МВД планирует снизить смертность в ДТП к 2030 году
МВД планирует свести к минимуму смертность на дорогах к 2030 году
© Фото : ГУМВД России по Республике ТатарстанДТП
© Фото : ГУМВД России по Республике Татарстан
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. К 2030 году МВД РФ планирует снизить смертность в ДТП в стране до одного человека на 10 тысяч автомобилей (показатель транспортного риска), сообщили РИА Новости в ведомстве.
"По прогнозам, к 2030 году показатель транспортного риска в Российской Федерации должен соответствовать значению, не превышающему одного погибшего человека на 10 тысяч транспортных средств", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.
Сообщается, что с 1 января 2021 года показатель транспортного риска включен в качестве дополнительного показателя федерального проекта "Безопасные качественные дороги". Это, согласно тексту ответа, обусловлено опытом мировой практики.
"Данный показатель ориентирован на уровень мобильности населения, спрос на пользование автомобильными дорогами, транспортные услуги и выражен в отношении количества погибших в ДТП к количеству зарегистрированных в государстве механических транспортных средств (суммарному количеству автомобильного парка)", - добавили в ведомстве.
Согласно статистике ГИБДД РФ, в 2020 году показатель транспортного риска составил 2,68, всего на дорогах погибло 15,8 тысячи человек при почти 59 миллионах автомобилей.