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Лавров назвал отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами в России фортелем
Лавров назвал отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами в России фортелем - РИА Новости, 17.08.2021
Лавров назвал отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами в России фортелем
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал "фортелем" отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за сентябрьскими выборами в РФ. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:17
2021-08-17T18:17
политика
москва
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
выборы в государственную думу
обсе
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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал "фортелем" отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за сентябрьскими выборами в РФ."Они недавно тут выкинули фортель: когда мы их пригласили на наши выборы, они сказали, что пришлют 500 человек. Почему 500? Ну это, мол, наши рабочие выкладки, что нужно 500 человек для России", - сказал Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете им. Канта.По словам Лаврова, российская сторона обратила внимание бюро, что консенсусные параметры наблюдения за выборами не разработаны и в целом Запад отказывается слушать предложения по этой теме."Они придумали правила… Мы обратили их внимание, что единственным обязательством в ситуации, когда Запад отказывается правила наблюдения за выборами разработать совместно, - единственным обязательством является следующее: каждый участник ОБСЕ обязан приглашать международных наблюдателей на общенациональные выборы. Точка. Там даже не сказано, что это должны быть наблюдатели из этого БДИПЧ. И в этом смысле мы свои обязанности свято выполнили", - отметил министр.Он напомнил, что Москва пригласила наблюдателей от ОБСЕ, Совета Европы, Межпарламентской ассамблеи СНГ и многих других организаций и объединений.Ранее структуры ОБСЕ отказались отправлять своих наблюдателей в Россию из-за уменьшения квоты для них. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что ограничения связаны с эпидемиологической ситуацией в РФ и не содержат в себе никаких дискриминационных мер. По его словам, в Россию на парламентские выборы приедет порядка 300 иностранных наблюдателей, все остальные миссии с пониманием восприняли введенные ограничения из-за пандемии коронавируса.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210807/vybory-1744880572.html
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политика, москва, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, выборы в государственную думу, обсе, россия
18:17 17.08.2021
 
Лавров назвал отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами в России фортелем

Глава МИД Лавров назвал отказ БДИПЧ ОБСЕ отправлять наблюдателей на выборы в Россию фортелем

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с победителями и призерами Олимпийских игр
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с победителями и призерами Олимпийских игр
© Пресс-служба МИД РФ
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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал "фортелем" отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за сентябрьскими выборами в РФ.
"Они недавно тут выкинули фортель: когда мы их пригласили на наши выборы, они сказали, что пришлют 500 человек. Почему 500? Ну это, мол, наши рабочие выкладки, что нужно 500 человек для России", - сказал Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете им. Канта.
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По словам Лаврова, российская сторона обратила внимание бюро, что консенсусные параметры наблюдения за выборами не разработаны и в целом Запад отказывается слушать предложения по этой теме.
"Они придумали правила… Мы обратили их внимание, что единственным обязательством в ситуации, когда Запад отказывается правила наблюдения за выборами разработать совместно, - единственным обязательством является следующее: каждый участник ОБСЕ обязан приглашать международных наблюдателей на общенациональные выборы. Точка. Там даже не сказано, что это должны быть наблюдатели из этого БДИПЧ. И в этом смысле мы свои обязанности свято выполнили", - отметил министр.
Он напомнил, что Москва пригласила наблюдателей от ОБСЕ, Совета Европы, Межпарламентской ассамблеи СНГ и многих других организаций и объединений.
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Ранее структуры ОБСЕ отказались отправлять своих наблюдателей в Россию из-за уменьшения квоты для них. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что ограничения связаны с эпидемиологической ситуацией в РФ и не содержат в себе никаких дискриминационных мер. По его словам, в Россию на парламентские выборы приедет порядка 300 иностранных наблюдателей, все остальные миссии с пониманием восприняли введенные ограничения из-за пандемии коронавируса.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
 
ПолитикаМоскваБюро по демократическим институтам и правам человекаГосдума РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровВыборы в Государственную думуОБСЕРоссия
 
 
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