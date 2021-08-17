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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210817/gazifikatsiya-1746146094.html
В Подмосковье появится больше мобильных офисов социальной газификации
В Подмосковье появится больше мобильных офисов социальной газификации - РИА Новости, 17.08.2021
В Подмосковье появится больше мобильных офисов социальной газификации
До 15 сентября в Московской области запустят еще 11 мобильных офисов социальной газификации. Они будут курсировать по региону, приезжая в те места, где... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T21:04
2021-08-17T21:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. До 15 сентября в Московской области запустят еще 11 мобильных офисов социальной газификации. Они будут курсировать по региону, приезжая в те места, где необходимы жителям. Об этом сообщил канал "360" со ссылкой на главу "Мособлгаза" Игоря Баранова.В мобильных офисах можно получить те же услуги по газификации, оформлению дома, регистрации, что и в стационарных. Первый такой офис на колесах заработал на днях в Сергиево-Посадском округе.По его словам, программа социальной газификации идет с опережением сроков, поэтому было принято решение увеличить количество офисов. Сейчас в регионе уже действуют шесть стационарных офисов и один мобильный. В планах на ближайшее время — открыть еще два стационарных офиса в Сергиевом Посаде и Волоколамске.Подать заявку на газификацию участка можно в 674 точках по всему региону – в офисах „Мособлгаза“, „Мособлэнерго“, „Россетей“ и МФЦ.
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московская область (подмосковье)
21:04 17.08.2021
 

В Подмосковье появится больше мобильных офисов социальной газификации

© РИА Новости / Максим БогодвидГазораспределительная станция рядом с частным домом 360
Газораспределительная станция рядом с частным домом 360 - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. До 15 сентября в Московской области запустят еще 11 мобильных офисов социальной газификации. Они будут курсировать по региону, приезжая в те места, где необходимы жителям. Об этом сообщил канал "360" со ссылкой на главу "Мособлгаза" Игоря Баранова.
В мобильных офисах можно получить те же услуги по газификации, оформлению дома, регистрации, что и в стационарных. Первый такой офис на колесах заработал на днях в Сергиево-Посадском округе.
"По общению с жителями есть понимание, что мобильные офисы социальной газификации будут более востребованными, поскольку офис будет курсировать там, где он необходим жителям, без выходных приезжать в те населенные пункты, где его ждут", – сказал Игорь Баранов.
По его словам, программа социальной газификации идет с опережением сроков, поэтому было принято решение увеличить количество офисов. Сейчас в регионе уже действуют шесть стационарных офисов и один мобильный. В планах на ближайшее время — открыть еще два стационарных офиса в Сергиевом Посаде и Волоколамске.
Мобильный офис соцгазификации
14 августа, 16:24Новости Подмосковья
Первый мобильный офис соцгазификации открыт в Подмосковье
Подать заявку на газификацию участка можно в 674 точках по всему региону – в офисах „Мособлгаза“, „Мособлэнерго“, „Россетей“ и МФЦ.
 
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