2021-08-17T02:46

2021-08-17T02:46

2021-08-17T02:46

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Немецкий композитор Ханс Циммер впервые написал музыку для книги. Речь об издании "The art and soul of Dune" ("Искусство и душа Дюны"), в котором расскажут о том, как создавался фильм Дени Вильнева "Дюна", сообщает The Hollywood Reporter. Мелодии Циммера будут сопровождать книгу, над которой работала исполнительный продюсер фильма Таня Лапойнт. В ней подробно расскажут о том, как проходили съемки ленты, основанной на научно-фантастическом романе Фрэнка Герберта, и многом другом. В издание включат интервью с Вильневым, а также с исполнителями ключевых ролей Тимоти Шаламе, Ребеккой Фергюсон, Оскаром Айзеком и другими актерами. Послушать или скачать саундтрек, созданный Хансом Циммером, можно будет 22 октября, в день выхода бумажной книги и ленты в американский прокат. Знаменитый композитор также написал музыку и картины Вильнева. Релиз оригинального саундтрека к ленте запланирован на 17 сентября. Как ранее рассказывал Циммер, за основу этого звукового сопровождения он использовал высокие голоса, поскольку женские персонажи "в фильме движут сюжетом". Мировая премьера "Дюны" ожидается 3 сентября, в России картина выйдет 14 октября.

