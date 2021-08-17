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КГХ Москвы опубликовал видео капремонта Большого Каменного моста
КГХ Москвы опубликовал видео капремонта Большого Каменного моста - РИА Новости, 17.08.2021
КГХ Москвы опубликовал видео капремонта Большого Каменного моста
Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале опубликовал видео о капитальном ремонте Большого Каменного моста. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:28
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале опубликовал видео о капитальном ремонте Большого Каменного моста.В комплексе напомнили, что сооружение фактически пересобрали заново, при этом движение транспорта и пешеходов не останавливалось ни на минуту.Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Работы на инженерном сооружении начались в июле 2020 года, одновременно в них были задействованы до 250 человек и более 50 единиц различной строительной техники. Первая часть моста была открыта для движения в декабре 2020 года.
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москва, telegram (приложение), городское хозяйство москвы
18:28 17.08.2021
 

КГХ Москвы опубликовал видео капремонта Большого Каменного моста

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКомплексная реставрация Большого Каменного моста
Комплексная реставрация Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале опубликовал видео о капитальном ремонте Большого Каменного моста.
"Четырнадцать месяцев работы всего за 59 секунд – показываем, как ремонтировали одну из главных транспортных артерий столицы. Впервые за более чем 80 лет провели капитальный ремонт Большого Каменного моста – объекта культурного наследия", - говорится в сообщении.
В комплексе напомнили, что сооружение фактически пересобрали заново, при этом движение транспорта и пешеходов не останавливалось ни на минуту.
Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Работы на инженерном сооружении начались в июле 2020 года, одновременно в них были задействованы до 250 человек и более 50 единиц различной строительной техники. Первая часть моста была открыта для движения в декабре 2020 года.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 09:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Снимая слои истории: хроники ремонта Большого Каменного моста
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваTelegram (приложение)Городское хозяйство Москвы
 
 
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