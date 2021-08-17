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Кассира Сбербанка, укравшего 12 миллионов рублей, заключили под стражу
Кассира Сбербанка, укравшего 12 миллионов рублей, заключили под стражу - РИА Новости, 17.08.2021
Кассира Сбербанка, укравшего 12 миллионов рублей, заключили под стражу
Кассира Сбербанка, задержанного в аэропорту Москвы при попытке улететь из России после кражи 12 миллионов рублей, заключили под стражу, сообщается в... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T21:51
2021-08-17T21:54
происшествия
прокуратура г. москвы
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Кассира Сбербанка, задержанного в аэропорту Москвы при попытке улететь из России после кражи 12 миллионов рублей, заключили под стражу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству о задержании кассира Сбербанка, который пытался улететь из России после кражи 12 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Задержанный признал себя виновным, добавил источник. Позднее в Сбербанке сообщили РИА Новости, что похищенные деньги изъяты."Суд, с учетом позиции прокуратуры, избрал в отношении 26-летнего кассира одного из столичных банков, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, с использованием служебного положения, в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Как сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, кассир Виктор Гадиев арестован до 15 октября.Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
https://rsport.ria.ru/20210817/krazha-1746048053.html
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происшествия, прокуратура г. москвы, россия
21:51 17.08.2021 (обновлено: 21:54 17.08.2021)
 
Кассира Сбербанка, укравшего 12 миллионов рублей, заключили под стражу

Кассира Сбербанка, укравшего 12 миллионов рублей и пытавшегося покинуть Россию, заключили под стражу

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Кассира Сбербанка, задержанного в аэропорту Москвы при попытке улететь из России после кражи 12 миллионов рублей, заключили под стражу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству о задержании кассира Сбербанка, который пытался улететь из России после кражи 12 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Задержанный признал себя виновным, добавил источник. Позднее в Сбербанке сообщили РИА Новости, что похищенные деньги изъяты.
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"Суд, с учетом позиции прокуратуры, избрал в отношении 26-летнего кассира одного из столичных банков, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, с использованием служебного положения, в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, кассир Виктор Гадиев арестован до 15 октября.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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