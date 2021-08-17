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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
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В Липецкой области в августе пройдет чемпионат по триатлону и акватлону
В Липецкой области в августе пройдет чемпионат по триатлону и акватлону - РИА Новости, 17.08.2021
В Липецкой области в августе пройдет чемпионат по триатлону и акватлону
Чемпионат и первенство Липецкой области по триатлону и акватлону пройдёт 22 августа на центральном пляже города Липецка, старт будет дан в 9:00, сообщил глава... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:50
2021-08-17T12:50
липецкая область
липецк
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Чемпионат и первенство Липецкой области по триатлону и акватлону пройдёт 22 августа на центральном пляже города Липецка, старт будет дан в 9:00, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, чтобы принять участие необходимо пройти регистрацию, и застраховать свои жизнь и здоровье на момент проведения соревнований, также нужно иметь при себе паспорт, медицинскую справку, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о прививке.Артамонов отметил, что акватлон – это увлекательный и быстро набирающий популярность вид спорта, сочетающий в себе бег и плавание. В этой дисциплине принять участие смогут как взрослые, так и дети в возрасте от 12 лет. Триатлон – многопрофильный вид спорта, состоящий из непрерывного последовательного прохождения участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега. Спортсменам предстоит проплыть 300 метров, проехать на велосипеде восемь километров и пробежать два километра.
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липецк, липецкая область, игорь артамонов
12:50 17.08.2021
 

В Липецкой области в августе пройдет чемпионат по триатлону и акватлону

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТриатлон
Триатлон - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЛИПЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Чемпионат и первенство Липецкой области по триатлону и акватлону пройдёт 22 августа на центральном пляже города Липецка, старт будет дан в 9:00, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, чтобы принять участие необходимо пройти регистрацию, и застраховать свои жизнь и здоровье на момент проведения соревнований, также нужно иметь при себе паспорт, медицинскую справку, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о прививке.
Артамонов отметил, что акватлон – это увлекательный и быстро набирающий популярность вид спорта, сочетающий в себе бег и плавание. В этой дисциплине принять участие смогут как взрослые, так и дети в возрасте от 12 лет. Триатлон – многопрофильный вид спорта, состоящий из непрерывного последовательного прохождения участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега. Спортсменам предстоит проплыть 300 метров, проехать на велосипеде восемь километров и пробежать два километра.
"Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников здорового образа жизни и физической культуры становится больше", – сказал Артамонов.
Липецкие спортсмены выиграли кубок России по парусному спорту - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
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Липецкие спортсмены выиграли кубок России по парусному спорту
 
Липецкая областьЛипецкЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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