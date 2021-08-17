https://ria.ru/20210817/dtp-1746020493.html

МВД планирует снизить смертность в ДТП к 2030 году

МВД планирует снизить смертность в ДТП к 2030 году - РИА Новости, 17.08.2021

МВД планирует снизить смертность в ДТП к 2030 году

К 2030 году МВД РФ планирует снизить смертность в ДТП в стране до одного человека на 10 тысяч автомобилей (показатель транспортного риска), сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T05:04

2021-08-17T05:04

2021-08-17T05:04

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. К 2030 году МВД РФ планирует снизить смертность в ДТП в стране до одного человека на 10 тысяч автомобилей (показатель транспортного риска), сообщили РИА Новости в ведомстве.Сообщается, что с 1 января 2021 года показатель транспортного риска включен в качестве дополнительного показателя федерального проекта "Безопасные качественные дороги". Это, согласно тексту ответа, обусловлено опытом мировой практики.Согласно статистике ГИБДД РФ, в 2020 году показатель транспортного риска составил 2,68, всего на дорогах погибло 15,8 тысячи человек при почти 59 миллионах автомобилей.

https://ria.ru/20210719/smertnost-1741821286.html

https://ria.ru/20210329/smertnost-1603364015.html

россия

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2021

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия