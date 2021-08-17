https://ria.ru/20210817/google-1746102900.html

Суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей

Суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 17.08.2021

Суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы во вторник оштрафовал компанию Google еще на 4 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T16:08

2021-08-17T16:08

2021-08-17T16:55

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы во вторник оштрафовал компанию Google еще на 4 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда."Google LLC признана виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Таким образом, в настоящий момент компания Google оштрафована за административные правонарушения на 16,5 миллионов рублей, следует из базы столичных судов. Речь идет о неудалении запрещенного контента, отказ локализовать данные россиян и неудаление интернет-страниц, содержащих призывы к экстремизму.Это первый протокол из пяти новых. Четыре из них связаны с неудалением запрещенного контента (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ), один - с неудалением информации или интернет-страницы, содержащих призывы к экстремистской деятельности (часть 4 той же статьи).В конце мая по трем аналогичным протоколам компания была оштрафована на 6 миллионов рублей. Еще 3,5 миллиона рублей взыскали с Google за повторный отказ прекратить выдавать ссылки по запросам пользователей, которые содержат сведения о ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России (часть 2 статьи 13.40 КоАП).В июле суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации персональных данных россиян – по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ с компании взыскали 3 миллиона рублей.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.

https://ria.ru/20210530/google-1734792817.html

https://ria.ru/20210811/google-1745411930.html

https://ria.ru/20210806/prilepin-1744667641.html

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google, происшествия, технологии, москва, россия