https://ria.ru/20210817/borisov-1746101283.html

Вице-премьер Борисов выразил соболезнования семьям экипажа Ил-112В

Вице-премьер Борисов выразил соболезнования семьям экипажа Ил-112В - РИА Новости, 17.08.2021

Вице-премьер Борисов выразил соболезнования семьям экипажа Ил-112В

Вице-премьер Юрий Борисов выразил соболезнования семьям, друзьям и коллегам экипажа самолета Ил-112В и вспомнил о встрече с погибшим в катастрофе пилотом... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T15:59

2021-08-17T15:59

2021-08-17T15:59

московская область (подмосковье)

юрий борисов (вице-премьер)

ил-112

крушение ил-112в в подмосковье

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов выразил соболезнования семьям, друзьям и коллегам экипажа самолета Ил-112В и вспомнил о встрече с погибшим в катастрофе пилотом Николаем Куимовым, говорится в сообщении аппарата вице-премьера, поступившем в РИА Новости."Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов выражает соболезнования семьям, друзьям и коллегам экипажа Ил-112В, который сегодня в 11.18 потерпел крушение при выполнении испытательного полёта во время перелёта с аэродрома Кубинка в Жуковский", - говорится в сообщении.Крушение легкого военно-транспортного самолета Ил-112В произошло в лесополосе в районе населенного пункта Никольское. По предварительной версии, катастрофе предшествовало возгорание правого двигателя. Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева."Произошла большая трагедия. Помню, жал руку Николаю Куимову в декабре прошлого года, когда он в Жуковском впервые поднял в воздух Ил-114-300. Были сложные погодные условия, но он справился. Это было 16 декабря, его день рождения, Николаю исполнилось 63 года. Смерть экипажа – большая потеря для всех нас", - приводятся в сообщении слова Борисова.Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.В июле Борисов говорил, что проблемы с созданием Ил-112В постепенно удается решать. Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым.

https://ria.ru/20210817/komandir-1746059189.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), юрий борисов (вице-премьер), ил-112, крушение ил-112в в подмосковье