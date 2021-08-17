https://ria.ru/20210817/chempionat-1746066858.html
В Липецкой области в августе пройдет чемпионат по триатлону и акватлону
В Липецкой области в августе пройдет чемпионат по триатлону и акватлону - РИА Новости, 17.08.2021
В Липецкой области в августе пройдет чемпионат по триатлону и акватлону
Чемпионат и первенство Липецкой области по триатлону и акватлону пройдёт 22 августа на центральном пляже города Липецка, старт будет дан в 9:00, сообщил глава... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:50
2021-08-17T12:50
2021-08-17T12:50
липецкая область
липецк
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736845732_0:46:1895:1112_1920x0_80_0_0_e5532408c14e03298327828e95117682.jpg
ЛИПЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Чемпионат и первенство Липецкой области по триатлону и акватлону пройдёт 22 августа на центральном пляже города Липецка, старт будет дан в 9:00, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, чтобы принять участие необходимо пройти регистрацию, и застраховать свои жизнь и здоровье на момент проведения соревнований, также нужно иметь при себе паспорт, медицинскую справку, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о прививке.Артамонов отметил, что акватлон – это увлекательный и быстро набирающий популярность вид спорта, сочетающий в себе бег и плавание. В этой дисциплине принять участие смогут как взрослые, так и дети в возрасте от 12 лет. Триатлон – многопрофильный вид спорта, состоящий из непрерывного последовательного прохождения участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега. Спортсменам предстоит проплыть 300 метров, проехать на велосипеде восемь километров и пробежать два километра.
https://ria.ru/20210816/sport-1745898912.html
липецк
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736845732_176:0:1719:1157_1920x0_80_0_0_ba5baa1ecc79308f83341290ec3157a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, липецкая область, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 17 авг – РИА Новости.
Чемпионат и первенство Липецкой области
по триатлону и акватлону пройдёт 22 августа на центральном пляже города Липецка
, старт будет дан в 9:00, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, чтобы принять участие необходимо пройти регистрацию, и застраховать свои жизнь и здоровье на момент проведения соревнований, также нужно иметь при себе паспорт, медицинскую справку, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о прививке.
Артамонов отметил, что акватлон – это увлекательный и быстро набирающий популярность вид спорта, сочетающий в себе бег и плавание. В этой дисциплине принять участие смогут как взрослые, так и дети в возрасте от 12 лет. Триатлон – многопрофильный вид спорта, состоящий из непрерывного последовательного прохождения участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега. Спортсменам предстоит проплыть 300 метров, проехать на велосипеде восемь километров и пробежать два километра.
"Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников здорового образа жизни и физической культуры становится больше", – сказал Артамонов.