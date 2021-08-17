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МВД планирует снизить смертность в ДТП к 2030 году
МВД планирует снизить смертность в ДТП к 2030 году - РИА Новости, 17.08.2021
МВД планирует снизить смертность в ДТП к 2030 году
К 2030 году МВД РФ планирует снизить смертность в ДТП в стране до одного человека на 10 тысяч автомобилей (показатель транспортного риска), сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T05:04
2021-08-17T05:04
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. К 2030 году МВД РФ планирует снизить смертность в ДТП в стране до одного человека на 10 тысяч автомобилей (показатель транспортного риска), сообщили РИА Новости в ведомстве.Сообщается, что с 1 января 2021 года показатель транспортного риска включен в качестве дополнительного показателя федерального проекта "Безопасные качественные дороги". Это, согласно тексту ответа, обусловлено опытом мировой практики.Согласно статистике ГИБДД РФ, в 2020 году показатель транспортного риска составил 2,68, всего на дорогах погибло 15,8 тысячи человек при почти 59 миллионах автомобилей.
https://ria.ru/20210719/smertnost-1741821286.html
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
05:04 17.08.2021
 
МВД планирует снизить смертность в ДТП к 2030 году

МВД планирует свести к минимуму смертность на дорогах к 2030 году

© Фото : ГУМВД России по Республике ТатарстанДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : ГУМВД России по Республике Татарстан
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. К 2030 году МВД РФ планирует снизить смертность в ДТП в стране до одного человека на 10 тысяч автомобилей (показатель транспортного риска), сообщили РИА Новости в ведомстве.
"По прогнозам, к 2030 году показатель транспортного риска в Российской Федерации должен соответствовать значению, не превышающему одного погибшего человека на 10 тысяч транспортных средств", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.
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Сообщается, что с 1 января 2021 года показатель транспортного риска включен в качестве дополнительного показателя федерального проекта "Безопасные качественные дороги". Это, согласно тексту ответа, обусловлено опытом мировой практики.
"Данный показатель ориентирован на уровень мобильности населения, спрос на пользование автомобильными дорогами, транспортные услуги и выражен в отношении количества погибших в ДТП к количеству зарегистрированных в государстве механических транспортных средств (суммарному количеству автомобильного парка)", - добавили в ведомстве.
Согласно статистике ГИБДД РФ, в 2020 году показатель транспортного риска составил 2,68, всего на дорогах погибло 15,8 тысячи человек при почти 59 миллионах автомобилей.
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ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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