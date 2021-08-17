https://ria.ru/20210817/bizony-1746125127.html

Пожарные в Якутии спасли бизонов от огня

Пожарные в Якутии спасли бизонов от огня - РИА Новости, 17.08.2021

Пожарные в Якутии спасли бизонов от огня

Пожарные предотвратили распространение огня на территорию обитания бизонов в Якутии, сообщил Всемирный фонд дикой природы (WWF) России. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T18:05

2021-08-17T18:05

2021-08-17T18:13

хорошие новости

общество

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

всемирный фонд дикой природы

россия

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пожарные предотвратили распространение огня на территорию обитания бизонов в Якутии, сообщил Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.По данным Рослесхоза, с начала года от пожаров в Якутии пострадали 7,9 миллиона гектар.Он уточнил, что животные находятся в безопасности. Несмотря на пожары, сотрудники природного парка "Синяя" продолжают вести наблюдения за бизонами, которые укрылись в пойме реки.Якутия не является исконным местом обитания бизонов, несколько сотен этих животных завезли туда из Канады, напомнили в фонде.WWF России объявил 12 августа сбор средств на покупку техники для тушения природных пожаров в Якутии. В настоящее время собрано 62 процента от необходимой суммы в 4,2 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210813/zhivotnye-1745575808.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), всемирный фонд дикой природы, россия