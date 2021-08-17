Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210817/investitsii-1746022012.html
Эксперт подсказал, как можно инвестировать тысячу рублей
Эксперт подсказал, как можно инвестировать тысячу рублей - РИА Новости, 17.08.2021
Эксперт подсказал, как можно инвестировать тысячу рублей
Россиянам, которые хотят инвестировать совсем небольшую сумму, например, 1 тысячу рублей сегодня доступно несколько вариантов: это могут быть фонды акций по... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T06:10
2021-08-17T06:10
экономика
райффайзенбанк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_0:187:2937:1839_1920x0_80_0_0_823e93897f13d1f1decfb6aba4cf3962.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россиянам, которые хотят инвестировать совсем небольшую сумму, например, 1 тысячу рублей сегодня доступно несколько вариантов: это могут быть фонды акций по странам или по сектору экономики, золото, облигации или даже всепогодные фонды, рассказал РИА Новости вице-президент отдела брокерского обслуживания Райффайзенбанка Эдуард Данилов."Сейчас индустрия позволяет составить диверсифицированный портфель практический с любой суммой. За 1000 рублей можно разом купить часть китайских акций или высокотехнологичных американский компаний", - говорит он.По его словам, составить диверсифицированный портфель акций американских компаний самостоятельно сложно, поэтому лучше действовать через фонды. Например, есть фонды акций IT-сектора, реальной промышленности или фонд крупнейших американских компаний. Разбавить свой портфель можно акциями различных стран. Например, вложить меньше 1000 рублей можно в фонды, которые предлагают китайские, российские или казахстанские акции.Другим вариантом для небольшой инвестиции является золото. "Хранить золото дома непрактично. Разница между ценой покупки/продажи на металлических счетах делает торговлю на них неудобной. А вот фонд на золото – практичный вариант для частного инвестора", - указывает Данилов.Также скромную сумму можно инвестировать в рублевые облигации или номинированные в евро или долларах евробонды, которые могут стать хорошей альтернативой валютным депозитам, добавляет аналитик. При этом если держать такие инвестиции дольше трех лет или на индивидуальном инвестиционном счете типа Б, то можно сэкономить на налоге на купонный доход.Наконец, для осторожных инвесторов компании предлагают всепогодные фонды. "Название этих фондов намекает на устойчивость при любых рыночных условиях. Проверить это могут только кризисы, но состав подбирается так, чтобы падение одних активов компенсировалось ростом других – акции, облигации, золото, недвижимость и другие. В любом случае, из всей линейки фондов, всепогодные – самые диверсифицированные", - заключил аналитик.
https://ria.ru/20210816/investitsii-1745861234.html
https://realty.ria.ru/20210812/jll-1745472182.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_118:0:2818:2025_1920x0_80_0_0_ee48025f06f78d7d6aa051e68c01afa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, райффайзенбанк, россия
06:10 17.08.2021
 
Эксперт подсказал, как можно инвестировать тысячу рублей

Эксперт Райффайзенбанка Данилов рассказал, куда можно инвестировать небольшие суммы денег

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россиянам, которые хотят инвестировать совсем небольшую сумму, например, 1 тысячу рублей сегодня доступно несколько вариантов: это могут быть фонды акций по странам или по сектору экономики, золото, облигации или даже всепогодные фонды, рассказал РИА Новости вице-президент отдела брокерского обслуживания Райффайзенбанка Эдуард Данилов.
"Сейчас индустрия позволяет составить диверсифицированный портфель практический с любой суммой. За 1000 рублей можно разом купить часть китайских акций или высокотехнологичных американский компаний", - говорит он.
Растение на монетах - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
Вчера, 04:12
Эксперт назвал четыре стратегии инвестиций
По его словам, составить диверсифицированный портфель акций американских компаний самостоятельно сложно, поэтому лучше действовать через фонды. Например, есть фонды акций IT-сектора, реальной промышленности или фонд крупнейших американских компаний. Разбавить свой портфель можно акциями различных стран. Например, вложить меньше 1000 рублей можно в фонды, которые предлагают китайские, российские или казахстанские акции.
Другим вариантом для небольшой инвестиции является золото. "Хранить золото дома непрактично. Разница между ценой покупки/продажи на металлических счетах делает торговлю на них неудобной. А вот фонд на золото – практичный вариант для частного инвестора", - указывает Данилов.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 13:31
JLL: рост инвестиций в российскую недвижимость может остановиться
Также скромную сумму можно инвестировать в рублевые облигации или номинированные в евро или долларах евробонды, которые могут стать хорошей альтернативой валютным депозитам, добавляет аналитик. При этом если держать такие инвестиции дольше трех лет или на индивидуальном инвестиционном счете типа Б, то можно сэкономить на налоге на купонный доход.
Наконец, для осторожных инвесторов компании предлагают всепогодные фонды. "Название этих фондов намекает на устойчивость при любых рыночных условиях. Проверить это могут только кризисы, но состав подбирается так, чтобы падение одних активов компенсировалось ростом других – акции, облигации, золото, недвижимость и другие. В любом случае, из всей линейки фондов, всепогодные – самые диверсифицированные", - заключил аналитик.
 
ЭкономикаРайффайзенбанкРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46Reuters: из аэропорта в Кабуле начали вылетать военные самолеты
06:41На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога нашли несостыковку
06:27Самолет с Сахалина в Москву вернулся в аэропорт сразу после взлета
06:24Гинцбург рассказал, как "Спутник Лайт" и Pfizer сочетаются между собой
06:20Исследование: россияне поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года
06:16Эксперты указали на опасность выбрасывать бумаги с личными данными в мусор
06:10Эксперт подсказал, как можно инвестировать тысячу рублей
05:43Запасы газа на Украине оказались на треть ниже прошлогодних
05:25Эксперт рассказал о мошеннической схеме со звонком бухгалтеру
05:23Пенсионерка из-за депрессии заплатила за поездку на такси 190 тысяч рублей
05:19В МИД назвали захват Афганистана талибами закономерным итогом политики США
05:15В МИД России рассказали о результатах высокомерия НАТО к ОДКБ
05:04МВД планирует снизить смертность в ДТП к 2030 году
04:55ГП Узбекистана удалила сообщение о пересекших границу афганских самолетах
04:49Байден выделил 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана
04:41Врач оценил эффективность ревакцинации от COVID-19 разными препаратами
04:31В Мексике обнаружили букеты, которым около 1800 лет
04:20Американский сенатор призвал расследовать действия Байдена по Афганистану
04:15Эксперт: беременность может помешать пользоваться биометрическими данными
04:14Эксперт рассказал, как урожай зерна повлияет на цены в магазинах
Лента новостейМолния