встречи также обсудили возможность подписания соглашения о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и партнерской организацией из Казахстана с целью углубления отношений между деловыми кругами двух стран, сообщает пресс-офис.
 
ВладивостокКасым-Жомарт ТокаевВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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