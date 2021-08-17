16:08 17.08.2021 (обновлено: 16:55 17.08.2021)
Суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Google еще на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенного контента
© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип Google
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
"Google LLC признана виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Таким образом, в настоящий момент компания Google оштрафована за административные правонарушения на 16,5 миллионов рублей, следует из базы столичных судов. Речь идет о неудалении запрещенного контента, отказ локализовать данные россиян и неудаление интернет-страниц, содержащих призывы к экстремизму.
Это первый протокол из пяти новых. Четыре из них связаны с неудалением запрещенного контента (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ), один - с неудалением информации или интернет-страницы, содержащих призывы к экстремистской деятельности (часть 4 той же статьи).
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В конце мая по трем аналогичным протоколам компания была оштрафована на 6 миллионов рублей. Еще 3,5 миллиона рублей взыскали с Google за повторный отказ прекратить выдавать ссылки по запросам пользователей, которые содержат сведения о ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России (часть 2 статьи 13.40 КоАП).
В июле суд впервые оштрафовал Google за отказ в локализации персональных данных россиян – по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ с компании взыскали 3 миллиона рублей.
Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.