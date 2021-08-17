https://ria.ru/20210817/fortel-1746127886.html

Лавров назвал отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами в России фортелем

Лавров назвал отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами в России фортелем - РИА Новости, 17.08.2021

Лавров назвал отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами в России фортелем

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал "фортелем" отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за сентябрьскими выборами в РФ. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T18:17

2021-08-17T18:17

2021-08-17T18:17

политика

москва

бюро по демократическим институтам и правам человека

госдума рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

выборы в государственную думу

обсе

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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал "фортелем" отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за сентябрьскими выборами в РФ."Они недавно тут выкинули фортель: когда мы их пригласили на наши выборы, они сказали, что пришлют 500 человек. Почему 500? Ну это, мол, наши рабочие выкладки, что нужно 500 человек для России", - сказал Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете им. Канта.По словам Лаврова, российская сторона обратила внимание бюро, что консенсусные параметры наблюдения за выборами не разработаны и в целом Запад отказывается слушать предложения по этой теме."Они придумали правила… Мы обратили их внимание, что единственным обязательством в ситуации, когда Запад отказывается правила наблюдения за выборами разработать совместно, - единственным обязательством является следующее: каждый участник ОБСЕ обязан приглашать международных наблюдателей на общенациональные выборы. Точка. Там даже не сказано, что это должны быть наблюдатели из этого БДИПЧ. И в этом смысле мы свои обязанности свято выполнили", - отметил министр.Он напомнил, что Москва пригласила наблюдателей от ОБСЕ, Совета Европы, Межпарламентской ассамблеи СНГ и многих других организаций и объединений.Ранее структуры ОБСЕ отказались отправлять своих наблюдателей в Россию из-за уменьшения квоты для них. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что ограничения связаны с эпидемиологической ситуацией в РФ и не содержат в себе никаких дискриминационных мер. По его словам, в Россию на парламентские выборы приедет порядка 300 иностранных наблюдателей, все остальные миссии с пониманием восприняли введенные ограничения из-за пандемии коронавируса.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210807/vybory-1744880572.html

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политика, москва, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, выборы в государственную думу, обсе, россия