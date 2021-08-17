https://ria.ru/20210817/kabul-1746013069.html

Представители США будут оставаться в аэропорту Кабула, пока это безопасно

Представители США будут оставаться в аэропорту Кабула, пока это безопасно - РИА Новости, 17.08.2021

Представители США будут оставаться в аэропорту Кабула, пока это безопасно

Персонал США продолжит оставаться в аэропорту Кабула, чтобы обеспечивать дипприсутствие, пока это безопасно, заявил на брифинге представитель госдепартамента... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T00:38

2021-08-17T00:38

2021-08-17T00:38

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Персонал США продолжит оставаться в аэропорту Кабула, чтобы обеспечивать дипприсутствие, пока это безопасно, заявил на брифинге представитель госдепартамента США Нед Прайс.Ранее в апреле Байден объявил о планах по выводу американских военных из Афганистана до 11 сентября текущего года. Вывод войск шел с опережением графика, однако в последние недели "Талибан"* активизировал наступление и в воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России.

сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, нед прайс