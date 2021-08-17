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Представители США будут оставаться в аэропорту Кабула, пока это безопасно
Представители США будут оставаться в аэропорту Кабула, пока это безопасно - РИА Новости, 17.08.2021
Представители США будут оставаться в аэропорту Кабула, пока это безопасно
Персонал США продолжит оставаться в аэропорту Кабула, чтобы обеспечивать дипприсутствие, пока это безопасно, заявил на брифинге представитель госдепартамента... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T00:38
2021-08-17T00:38
2021-08-17T00:38
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Персонал США продолжит оставаться в аэропорту Кабула, чтобы обеспечивать дипприсутствие, пока это безопасно, заявил на брифинге представитель госдепартамента США Нед Прайс.Ранее в апреле Байден объявил о планах по выводу американских военных из Афганистана до 11 сентября текущего года. Вывод войск шел с опережением графика, однако в последние недели "Талибан"* активизировал наступление и в воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.
сша
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в мире, сша, талибан, афганистан, нед прайс
Представители США будут оставаться в аэропорту Кабула, пока это безопасно
В Госдепе заявили, что представители США будут оставаться в аэропорту Кабула, пока это безопасно