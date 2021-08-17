https://ria.ru/20210817/gazifikatsiya-1746146094.html

В Подмосковье появится больше мобильных офисов социальной газификации

В Подмосковье появится больше мобильных офисов социальной газификации - РИА Новости, 17.08.2021

В Подмосковье появится больше мобильных офисов социальной газификации

До 15 сентября в Московской области запустят еще 11 мобильных офисов социальной газификации. Они будут курсировать по региону, приезжая в те места, где... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T21:04

2021-08-17T21:04

2021-08-17T21:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. До 15 сентября в Московской области запустят еще 11 мобильных офисов социальной газификации. Они будут курсировать по региону, приезжая в те места, где необходимы жителям. Об этом сообщил канал "360" со ссылкой на главу "Мособлгаза" Игоря Баранова.В мобильных офисах можно получить те же услуги по газификации, оформлению дома, регистрации, что и в стационарных. Первый такой офис на колесах заработал на днях в Сергиево-Посадском округе.По его словам, программа социальной газификации идет с опережением сроков, поэтому было принято решение увеличить количество офисов. Сейчас в регионе уже действуют шесть стационарных офисов и один мобильный. В планах на ближайшее время — открыть еще два стационарных офиса в Сергиевом Посаде и Волоколамске.Подать заявку на газификацию участка можно в 674 точках по всему региону – в офисах „Мособлгаза“, „Мособлэнерго“, „Россетей“ и МФЦ.

https://ria.ru/20210814/gazifikatsiya-1745750972.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)