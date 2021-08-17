Боррель пообещал поддержать соседние с Афганистаном страны
Глава дипломатии ЕС Боррель пообещал поддержать соседние с Афганистаном страны при наплыве беженцев
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
БРЮССЕЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Евросоюз готов оказать помощь соседним с Афганистаном странам, если они столкнутся с потоком беженцев, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"ЕС будет оказывать поддержку соседним с Афганистаном странам в преодолении негативных последствий, которые ожидаются в связи с ростом потока мигрантов и беженцев", - указал он по итогам видеоконференции глав МИД Евросоюза по ситуации в Афганистане.
Положение в этой стране особенно обострилось в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей территории. Единственной не подконтрольной им провинцией на данный момент остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.