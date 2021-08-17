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Полиция уточнила число пострадавших в ДТП в Тамбовской области
Полиция уточнила число пострадавших в ДТП в Тамбовской области - РИА Новости, 17.08.2021
Полиция уточнила число пострадавших в ДТП в Тамбовской области
Иномарка столкнулась с микроавтобусом в Тамбовской области, в результате чего погиб один человек и восемь получили травмы, сообщил во вторник РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T08:14
2021-08-17T08:14
происшествия
мичуринск
тамбовская область
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ВОРОНЕЖ, 17 авг - РИА Новости. Иномарка столкнулась с микроавтобусом в Тамбовской области, в результате чего погиб один человек и восемь получили травмы, сообщил во вторник РИА Новости представитель управления МВД по региону.Авария произошла около 1.00 мск на 343 километре автодороги Р-119 на участке Мичуринск - село Петровское."Произошло столкновение микроавтобуса Mercedes и легковой Audi. В результате один человек погиб и восемь получили повреждения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавшие доставлены в мичуринскую городскую больницу."Детей среди пострадавших нет. Это микроавтобус перевозил рабочих одного из предприятий Петровского района", - уточнил представитель УМВД.В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, мичуринск, тамбовская область
08:14 17.08.2021
 
Полиция уточнила число пострадавших в ДТП в Тамбовской области

В ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области погиб человек, восемь пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 17 авг - РИА Новости. Иномарка столкнулась с микроавтобусом в Тамбовской области, в результате чего погиб один человек и восемь получили травмы, сообщил во вторник РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Авария произошла около 1.00 мск на 343 километре автодороги Р-119 на участке Мичуринск - село Петровское.
"Произошло столкновение микроавтобуса Mercedes и легковой Audi. В результате один человек погиб и восемь получили повреждения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавшие доставлены в мичуринскую городскую больницу.
"Детей среди пострадавших нет. Это микроавтобус перевозил рабочих одного из предприятий Петровского района", - уточнил представитель УМВД.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ПроисшествияМичуринскТамбовская область
 
 
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