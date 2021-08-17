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Пожарные в Якутии спасли бизонов от огня
Пожарные в Якутии спасли бизонов от огня - РИА Новости, 17.08.2021
Пожарные в Якутии спасли бизонов от огня
Пожарные предотвратили распространение огня на территорию обитания бизонов в Якутии, сообщил Всемирный фонд дикой природы (WWF) России. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T18:05
2021-08-17T18:13
хорошие новости
общество
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
всемирный фонд дикой природы
россия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пожарные предотвратили распространение огня на территорию обитания бизонов в Якутии, сообщил Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.По данным Рослесхоза, с начала года от пожаров в Якутии пострадали 7,9 миллиона гектар.Он уточнил, что животные находятся в безопасности. Несмотря на пожары, сотрудники природного парка "Синяя" продолжают вести наблюдения за бизонами, которые укрылись в пойме реки.Якутия не является исконным местом обитания бизонов, несколько сотен этих животных завезли туда из Канады, напомнили в фонде.WWF России объявил 12 августа сбор средств на покупку техники для тушения природных пожаров в Якутии. В настоящее время собрано 62 процента от необходимой суммы в 4,2 миллиона рублей.
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общество, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), всемирный фонд дикой природы, россия
18:05 17.08.2021 (обновлено: 18:13 17.08.2021)
 
Пожарные в Якутии спасли бизонов от огня

В Якутии пожарные предотвратили распространение огня на территорию обитания бизонов

© РИА Новости / Болот Бочкарев / Перейти в фотобанкЯкутско-канадский научный проект по реакклиматизации лесных бизонов в Сибири
Якутско-канадский научный проект по реакклиматизации лесных бизонов в Сибири - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Болот Бочкарев
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пожарные предотвратили распространение огня на территорию обитания бизонов в Якутии, сообщил Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
По данным Рослесхоза, с начала года от пожаров в Якутии пострадали 7,9 миллиона гектар.

"Огонь начал окружать бизонарий... Возгорания фиксировались на расстоянии 700 метров от питомника, сейчас он уже в семи километрах. Удалось "поймать" огонь в поймах ручьев", — приводит организация слова главы дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Минэкологии Якутии Якова Сивцева.

Он уточнил, что животные находятся в безопасности. Несмотря на пожары, сотрудники природного парка "Синяя" продолжают вести наблюдения за бизонами, которые укрылись в пойме реки.
Якутия не является исконным местом обитания бизонов, несколько сотен этих животных завезли туда из Канады, напомнили в фонде.
WWF России объявил 12 августа сбор средств на покупку техники для тушения природных пожаров в Якутии. В настоящее время собрано 62 процента от необходимой суммы в 4,2 миллиона рублей.
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Хорошие новостиОбществоФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Всемирный фонд дикой природыРоссия
 
 
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