Лавров назвал отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами в России фортелем
Глава МИД Лавров назвал отказ БДИПЧ ОБСЕ отправлять наблюдателей на выборы в Россию фортелем
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с победителями и призерами Олимпийских игр
© Пресс-служба МИД РФ
КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал "фортелем" отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за сентябрьскими выборами в РФ.
"Они недавно тут выкинули фортель: когда мы их пригласили на наши выборы, они сказали, что пришлют 500 человек. Почему 500? Ну это, мол, наши рабочие выкладки, что нужно 500 человек для России", - сказал Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете им. Канта.
По словам Лаврова, российская сторона обратила внимание бюро, что консенсусные параметры наблюдения за выборами не разработаны и в целом Запад отказывается слушать предложения по этой теме.
"Они придумали правила… Мы обратили их внимание, что единственным обязательством в ситуации, когда Запад отказывается правила наблюдения за выборами разработать совместно, - единственным обязательством является следующее: каждый участник ОБСЕ обязан приглашать международных наблюдателей на общенациональные выборы. Точка. Там даже не сказано, что это должны быть наблюдатели из этого БДИПЧ. И в этом смысле мы свои обязанности свято выполнили", - отметил министр.
Он напомнил, что Москва пригласила наблюдателей от ОБСЕ, Совета Европы, Межпарламентской ассамблеи СНГ и многих других организаций и объединений.
Ранее структуры ОБСЕ отказались отправлять своих наблюдателей в Россию из-за уменьшения квоты для них. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что ограничения связаны с эпидемиологической ситуацией в РФ и не содержат в себе никаких дискриминационных мер. По его словам, в Россию на парламентские выборы приедет порядка 300 иностранных наблюдателей, все остальные миссии с пониманием восприняли введенные ограничения из-за пандемии коронавируса.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.