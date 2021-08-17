https://ria.ru/20210817/kampus-1746108251.html

Текслер рассказал о новом межвузовском кампусе в Челябинске

Текслер рассказал о новом межвузовском кампусе в Челябинске - РИА Новости, 17.08.2021

Текслер рассказал о новом межвузовском кампусе в Челябинске

Новый межвузовский кампус, строительство которого запланировано на площадках двух вузов Челябинска, позволит молодежи получить новые знания и абсолютно новые... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T16:37

2021-08-17T16:37

2021-08-17T16:44

челябинская область

общество

челябинская область

челябинск

южно-уральский государственный университет

михаил мишустин

алексей текслер

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 авг – РИА Новости. Новый межвузовский кампус, строительство которого запланировано на площадках двух вузов Челябинска, позволит молодежи получить новые знания и абсолютно новые компетенции, считает губернатор региона Алексей Текслер.Как сообщал на заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин, власти отобрали восемь заявок из почти 30 на строительство университетских кампусов. По его словам, "они готовы к началу реализации уже в этом году, три из них полностью обеспечены финансированием". В числе восьми заявок - Челябинск.Глава региона отметил, что область прошла отбор в числе первых регионов, и выразил уверенность, что "мы этот проект реализуем, он даст новый толчок развитию региона в целом и, конечно, высшего образования".Минобрнауки совместно с Минстроем, Минфином, Минэкономразвития и корпорацией "ВЭБ.РФ" рассмотрели 27 заявок с проектами кампусов мирового уровня из 22 субъектов Российской Федерации. Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания председателя правительства с членами кабмина "отобраны восемь проектов к старту, к реализации в 2021 году". Он уточнил, что в ближайшие годы кампусы будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге.По данным пресс-службы правительства региона, проект регионального кампуса предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры общей площадью 126,1 тысячи квадратных метров с созданием около 5000 мест для размещения и проживания студентов, научно-педагогических работников и научных сотрудников. Кампус планируется разместить на двух площадках: реконструируемый квартал ЮУрГУ и прилегающая территория ЧелГУ. Бюджетный грант на создание кампуса будет составлять до 60% от стоимости проекта, также будут привлечены средства частных инвесторов.Кампус будет построен на двух площадках – Челябинского госуниверситета и Южно-Уральского госуниверситета. Как сообщала пресс-служба Челябинского госуниверситета, проектирование кампуса намечено на 2021-2025 годы, создание - в 2023-2030 годах, но уже с 2025 года объект будет введен в эксплуатацию.

https://ria.ru/20210805/shkoly-1744524592.html

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челябинская область

челябинск

россия

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