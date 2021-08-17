https://ria.ru/20210817/dtp-1746026551.html

Полиция уточнила число пострадавших в ДТП в Тамбовской области

Полиция уточнила число пострадавших в ДТП в Тамбовской области - РИА Новости, 17.08.2021

Полиция уточнила число пострадавших в ДТП в Тамбовской области

Иномарка столкнулась с микроавтобусом в Тамбовской области, в результате чего погиб один человек и восемь получили травмы, сообщил во вторник РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T08:14

2021-08-17T08:14

2021-08-17T08:14

происшествия

мичуринск

тамбовская область

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ВОРОНЕЖ, 17 авг - РИА Новости. Иномарка столкнулась с микроавтобусом в Тамбовской области, в результате чего погиб один человек и восемь получили травмы, сообщил во вторник РИА Новости представитель управления МВД по региону.Авария произошла около 1.00 мск на 343 километре автодороги Р-119 на участке Мичуринск - село Петровское."Произошло столкновение микроавтобуса Mercedes и легковой Audi. В результате один человек погиб и восемь получили повреждения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавшие доставлены в мичуринскую городскую больницу."Детей среди пострадавших нет. Это микроавтобус перевозил рабочих одного из предприятий Петровского района", - уточнил представитель УМВД.В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20210817/dtp-1746020493.html

мичуринск

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мичуринск, тамбовская область