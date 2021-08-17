https://ria.ru/20210817/kassir-1746149452.html

Кассира Сбербанка, укравшего 12 миллионов рублей, заключили под стражу

Кассира Сбербанка, укравшего 12 миллионов рублей, заключили под стражу - РИА Новости, 17.08.2021

Кассира Сбербанка, укравшего 12 миллионов рублей, заключили под стражу

Кассира Сбербанка, задержанного в аэропорту Москвы при попытке улететь из России после кражи 12 миллионов рублей, заключили под стражу, сообщается в... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T21:51

2021-08-17T21:51

2021-08-17T21:54

происшествия

прокуратура г. москвы

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Кассира Сбербанка, задержанного в аэропорту Москвы при попытке улететь из России после кражи 12 миллионов рублей, заключили под стражу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству о задержании кассира Сбербанка, который пытался улететь из России после кражи 12 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Задержанный признал себя виновным, добавил источник. Позднее в Сбербанке сообщили РИА Новости, что похищенные деньги изъяты."Суд, с учетом позиции прокуратуры, избрал в отношении 26-летнего кассира одного из столичных банков, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, с использованием служебного положения, в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Как сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, кассир Виктор Гадиев арестован до 15 октября.Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

https://rsport.ria.ru/20210817/krazha-1746048053.html

https://ria.ru/20210811/domrabotnitsa-1745325210.html

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происшествия, прокуратура г. москвы, россия