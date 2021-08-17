https://ria.ru/20210817/katastrofa-1746065132.html

Источник назвал основную версию катастрофы Ил-112В в Подмосковье

Источник назвал основную версию катастрофы Ил-112В в Подмосковье - РИА Новости, 17.08.2021

Источник назвал основную версию катастрофы Ил-112В в Подмосковье

По предварительным данным, катастрофа самолета Ил-112В произошла из-за возгорания в правом двигателе, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли и... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:37

2021-08-17T12:37

2021-08-17T12:46

происшествия

ил-112

россия

московская область (подмосковье)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

крушение ил-112в в подмосковье

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. По предварительным данным, катастрофа самолета Ил-112В произошла из-за возгорания в правом двигателе, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли и официально подтвердили в ОАК.В свою очередь в ОАК официально заявили журналистам, что "по предварительной версии, катастрофе предшествовало возгорание правого двигателя".

https://ria.ru/20210817/samolet-1746060628.html

россия

московская область (подмосковье)

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2021

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происшествия, ил-112, россия, московская область (подмосковье), объединенная авиастроительная корпорация (оак), крушение ил-112в в подмосковье