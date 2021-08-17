https://ria.ru/20210817/es-1746143832.html

Боррель пообещал поддержать соседние с Афганистаном страны

Боррель пообещал поддержать соседние с Афганистаном страны - РИА Новости, 17.08.2021

Боррель пообещал поддержать соседние с Афганистаном страны

Евросоюз готов оказать помощь соседним с Афганистаном странам, если они столкнутся с потоком беженцев, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T20:29

2021-08-17T20:29

2021-08-17T20:29

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

панджшер (провинция)

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Евросоюз готов оказать помощь соседним с Афганистаном странам, если они столкнутся с потоком беженцев, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля."ЕС будет оказывать поддержку соседним с Афганистаном странам в преодолении негативных последствий, которые ожидаются в связи с ростом потока мигрантов и беженцев", - указал он по итогам видеоконференции глав МИД Евросоюза по ситуации в Афганистане.Положение в этой стране особенно обострилось в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей территории. Единственной не подконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746020102.html

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746100345.html

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, афганистан, панджшер (провинция), жозеп боррель