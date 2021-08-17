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Пенсионерка из-за депрессии заплатила за поездку на такси 190 тысяч рублей
Пенсионерка из-за депрессии заплатила за поездку на такси 190 тысяч рублей - РИА Новости, 17.08.2021
Пенсионерка из-за депрессии заплатила за поездку на такси 190 тысяч рублей
Пожилая женщина по ошибке заплатила за проезд в такси из Москвы в Серпухов почти 200 тысяч рублей, сообщает "Подмосковье сегодня". РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T05:23
2021-08-17T05:23
2021-08-17T05:24
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Пожилая женщина по ошибке заплатила за проезд в такси из Москвы в Серпухов почти 200 тысяч рублей, сообщает "Подмосковье сегодня".Пассажирка, как рассказал водитель такси, в дороге жаловалась, что переживает не лучшие времена в отношениях с сыном, который якобы намерен отправить ее в психиатрическую лечебницу. Таксист посочувтствовал пожилой женщине.По окончанию поездки москвичка отдала водителю конверт с деньгами и удалилась. Таксист обнаружил в нем вместо полагавшихся за поездку 5 тысяч рублей гораздо больше — 190 тысяч.В итоге агрегатор такси связался с пенсионеркой и сообщил, что ее деньги в целости и сохранности. Женщина объяснила, что перепутала конверты из-за депрессии.
https://ria.ru/20210502/taksi-1730907628.html
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общество, серпухов, москва, авто
05:23 17.08.2021 (обновлено: 05:24 17.08.2021)
Пенсионерка из-за депрессии заплатила за поездку на такси 190 тысяч рублей
Пенсионерка из Москвы по ошибке заплатила таксисту за поездку в Серпухов 190 тысяч рублей