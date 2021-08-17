https://ria.ru/20210817/katastrofa-1746065132.html
Источник назвал основную версию катастрофы Ил-112В в Подмосковье
Источник назвал основную версию катастрофы Ил-112В в Подмосковье - РИА Новости, 17.08.2021
Источник назвал основную версию катастрофы Ил-112В в Подмосковье
По предварительным данным, катастрофа самолета Ил-112В произошла из-за возгорания в правом двигателе, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли и... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:37
2021-08-17T12:37
2021-08-17T12:46
происшествия
ил-112
россия
московская область (подмосковье)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
крушение ил-112в в подмосковье
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. По предварительным данным, катастрофа самолета Ил-112В произошла из-за возгорания в правом двигателе, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли и официально подтвердили в ОАК.В свою очередь в ОАК официально заявили журналистам, что "по предварительной версии, катастрофе предшествовало возгорание правого двигателя".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ил-112, россия, московская область (подмосковье), объединенная авиастроительная корпорация (оак), крушение ил-112в в подмосковье
12:37 17.08.2021 (обновлено: 12:46 17.08.2021)
Источник назвал основную версию катастрофы Ил-112В в Подмосковье
Источник: основная версия катастрофы Ил-112В в Подмосковье — пожар правого двигателя