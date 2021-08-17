https://ria.ru/20210817/chempionat-1746066858.html

В Липецкой области в августе пройдет чемпионат по триатлону и акватлону

В Липецкой области в августе пройдет чемпионат по триатлону и акватлону - РИА Новости, 17.08.2021

В Липецкой области в августе пройдет чемпионат по триатлону и акватлону

Чемпионат и первенство Липецкой области по триатлону и акватлону пройдёт 22 августа на центральном пляже города Липецка, старт будет дан в 9:00, сообщил глава... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:50

2021-08-17T12:50

2021-08-17T12:50

липецкая область

липецк

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 17 авг – РИА Новости. Чемпионат и первенство Липецкой области по триатлону и акватлону пройдёт 22 августа на центральном пляже города Липецка, старт будет дан в 9:00, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, чтобы принять участие необходимо пройти регистрацию, и застраховать свои жизнь и здоровье на момент проведения соревнований, также нужно иметь при себе паспорт, медицинскую справку, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о прививке.Артамонов отметил, что акватлон – это увлекательный и быстро набирающий популярность вид спорта, сочетающий в себе бег и плавание. В этой дисциплине принять участие смогут как взрослые, так и дети в возрасте от 12 лет. Триатлон – многопрофильный вид спорта, состоящий из непрерывного последовательного прохождения участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега. Спортсменам предстоит проплыть 300 метров, проехать на велосипеде восемь километров и пробежать два километра.

https://ria.ru/20210816/sport-1745898912.html

липецк

липецкая область

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липецк, липецкая область, игорь артамонов