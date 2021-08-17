16:37 17.08.2021 (обновлено: 16:44 17.08.2021)
Текслер рассказал о новом межвузовском кампусе в Челябинске
Глава Челябинской области Текслер: межвузовский кампус позволит молодежи получать новые знания
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021.
ЧЕЛЯБИНСК, 17 авг – РИА Новости. Новый межвузовский кампус, строительство которого запланировано на площадках двух вузов Челябинска, позволит молодежи получить новые знания и абсолютно новые компетенции, считает губернатор региона Алексей Текслер.
Как сообщал на заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин, власти отобрали восемь заявок из почти 30 на строительство университетских кампусов. По его словам, "они готовы к началу реализации уже в этом году, три из них полностью обеспечены финансированием". В числе восьми заявок - Челябинск.
"В первую очередь, новый межвузовский кампус мирового уровня – это пространство, где наша молодежь будет получать новые знания, абсолютно новые компетенции, которые мы будем закладывать в программу кампуса. Для развития региона это одна из главных новостей, и очень важно, что такое решение правительство РФ приняло", - цитирует слова Текслера пресс-служба правительства региона.
Глава региона отметил, что область прошла отбор в числе первых регионов, и выразил уверенность, что "мы этот проект реализуем, он даст новый толчок развитию региона в целом и, конечно, высшего образования".
Минобрнауки совместно с Минстроем, Минфином, Минэкономразвития и корпорацией "ВЭБ.РФ" рассмотрели 27 заявок с проектами кампусов мирового уровня из 22 субъектов Российской Федерации. Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания председателя правительства с членами кабмина "отобраны восемь проектов к старту, к реализации в 2021 году". Он уточнил, что в ближайшие годы кампусы будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге.
По данным пресс-службы правительства региона, проект регионального кампуса предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры общей площадью 126,1 тысячи квадратных метров с созданием около 5000 мест для размещения и проживания студентов, научно-педагогических работников и научных сотрудников. Кампус планируется разместить на двух площадках: реконструируемый квартал ЮУрГУ и прилегающая территория ЧелГУ. Бюджетный грант на создание кампуса будет составлять до 60% от стоимости проекта, также будут привлечены средства частных инвесторов.
Кампус будет построен на двух площадках – Челябинского госуниверситета и Южно-Уральского госуниверситета. Как сообщала пресс-служба Челябинского госуниверситета, проектирование кампуса намечено на 2021-2025 годы, создание - в 2023-2030 годах, но уже с 2025 года объект будет введен в эксплуатацию.