Вице-премьер Борисов выразил соболезнования семьям экипажа Ил-112В
Вице-премьер Борисов вспомнил о встрече с погибшим командиром экипажа Ил-112В Куимовым
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПолицейские в районе места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов выразил соболезнования семьям, друзьям и коллегам экипажа самолета Ил-112В и вспомнил о встрече с погибшим в катастрофе пилотом Николаем Куимовым, говорится в сообщении аппарата вице-премьера, поступившем в РИА Новости.
"Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов выражает соболезнования семьям, друзьям и коллегам экипажа Ил-112В, который сегодня в 11.18 потерпел крушение при выполнении испытательного полёта во время перелёта с аэродрома Кубинка в Жуковский", - говорится в сообщении.
Крушение легкого военно-транспортного самолета Ил-112В произошло в лесополосе в районе населенного пункта Никольское. По предварительной версии, катастрофе предшествовало возгорание правого двигателя. Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева.
"Произошла большая трагедия. Помню, жал руку Николаю Куимову в декабре прошлого года, когда он в Жуковском впервые поднял в воздух Ил-114-300. Были сложные погодные условия, но он справился. Это было 16 декабря, его день рождения, Николаю исполнилось 63 года. Смерть экипажа – большая потеря для всех нас", - приводятся в сообщении слова Борисова.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.
В июле Борисов говорил, что проблемы с созданием Ил-112В постепенно удается решать. Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым.