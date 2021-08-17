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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210817/dune-1745897749.html
Ханс Циммер впервые написал музыку для книги
Ханс Циммер впервые написал музыку для книги - РИА Новости, 17.08.2021
Ханс Циммер впервые написал музыку для книги
Немецкий композитор Ханс Циммер впервые написал музыку для книги. Речь об издании "The art and soul of Dune" ("Искусство и душа Дюны"), в котором расскажут о... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T02:46
2021-08-17T02:46
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Немецкий композитор Ханс Циммер впервые написал музыку для книги. Речь об издании "The art and soul of Dune" ("Искусство и душа Дюны"), в котором расскажут о том, как создавался фильм Дени Вильнева "Дюна", сообщает The Hollywood Reporter. Мелодии Циммера будут сопровождать книгу, над которой работала исполнительный продюсер фильма Таня Лапойнт. В ней подробно расскажут о том, как проходили съемки ленты, основанной на научно-фантастическом романе Фрэнка Герберта, и многом другом. В издание включат интервью с Вильневым, а также с исполнителями ключевых ролей Тимоти Шаламе, Ребеккой Фергюсон, Оскаром Айзеком и другими актерами. Послушать или скачать саундтрек, созданный Хансом Циммером, можно будет 22 октября, в день выхода бумажной книги и ленты в американский прокат. Знаменитый композитор также написал музыку и картины Вильнева. Релиз оригинального саундтрека к ленте запланирован на 17 сентября. Как ранее рассказывал Циммер, за основу этого звукового сопровождения он использовал высокие голоса, поскольку женские персонажи "в фильме движут сюжетом". Мировая премьера "Дюны" ожидается 3 сентября, в России картина выйдет 14 октября.
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новости культуры, кино и сериалы, the hollywood reporter, книги, музыка
02:46 17.08.2021
 

Ханс Циммер впервые написал музыку для книги

© WBRussiaКадр из трейлера фильма "Дюна"
Кадр из трейлера фильма Дюна
© WBRussia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Немецкий композитор Ханс Циммер впервые написал музыку для книги. Речь об издании "The art and soul of Dune" ("Искусство и душа Дюны"), в котором расскажут о том, как создавался фильм Дени Вильнева "Дюна", сообщает The Hollywood Reporter.
© Insight EditionsОформление книги "The Art and Soul of Dune"
Оформление книги The Art and Soul of Dune
© Insight Editions
Оформление книги "The Art and Soul of Dune"
Мелодии Циммера будут сопровождать книгу, над которой работала исполнительный продюсер фильма Таня Лапойнт. В ней подробно расскажут о том, как проходили съемки ленты, основанной на научно-фантастическом романе Фрэнка Герберта, и многом другом.
В издание включат интервью с Вильневым, а также с исполнителями ключевых ролей Тимоти Шаламе, Ребеккой Фергюсон, Оскаром Айзеком и другими актерами.
Послушать или скачать саундтрек, созданный Хансом Циммером, можно будет 22 октября, в день выхода бумажной книги и ленты в американский прокат.
Знаменитый композитор также написал музыку и картины Вильнева. Релиз оригинального саундтрека к ленте запланирован на 17 сентября. Как ранее рассказывал Циммер, за основу этого звукового сопровождения он использовал высокие голоса, поскольку женские персонажи "в фильме движут сюжетом".
Мировая премьера "Дюны" ожидается 3 сентября, в России картина выйдет 14 октября.
Кадр из фильма Дюна
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Премьера "Дюны" Дени Вильнева состоится на Венецианском кинофестивале
 
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