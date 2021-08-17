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КГХ Москвы опубликовал видео капремонта Большого Каменного моста
КГХ Москвы опубликовал видео капремонта Большого Каменного моста - РИА Новости, 17.08.2021
КГХ Москвы опубликовал видео капремонта Большого Каменного моста
Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале опубликовал видео о капитальном ремонте Большого Каменного моста. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:28
2021-08-17T18:28
2021-08-17T18:28
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале опубликовал видео о капитальном ремонте Большого Каменного моста.В комплексе напомнили, что сооружение фактически пересобрали заново, при этом движение транспорта и пешеходов не останавливалось ни на минуту.Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Работы на инженерном сооружении начались в июле 2020 года, одновременно в них были задействованы до 250 человек и более 50 единиц различной строительной техники. Первая часть моста была открыта для движения в декабре 2020 года.
https://ria.ru/20210817/most-1745972506.html
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